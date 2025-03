„Aceste temperaturi scăzute, care vin după zile cu temperaturi ridicate, au creat și în trecut probleme. Fără discuție vor crea și pe viitor, cu preponderență la cele două specii pomicole sensibile la aceste variații. Mă refer la cais și piersic”, a explicat prof. Iordănescu. Potrivit specialistei în pomicultură, merii, perii, prunii sau cireșii sunt mai rezistenți, dar piersicii și caișii, care au înflorit deja, riscă să fie afectați chiar și la temperaturi de -2 sau -3 grade Celsius.

Olimpia Iordănescu

Ce se poate face pentru a feri pomii de îngheț

Specialista în pomicultură a explicat că pentru a feri pomii de îngheț, cea mai simplă metodă este realizarea unor „ecrane de nori artificiali de fum”. „Oamenii pot să ardă un amestec de paie cu talaș, cu rumeguș, se adaugă și ceva reziduri, astfel încât să se creeze acei nori și în același timp să se realizeze și o încălzire a spațiului din jurul pomilor. Unul-două grade sunt definitorii în această perioadă”, a explicat prof. Iordănescu.

Recomandări Primul sondaj pentru alegerile prezidențiale. Suveraniștii ar câștiga turul I. Cine ar putea câștiga turul doi

Experta a mai arătat că există brichete sau lumânări fumigene speciale, chiar niște vase în care se poate realize un amestec format din patru părți turbă, o parte smoală, o parte reziduu de petrol. „Se aprinde și atunci se mențin aceste vase în jurul pomilor astfel încât temperatura să fie oarecum contracarată la nivel de 1-2 grade Celsius”, a exemplificat cadrul didactic de la USAMVT.

Experimentul de la livada didactică. Mărul și cireșul scapă

Prof. Iordănescu a mai declarat că plasele anti îngheț disponibile în comerț pot ajuta dacă pomul poate fi îmbrăcat, dar nu pot crește temperatura cu mai mult 0,5 grade Celsius. „Și noi avem în livada didactică o experiență nouă cu soiuri de caise sub plasa antigrindină. Am coborât plasa. Chiar suntem și noi curioși să vedem unde reducem riscul prin acea plasă pe care am coborât-o”, a mai declarat Olimpia Iordănescu.

Specialista în pomicultură a declarat că cireșul nu este în pericol în momentul de față. „Ciresul mai scapă, are o limită de rezistență pe flori deschise la -4 grade. S-ar putea să scape, totuși. Să sperăm că nu apar chiar -5 sau -6 și nu se prelungesc zilele cu temperature scăzute. Aici este secretul. Chiar dacă apar aceste temperaturi scăzute, e important să nu fie de durată. Dacă sunt pe durată scurtă, atunci mai putem să intervenim. Să nu fie două, trei nopți consecutive, că atunci garantat pagubele vor fi mai mari”, a mai explicat prof. Iordănescu.

Recomandări Europa vrea să renunțe treptat la tehnica militară americană, dar opțiunile sunt puține. Principalele temeri față de politica lui Trump

În privința mărului, experta de la Timișoara susține că nu există riscuri în momentul de față. „Mărul este o specie care înflorește târziu, deci undeva la – 4 grade sunt distruși mugurii. Florile scapă cu siguranță. Prunul, pe flori deschise are și el o sensibilitate la – 2,5, – 3 grade. Acum au pornit mai mult corcodușii. Soiurile de prun care au o înflorire ceva mai târzie s-ar putea să scape pentru că încă sunt pe buton floral și nu pe floare deschisă în totalitate”, a mai declarat Olimpia Iordănescu.

Livadă cu plasă antigrindă – USAMVT

„Tratamentele de iarnă sunt definitorii”

Șefa disciplinei de Pomicultură de la Universitatea de Științe ale Vieții „Regele Mihai I” Timișoara a subliniat importanța tratamentelor de iarnă în cazul pomilor fructiferi.

„Toate tratamentele pe care proprietarul le face pentru a asigura o stare bună de sănătate a pomului, sunt fără discuție în ajutorul acestuia. Într-un fel reacționează pomii care deja au fost tratați. Mă refer la tratamentele de iarnă, care sunt definitorii. Un tratament de protecție ajută pomii fructiferi fără discuție pentru că nu sunt slăbiți. Ei luptă numai cu temperaturile, pe un fond de sănătate mult mai bun decât dacă ar fi afectați de boli sau de dăunători. Avem și tratamentele împotriva dăunătorilor cu uleiuri vegetale. Mulți dintre cetățeni s-au obișnuit să le aplice în perioada de repaus și este foarte bine”, a explicat prof. Iordănescu, potrivit căreia în vegetație tratamentele trebuie să fie limitate.

Urmărește-ne pe Google News