Trump face Europa măreață din nou

Opinie de Gideon Rachman.

Toate acestea au avut un efect galvanizator asupra UE. Acum sunt în curs de realizare pași fundamentali către o mai mare unitate europeană, blocată timp de decenii. Există trei domenii-cheie care trebuie urmărite. Primul este apărarea europeană; al doilea este datoria europeană comună; al treilea este repararea rupturii dintre Regatul Unit și UE.

Schimbările dramatice ale opiniei publice europene stau la baza acestor evoluții. Un sondaj de săptămâna trecută a arătat că 78% dintre britanici îl consideră pe Trump o amenințare la adresa Regatului Unit. Aproximativ 74% dintre germani și 69% dintre francezi sunt de acord. Într-un alt sondaj, Franța a fost considerată un „partener de încredere” de 85 % dintre germani, iar Marea Britanie a obținut 78 % – SUA au scăzut la 16 %. Mulți lideri europeni sunt de acord că America lui Trump este acum o amenințare, deși puțini o vor spune cu voce tare din motive diplomatice. Ei sunt, de asemenea, inconfortabil de conștienți de modul în care alianța transatlantică, aflată acum în al optulea deceniu, i-a făcut foarte dependenți de sprijinul militar american. Aceasta nu este doar o chestiune de bani.

Dependențele cu adevărat periculoase sunt legate de tehnologia și de armamentul american. Europenii pot vedea în ce probleme se află ucrainenii după decizia administrației Trump de a întrerupe fluxurile de informații și armament. Prin urmare, ei urmăresc o politică pe două căi. Ei trebuie să amâne cât mai mult posibil întreruperea sprijinului militar american pentru Europa, pregătindu-se în același timp cât mai rapid pentru acel moment. Aceasta a fost logica din spatele deciziei de la începutul lunii de a permite Comisiei Europene să strângă 150 de miliarde de euro pentru a le cheltui în industria de apărare a UE.

Recomandări Primul sondaj pentru alegerile prezidențiale. Suveraniștii ar câștiga turul I. Cine ar putea câștiga turul doi

Noile cheltuieli vor fi probabil concentrate în domenii în care țările europene sunt deosebit de dependente de America, cum ar fi apărarea aeriană. Emiterea de datorii europene comune nu este doar o modalitate de a strânge bani pentru apărare. Ea oferă, de asemenea, șansa de a consolida euro ca alternativă la dolar ca monedă de rezervă globală.

Capriciile administrației Trump înseamnă că există un apetit global considerabil pentru o alternativă la titlurile de trezorerie americane ca activ sigur. Tabu-ul împotriva datoriei europene comune este tradițional puternic în Germania frugală. Acesta a fost parțial încălcat în timpul pandemiei. Acum este posibil să fie înlăturat. Friedrich Merz, care va fi următorul cancelar al Germaniei, încearcă, de asemenea, să excepteze cheltuielile naționale pentru apărare și infrastructură de la limitele constituționale ale țării sale privind deficitul de cheltuieli.

Prudența sa fiscală din trecut înseamnă că Germania are mult mai mult spațiu pentru a împrumuta decât Franța sau Marea Britanie, puternic îndatorate. O formă de keynesianism militar ar putea restimula cea mai mare economie a Europei. Așa cum mi-a spus un important om de afaceri francez, cu mai mult decât un dram de ambivalență: „Este foarte clar. Germanii nu-și pot vinde mașinile. Așa că vor face tancuri”.

Recomandări Europa vrea să renunțe treptat la tehnica militară americană, dar opțiunile sunt puține. Principalele temeri față de politica lui Trump

Ultima favoare a lui Trump pentru Europa este să grăbească apropierea post-Brexit dintre UE și Regatul Unit. Sir Keir Starmer și Emmanuel Macron, liderii britanic și francez, au colaborat îndeaproape cu privire la Ucraina. Ei ar putea forma un triumvirat puternic cu Merz. Un mecanism de creștere a cheltuielilor militare ar fi un nou fond european de apărare, la care Marea Britanie ar putea participa.

Acest lucru ar avea virtutea suplimentară de a oferi Regatului Unit și UE o nouă formă de cooperare care să evite redeschiderea cutiei Pandorei a Brexitului. Perspectiva de a repara o parte din daunele provocate de Brexit subliniază faptul că acesta nu este doar un moment de amenințare pentru Europa. Este, de asemenea, un moment de oportunitate. Europa poate oferi acum, în mod plauzibil, un mediu de afaceri mai stabil decât America lui Trump – ceea ce poate fi deja reflectat în performanța relativă a piețelor bursiere din SUA și Europa.

Pe măsură ce administrația Trump își intensifică asaltul asupra universităților americane, există, de asemenea, o șansă de a atrage cercetători de vârf în Europa. Diferența dintre America de Nord și Europa în ceea ce privește salariile și fondurile alocate cercetării este mare. Dar sumele totale de bani implicate sunt mici, în comparație cu sumele aruncate pentru apărare. Vor exista numeroase dezacorduri și eșecuri pe drumul către o mai mare unitate europeană.

Recomandări Dosarul Roșia Montană: tribunalul ICSID cere firmei Gabriel Resources să ofere o garanție bancară. Cum poate fi executată silit compania de statul român

Franța și Germania sunt deja în conflict cu privire la modul în care noul fond de apărare al UE își va cheltui banii. Fiecare conflict de acest gen va alimenta scepticismul celor care spun că Europa nu va reuși niciodată să se unească. Au existat îndoieli și eșecuri similare pe drumul adesea anevoios al creării primei comunități europene a cărbunelui și oțelului în anii 1950 și al monedei unice în anii 1990. Dar liderii europeni au reușit în cele din urmă, deoarece imperativul politic de a ajunge la un acord a fost atât de copleșitor.

Toate marile progrese ale unității europene au fost cauzate de șocuri geopolitice – mai întâi sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial; apoi sfârșitul Războiului Rece. Acum, grație lui Trump, asistăm la sfârșitul alianței transatlantice. Europa a răspuns cu forță și inventivitate la ultimele două mari provocări. Ea poate face acest lucru din nou.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Emisarul lui Trump spune că discuțiile dintre Washington și Moscova includ „un potențial aranjament” la Marea Neagră

Urmărește-ne pe Google News