Minimaliste și de culoare albă. Televizoarele KIVI, pe placul tuturor

Design fără ramă

Televizoarele moderne nu sunt doar gadgeturi destinate vizionării conținutului, ci și un element al interiorului casei. Pentru a completa armonios spațiul, modelele KIVI au un design modern și minimalist, dezvoltat de specialiștii propriului nostru centru de cercetare, în colaborare cu trei birouri de design. Versiunea finală a designului televizorului a fost aleasă din 300 de schițe propuse.

Toate modelele noi de televizoare inteligente sunt create conform unui singur concept – rame laterale minime, de doar 2,6 mm lățime. Dacă vă întrebați care sunt beneficiile acestuia, să știți că persoana care privește conținutul la un astfel de televizor are senzația că imaginea nu are limite, deoarece astfel de rame subțiri sunt practic invizibile. Nu există nimic în plus: doar tu și o imagine de calitate înaltă, care te captivează și pare să umple întreg spațiul camerei.

Piciorușe elegante

Modelele de televizoare KIVI dispun de suporturi elegante din metal, care accentuează minimalismul designului, dar în același timp suportă în mod sigur greutatea dispozitivului. Acest aspect transformă televizoarele KIVI în niște elemente elegante care se încadrează armonios în interior. Poți plasa televizorul pe o comodă TV, unde va fi perceput ca un obiect de artă. O opțiune bună televizorul inteligent ar fi și un dulap suspendat, stilat și original.

Pentru montarea unui smart TV pe perete, KIVI oferă o gamă largă de suporturi – fie pentru fixarea statică a televizoarelor, fie cu posibilitatea de a roti panoul și de a schimba înclinarea acestuia. Brandul KIVI oferă garanție pe viață pentru toate suporturile sale, care au un design minimalist și practic.

Modele de culoare albă

Dacă ai un apartament modern – luminos, cu pereți albi, podea din lemn deschis, și mult spațiu – ar trebui să te gândești la modul în care să integrezi în el dispozitivele. Iar un televizor KIVI alb este soluția perfectă. Modelele cu diagonala de 24”, 32”, 43”, 55” sunt disponibile în culoare albă.

Nu poate fi trecut cu vederea nici modelul KIVI 55U750NW cu o diagonală de 55 de inch, realizat într-o culoare albă elegantă, care va completa perfect camera de zi, oferind senzația de confort.

Telecomanda

Telecomenzile noilor modele KIVI sunt elegante și ergonomice. Ergonomia acestora se bazează pe cercetările efectuate de KIVI și Google: toate butoanele sunt aranjate intuitiv, funcționează silențios și sunt fiabile. Telecomanda este conectată la televizor prin Bluetooth LE și este dotată cu un microfon sensibil pentru comenzile vocale. De asemenea, dispune de funcții Air Mouse – un giroscop încorporat răspunde la mișcările mâinii și imită cursorul unui mouse de computer. Este extrem de comod în timpul navigării prin meniu.

Telecomanda este simplă în utilizare, iar culoarea albă o transformă într-un accesoriu elegant pentru televizor.

În România, televizoarele KIVI sunt disponibile pe site-urile Carrefour, Emag, Flanco.

Despre KIVI

KIVI este o companie internațională înființată în anul 2016, cu sediul în Budapesta. Principalul său domeniu de activitate constă în dezvoltarea și producerea de televizoare inteligente, cu distribuție în Europa și Asia. Departamentul Research & Development este localizat în Europa și Asia. Până în prezent, au fost vândute peste 1,5 milioane de dispozitive. KIVI este un partener certificat al Google și Netflix.

