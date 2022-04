Monstru, vampir sau liliac? Salvator sau demon? O nouă legendă Marvel va încanta fanii începând cu 1 aprilie. MORBIUS este povestea doctorului Michael Morbius (Jared Leto) care, având o boală rară a sângelui și hotărât să-i salveze pe ceilalți care au aceeași soartă, încearcă un pariu disperat. După ce mai întâi pare să aibă un succes uimitor, o parte întunecată din el se dezlănțuie. Răul va fi învins de bine sau Morbius va ceda noilor lui porniri misterioase?

Vezi trailerul: https://bit.ly/3iT3e7l

E pufos, e albastru și cam încurcă-lume. SONIC THE HEDGEHOG s-a întors și are un nou partener. Împreună cu Tails luptă împotriva lui Robotnik și a lui Knuckles și pleacă în căutarea unui smarald care are puterea să clădească, dar și să distrugă civilizații. O super aventură în care mai apar Idris Elba, Jim Carrey și James Marsden.

Zorillo, Zdrelos şi Bezmetis pleacă și ei în căutarea unei ființe cu puteri nebănuite: un pârș argintiu tărcat ce poartă vibraţia magică secretă, esențial pentru programul spaţial al dacilor. O parodie cum n-ai mai văzut de la romani încoace, SECRETUL LUI ZORILLO este din 22 aprilie la Happy Cinema.

Și veștile bune nu se termină aici. ANIMALE FANTASTICE: SECRETELE LUI DUMBLEDORE, BĂIEȚII RĂI, o animație bazată pe seria de cărți best seller New York Times, dar și VIKINGUL, în regia lui Robert Eggers au premiera luna aceasta.

Urmărește site-ul www.happycinema.ro și paginile de Facebook Happy Cinema pentru a fi la curent cu toate noutățile.

HAPPYCINEMA® este a doua rețea de cineplex-uri din România după numărul de locații, fiind prezent în 8 orașe (București, Buzău, Focșani, Alexandria, Bacău, Bistriția, Botoșani și Vaslui). De asemenea, Happy Cinema a dezvoltat în 2020 propria platformă de streaming online – www.play.happycinema.ro.

GSP.RO Omul care l-a „nenorocit” pe Bănel Nicoliță. „E regretul vieții mele!” Ce a pățit fostul fotbalist, dezvăluiri cutremurătoare

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Femei și fete din Irpin au fost împușcate și apoi călcate cu tancurile. Rușii au lăsat în urmă numai moarte

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2022. Săgetătorii trebuie să reziste presiunilor pe care le fac unii dintre parteneri în evaluările lor

Știrileprotv.ro Un turist a fost abordat de o fată, în Thailanda, dar nu și-a dat seama ce îi face. Când a văzut ce a filmat a anunțat Poliția

Orangesport.ro VIDEO | Surpriză de proporţii. Ce a descoperit un soldat ucrainean în beciul unei case care a fost ocupată de ruşi

PUBLICITATE „Flip The Stereotypes” - celebrăm femeile care răstoarnă prejudecățile