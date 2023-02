Publicitate Muntenegru, cea mai frumoasă secțiune de pe Coasta Dalmată De Ringier Advertising,

Înainte de a ajunge pe Coasta Dalmată, un muntenegrean mi-a spus: „Noi avem cea mai scurtă parte din Coasta Dalmată, dar de departe cea mai frumoasă”. Și avea mare dreptate. Coasta Dalmată a Muntenegrului este, indiscutabil, cea mai frumoasă parte, în special datorită faptului că aici se află celebrul fiord de la Kotor. Tehnic, la Kotor nu este niciun fiord pentru că nu a existat vreodată vreun ghețar care să scobească în munți, cum s-a întâmplat pe coasta atlantică a Norvegiei, dar zona arată ca un fiord - cu munți prăbușindu-se literalmente în mare, cu golfuri intrând adânc între munți și, în plus, Muntenegru are unele dintre cele mai frumoase orașe istorice de coastă, moștenire din perioada venețiană. Deși mic, Muntenegru are numeroase lucruri de văzut, chiar prea multe pentru o țară cu dimensiuni atât de reduse, așa că agenția Europa Travel s-a gândit să creeze un circuit cu autocarul destinat doar Muntenegrului.