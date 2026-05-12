O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool

  • De la originile ingredientelor până la formule, teste și ambalaje, noua platformă digitală oferă un ghid pas cu pas despre modul în care sunt fabricate produsele Amway, ajutând consumatorii să dobândească mai multă încredere și informații. 
  • La Amway, transparența înseamnă vizibilitate completă asupra întregului parcurs al unui ingredient — de la începutul lanțului de aprovizionare până la produsul final. 

Amway, cea mai mare companie de vânzări directe din lume, a anunțat lansarea Amway Tracing Tool în România. Această platformă interactivă, optimizată pentru dispozitive mobile, reprezintă o etapă importantă în angajamentul global al Amway în privința transparenței, oferind consumatorilor posibilitatea de a descoperi întregul parcurs al mai multor produse Amway — de la sămânță până la suplimentele alimentare și produsele finite de îngrijire a pielii.

Consumatorii se așteaptă tot mai mult la transparență și responsabilitate din partea brandurilor, iar cererea pentru informații credibile și accesibile despre produse este în continuă creștere.

Transparența reprezintă un angajament de lungă durată pentru Amway. Încă de la înființarea companiei, în 1959, Amway urmărește traseul ingredientelor de origine vegetală — de la fermele proprii și cele ale partenerilor certificați până la produsele finite — respectând standarde științifice și de calitate riguroase în fiecare etapă. Cercetătorii Amway efectuează evaluări exhaustive privind siguranța produselor pe bază de plante, utilizând resurse furnizate de autorități de sănătate și comisii științifice recunoscute la nivel internațional.

„Lansarea Amway Tracing Tool în regiunea ESAN reprezintă un pas esențial în sprijinirea consumatorilor pentru a face alegeri în cunoștință de cauză”, a declarat Ahmed Shehata, Chief Marketing Officer Amway ESAN (Europa, Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă). „Astăzi, transparența este fundamentul încrederii. Punând parcursul produselor direct la dispoziția Întreprinzătorilor Amway și a clienților acestora, nu doar ne spunem povestea, ci oferim detalii concrete care dau viață procesului de creare a produselor noastre, pas cu pas.”

Acest angajament față de calitate continuă și astăzi pe miile de hectare de terenuri agricole certificate ecologic deținute de Amway în Statele Unite, Mexic și Brazilia, precum și în fermele partenere din întreaga lume, care trebuie să respecte standarde stricte de transparență și calitate în cultivarea plantelor utilizate în produsele Amway. Sunt păstrate evidențe detaliate care documentează întregul ciclu de viață al acestor plante — de la persoana care a semănat semințele până la cea care le-a recoltat și momentul recoltării. Ca rezultat, fiecare plantă cultivată pentru produsele Nutrilite beneficiază de un „certificat de origine” care îi urmărește parcursul de la fermă până la produsul final, asigurând transparență completă în fiecare etapă.

O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool

Transparență, de la știință la producție

Amway Tracing Tool oferă acces fără precedent la informații științifice, surse de aprovizionare și procese de fabricație care stau la baza unor produse selectate din gamele Nutrilite și Artistry. De la originile ingredientelor până la formule, teste și ambalaje, noua platformă digitală oferă un ghid pas cu pas despre modul în care sunt fabricate produsele Amway, ajutând consumatorii să dobândească mai multă încredere și informații.

Prin intermediul acestei platforme, utilizatorii pot descoperi procesul de creare a produselor în cinci pași simpli:

  1. Știință: Amway urmărește proveniența ingredientelor până la furnizorii de materii prime, prin cercetări științifice riguroase și documentație detaliată. 
  2. Ingrediente: Ingredientele principale sunt selectate și procurate cu atenție, ținând cont de origine și de condițiile de cultivare. 
  3. Producție: Produsele sunt fabricate la nivel global prin procese complet trasabile, de la materiile prime până la ambalarea finală. 
  4. Teste și verificări de siguranță: Fiecare lot trebuie să treacă prin teste riguroase înainte de a fi lansat pe piață. În fiecare an, Amway efectuează aproximativ 30.000 de teste de calitate, la care se adaugă între 12.000 și 14.000 de teste realizate în laboratoarele sale dedicate ambalajelor. 
  5. Design și eliminare: Ambalajele sunt concepute atent, având în vedere atât funcționalitatea, cât și impactul asupra mediului. 

O experiență interactivă

Pentru prima dată, consumatorii au acces, într-o singură platformă digitală unificată, la informații transparente despre produse de la mai multe branduri Amway. Pentru a începe experiența, utilizatorii trebuie doar să selecteze un produs recomandat dintr-un meniu derulant. Ulterior, o serie de pași dezvăluie informații detaliate despre procesul de creare a produsului, inclusiv aspecte științifice, ingrediente, locații de producție și ambalaj.

Pe măsură ce utilizatorii avansează în platformă, o hartă interactivă evidențiază locurile în care se desfășoară fiecare etapă, aducând la viață originea ingredientelor și procesul de dezvoltare al produselor și consolidând angajamentul Amway față de produse curate, sigure, de înaltă calitate și fabricate în mod responsabil.

Amway Tracing Tool este disponibil în prezent în România, Australia, Austria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Noua Zeelandă, Polonia, Spania, Turcia și Regatul Unit.

Pentru a descoperi Amway Tracing Tool, vizitează Amway Tracing Tool.

Despre Amway

Amway este o companie de vânzări directe dedicată îmbunătățirii calității vieții oamenilor din peste 100 de țări și teritorii din întreaga lume. Printre cele mai bine vândute mărci ale Amway se numără Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ și XS™ – toate comercializate exclusiv de către Întreprinzătorii Amway. Amway este cea mai mare companie de vânzări directe din lume, conform clasamentului „Global 100” realizat de Direct Selling News în 2026. Pentru știri despre companie, vizitează: https://news.amway.eu

Sursa foto: Amway

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Viva.ro
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
GSP.RO
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Medic de la Maternitatea Polizu, amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
Știri România 11:25
Medic de la Maternitatea Polizu, amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Știri România 10:52
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Parteneri
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul.ro
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Fanatik.ro
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Videoclipul „Choke me”, piesa României de la Eurovision 2026, a dispărut de pe pagina de YouTube a Alexandrei Căpitănescu
Exclusiv
Stiri Mondene 11:15
Videoclipul „Choke me”, piesa României de la Eurovision 2026, a dispărut de pe pagina de YouTube a Alexandrei Căpitănescu
Câți bani au lăsat în plic invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Au scos sume colosale din buzunar pentru dar
Stiri Mondene 10:30
Câți bani au lăsat în plic invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Au scos sume colosale din buzunar pentru dar
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.ro
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax.ro
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax.ro
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt
KanalD.ro
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Politică 11:02
Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”
Fanatik.ro
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea