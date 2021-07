Mădălina Brândușescu: "Pacientele pleacă de la noi cu un zâmbet larg pe chip!"

A prins gustul afacerilor de la părinții ei, pe care din liceu îi ajuta cu propriile business-uri ca să câștige bani de buzunar. La 28 de ani, Mădălina Brândușescu se poate lăuda că pune în practică tot ce a învățat. Are propria clinică de înfrumusețare, al cărei prag îl trec și vedetele. Elena Ionescu, Adina de la Heaven, Eugenia Șerban, Claudia Ghițulescu ori Elena Merișoreanu sunt doar câteva dintre clientele fidele ale Beauty Art Aesthetics, un Centru de Excelență, recunoscut și de Casa Regală a României.

Deși, în general, lasă succesul să vorbească în locul ei, Mădălina Brândușescu ne-a oferit un interviu în exclusivitate, din care vă invităm să aflați detalii de culise despre ce înseamnă, de fapt, să te afli la cârma uneia dintre cele mai populare clinici de înfrumusețare din țară, dar și ce e de făcut ca să o și menții acolo!

Frumusețea este un deziderat. Tocmai de aceea au apărut numeroase clinici de înfrumusețare. Care sunt atuurile Beauty Art Aesthetics?

Cred cu tărie ca unul dintre punctele forte ale clinicii Beauty Art Aesthetics este zâmbetul fiecărui client care iese pe uşa noastră. Acest lucru nu doar că ne ajută, dar ne face și cea mai bună reclamă. Nu mai spun de echipa extraordinar de bine pregătită care se ridică la cele mai înalte standarde.

2. Ce preuspune managerierea unei clinici de beauty?

Trebuie să fii prezent în permanență și în totalitate aici- nu doar fizic- ci și psihic, să știi că de la tine pornește bunul mers al lucrurilor. De asemenea, important este să te asiguri că fiecare client pleacă mulțumit, dar și să încerci, în calitate de manager, să menții o armonie în rândul angajaţilor.

3. Cât de mult contează să îmbinăm periodic rutina personală de întreținere cu tratamentele făcute de specialiști?

Când vine vorba despre frumusețe, o rutină făcută cu simț de răspundere clar te va scăpa de multe probleme, dar, căci există și un mare dar, nu de toate. Vizitele regulate la specialişti îți iau de pe umeri dinsconfortul provocat de anumite probleme cu care, poate, te confrunți de mult timp.

Există cereri pe care nu le onorați pentru că nu se justifică?

Încercăm în permanenţă să facem pe plac fiecărui client care ne trece pragul. Dacă o persoană are un complex, pentru că ceva la nivel estetic o nemulțumește, înseamnă că pentru ea cererea este justificată. Desigur, dacă vorbim despre o cerere exagerată, clientul se așează la masă cu specialiștii și discută până când împreună ajung la un numitor comun. Ne propunem ca de fiecare dată să creăm cea mai bună versiune a pacientului.

Intervenția de mărire a buzelor este printre cele mai cerute la nivel mondial. Din păcate, nu mereu rezultatul este îmbucurător. Cum se realizează corect o astfel de intervenție, în așa fel încât la final, pacienta să fie mulțumită?

Cum am spus și anterior, este nevoie de o echipă foarte bine pregătită. Nu oricine poate folosi acidul hialuronic și să aibă și rezultatele scontate. Pacienta are parte de un consult înainte de toate, în care se discută toate detaliile legate de forma buzelor dorite. Împreună cu specialiștii alege varianta care i se potriveşte cel mai bine, în concordanţă, evident, cu fizionomia. Cert este că la final, pacientele pleacă de la noi cu un zâmbet larg pe chip, iar asta este pentru noi cea mai frumoasă răsplată, plus că ulterior primim o mulțime de mesaje de la ele – se declară fericite și spun că li s-a schimbat viața doar în bine în urma schimbării făcute.

Purtatul zilnic al măștii de protecție a dus la o creștere a celor care au probleme cu tenul. Care sunt afecțiunile pielii pe care specialiștii le-au sesizat în acest ultim an, dar și ce tratamente cosmetice au caștigat popularitate în această perioadă?

Într-adevăr, masca pe care o purtăm în mod repetat are tendinţa de a încărca tenul: se sesizează o creştere a apariţiei coşurilor, eczemelor, precum şi a altor afecţiuni cauzate de acoperirii feţei un timp îndelungat- poate și peste opt ore pe zi. În principiu, tratamentele care vitaminizează tenul (precum terapia PRP, care are și rezultate uimitoare) au înregistrat o creștere a popularității din 2020 încoace.

Clinica manageriată cu succes de Mădălina Brândușescu a fost premiată în repetate rânduri în cadrul galei I Succes. În 2018, a obţinut trofee la Gala Femei de Succes şi la Gala Performanţei şi Excelenţei. În 2019, a fost premierată la Gala Health, Beauty&Lifestyle Awards, iar în 2020, Beauty Art Aesthetics a obţinut distincţia pentru Cea mai bună clinică de estetică minim invazivă.

Deși este specializată în mărirea și modelarea buzelor, Beauty Art Aesthetics are pe listă mult mai multe servicii: puteți apela, printre altele, la tratamente anti-rid și la terapii pentru ten, dar și la procedee de conturare a bărbiei.

Pe Mădălina Brândușescu o găsiți pe Instagram:

https://www.instagram.com/madalina_brindusescu/?hl=ro

PARTENERI - GSP.RO „Mă ațâța degeaba, dar ce mi-a propus azi e prea mult” » O actriță, dezvăluiri spectaculoase despre o aventură cu „cel mai frumos bărbat”

Playtech.ro BOMBĂ! Monica Gabor și Irinuca sunt de NEGĂSIT. Irinel Columbeanu își strigă disperarea: ”Nu am mai vorbit de când...

Observatornews.ro Mărturia unei mame a cărei fiică a murit înjunghiată de 120 de ori, după ce s-a urcat în maşina unui bărbat, crezând că e şofer de Uber, în SUA: "Este un monstru!"

HOROSCOP Horoscop 30 iulie 2021. Săgetătorii scot la lumină anumite adevăruri, unele dintre ele foarte dureroase

Știrileprotv.ro Milionarul lăsat pieton de Poliția Locală Constanța. I-au ridicat bolidul Ferrari parcat neregulamentar

Telekomsport Arabii se implică pentru resuscitarea unui brand cu tradiţie din România. "S-a semnat acordul". Cine e compania uriaşă din zona Golfului

PUBLICITATE (Publicitate) HUAWEI MateBook D15- un laptop care traduce luxul din „scump” în „accesibil”