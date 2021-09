Orar de toamnă la Diva, numai pentru tine

DIVA vă propune să începeți cu două ore alături de cei mai simpatici Detectivi particulari (Private Eyes, din 20 septembrie), de la ora 19:00, când binecunoscutul actor Jason Priestley face echipă cu actrița de origine canadiană Cindy Sampson.

Dar acțiunea nu se termină aici, ci continuă alături de excentrica Corinne Masiero în Căpitanul Marleau (Capitaine Marleau), de la ora 21:00. Hudson și Rex (Hudson & Rex S3) preiau ștafeta în serile de marți. Ora 21:00 aduce câte două episoade în care simpaticul duo se află în acțiune. Detectivul Charlie Hudson (John Reardon) și Rex (Diesel von Burgimwald) investighează cazuri în pădure, în nemiloasa tundră, la margina oceanului sau chiar și în apă, practic nu există nici un obstacol de netrecut când cei doi parteneri se află în căutarea adevărului.

Morgane, geniul investigațiilor (HPI – Haut Potentiel Intellectuel) vine cu inteligența ei ieșită din comun, dublată de o personalitate unică, în serile de joi, de la 21:00, când iși pune toate atuurile în slujba poliției. Morgane, care se află între primii 3% cei mai inteligenți oameni din lume, este lipsită de diplomație, are un aspect extravagant și o personalitate pe măsură. Problemele ei cu autoritățile nu sunt un secret, iar colaborarea ei cu oamenii legi este presărată de conflicte și situații foarte amuzante. Și pentru că nicio zi de duminică în luna septembrie nu este completă fără Filme romantice de toamnă, ora 16:00 oferă doza de romantism pe care fanii DIVA sunt obișnuiți să o primească. Cascadele iubirii (Chasing Waterfalls, 19 septembrie) o aduce pe Amy (Cindy Busby), de profesie fotograf, aflată în căutarea pozei perfecte și a unei cascade învăluită de mister, în cadrul unei expediții la o cabană izolată, unde se îndrăgostește de ghidul local, Mark (Christopher Russell). Filmat in regiunea British Columbia, din Canada, filmul prezintă peisajele unice ale regiunii. De asemenea, parte din program face parte și filmul îndrăgit de public, Brioșe cu dragoste (Truly, Madly, Sweetly, 26 septembrie). Săptămâna nu se termină până ce nu asistăm la o nouă tură plină de emoții la spital alături de cei cinci Asistenți medicali (Nurses S2), duminica de la ora 20:00.

Clopoțelul a sunat și DIVA prezintă programul de relaxare: o toamnă memorabilă, plină de filme și seriale gata să captiveze, numai pentru tine!

