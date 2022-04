Totul începe cu o secvență dură, al cărei protagonist este tânărul ofițer de poliție Philip Nørgaard (Johannes Lassen). Răpit de teroriști, el este supus unui interogatoriu nemilos de către fiorosul și cinicul Ahmed (Hadi Ka-Koush).

După un timp, scăpat din cumplita încercare, Philip Nørgaard este promovat de poliție și armată la conducerea TTF (Terror Task Force), o unitate specializată în abordarea atacurilor teroriste. El este chemat să intervină chiar în soluționarea crizei ostaticilor de la metrou.

Atac din necunoscut

Dincolo de suspansul care crește progresiv, cu fiecare dintre cele opt episoade, captivându-ne cu totul, povestea din primul sezon al serialului „Ostatici în subteran” / „Gidseltagningen” / „Below the Surface” (2017) se dezvoltă în multiple direcții, atingând multe puncte sensibile ale lumii contemporane. Vedem, pe de-o parte, teroarea la care sunt supuși cei cinsprezece pasageri care luaseră metroul într-o dimineață obișnuită.

Somați cu pistolul-mitralieră de trei bărbați cu cagulă, care au deturnat trenul, să își lase telefoanele într-un sac și să îi urmeze de-a lungul șinelor, prin tunel, la un buncăr izolat din subteranele rețelei de metrou, cei cincisprezece oameni – bărbați și femei de vârste diferite – intră într-o dimensiune înfricoșătoare a existenței lor.

Ei nu știu ce va urma, nu știu cum vor fi tratați, care sunt revendicările teroriștilor și dacă vor scăpa teferi.

Amenințați fără menajamente, ei sunt puși la curent cu faptul că nu au voie să vorbească, să ceară mâncare, apă sau orice altceva fără permisiunea celor care i-au luat ostatici și că orice abatere îi va costa scump.

Oricine încearcă să intervină în vreun fel, precum instructorul de karate Adel (Dar Salim), este lovit fără cruțare. Este abia începutul unui șir de ore, zile și nopți chinuitoare, în care ostaticii sunt lăsați pradă spaimelor, îndoielilor și groazei de-a se vedea uciși unul câte unul.

Soluții, dezbateri, neputințe

Între timp, TTF – grupul operativ anti-tero al poliției – este activat, cu Philip Nørgaard drept comandant. Acesta preia operațiunea, alături de Louise Falck (Sara Hjort Ditlevsen), de negociatorul Esben Garnov (Esben Dalgaard Andersen) și de alți membri ai celulei de criză.

Presa află despre caz, iar impetuoasa jurnalistă de televiziune Naja Toft (Paprika Steen) se implică în mediatizarea sa.

Este abia începutul unui incident istoric, care schimbă definitiv viața Danemarcei, pe parcursul unei singure săptămâni.

Serialul creat de Kasper Barfoed și de Jesper Bernt surprinde perfect mecanismul complicat al regulilor care limitează posibilitățile de intervenție în cazul unei asemenea situații, care este, de altfel, abil speculat de teroriști.

Pentru că legile interzic negocierea cu teroriștii, toată țara este antrenată într-o dezbatere extrem de dramatică pentru a identifica orice cale de acțiune posibilă. Politicienii se ceartă pe tema unei negocieri probabile cu teroriștii, pentru a-i recupera pe ostatici. Începe identificarea familiilor acestora, iar presa începe să dezbată limitele până la care pot merge căutările.

Șeful teroriștilor o contactează pe Naja Toft, singura persoană cu care acceptă să comunice, prin intermediul blogului ei, după ce aceasta a fost concediată de la postul TV, din cauză că a avut o intervenție în direct neaprobată de conducerea postului.

Philip Nørgaard este obsedat de faptul că șeful teroriștilor ar putea fi același cu fostul său răpitor, dar superiorii săi resping categoric ipoteza, fiindcă acesta a fost declarat mort între timp. Însă Philip are bănuielile și intuițiile sale, mai ales că teroriștii dovedesc că au un plan îndelung pregătit și nu acționează la întâmplare.

Criza umană, între pragmatism și spirit de sacrificiu

Cea mai importantă dimensiune a acestei povești este cea umană. Dincolo de acțiunea inteligent condusă, care alternează episoadele din subteran cu acțiunile celulei de criză și cu deciziile presei și ale politicienilor, avem construirea treptată a identității ostaticilor, prin flashback-uri care oferă o perspectivă emoționantă asupra fiecăruia dintre ei.

Toți au visuri, temeri și emoții, au familii, copii, părinți și prieteni care tremură pentru soarta lor. Fiecare reacționează diferit în fața amenințărilor.

Unii dintre ei se revoltă, unii se supun, alții încearcă negocieri stângace. Toți, însă, sunt străbătuți de cumplita spaimă că oricare dintre ei poate fi omorât în orice moment.

Publicul empatizează, la rândul său, cu ei, fiecare simțind că putea fi în locul ostaticilor.

Mai mult decât un divertisment foarte bine scris, jucat și regizat, povestea de față diagnostichează fragilitatea lumii în care trăim, în opoziție cu iluzia siguranței pe care ne-au creat-o, de-a lungul anilor, civilizația și confortul de care dispunem.

Serialul vehiculează teme contemporane majore, precum libertate, democrație și supremație a legilor într-un stat de drept, puse dramatic în discuție în momentul unei astfel de crize.

Aprecierile nu au întârziat

Serialul „Ostatici în subteran” a fost nominalizat, în 2018, la premiul Golden Nymph pentru Cel mai bun serial TV la categoria dramă, în cadrul Festivalului de televiziune de la Monte-Carlo, la premiul pentru Cel mai bun serial TV, în cadrul Festivalului de televiziune de la Copenhaga, și la Zulu Awards, acordat la categoria Cel mai bun serial TV.

Scenaristul și regizorul danez Kasper Barfoed, născut la Copenhaga în 1972, s-a dovedit un talent încă din copilărie, când a jucat în spectacolul muzical „Oliver Twist” și în filmul „Sofie”, debutul în regie al celebrei Liv Ullmann, alături de actori legendari precum Erland Josephson și Jesper Christensen.

Mai târziu, el a optat pentru regia de film, încurajat și de aprecierile obținute de primul său scurt-metraj, „The Performance” (2003).

A debutat în lungmetraj cu filmul pentru copii „My Sister’s Kids in Egypt” (2004), unul dintre filmele daneze cu cele mai mari încasări ale deceniului, urmat de un alt film pentru copii, premiatul „The Lost Treasure of the Knights Templiers” (2006).

A abordat genul thriller în „The Candidate” (2008), cu celebrul Nikolaj Lie Kaas și în „The Numbers Station” (2013), cu John Cusack și Malin Akerman, iar în 2015 a fost regizor și co-scenarist al dramei „Summer of ’92”. În 2017 a creat serialul TV „Ostatici în subteran”.

Kasper Barfoed a lucrat la serial împreună cu scenaristul danez Jesper Bernt, care a scris și regizat filmul „Black Coffee & Vinyl”, laureat în 2013 cu prestigiosul premiu Robert, acordat de Academia de Film Daneză.

Pentru a accentua componenta dramatică a poveștii, Kasper Barfoed a apelat inspirat la câțiva dintre cei mai talentați actori danezi ai momentului.

Toți reușesc, de-a lungul unei curse contracronometru, să contureze o poveste cu intense semnificații umane, pe care nu o vom uita ușor.

Johannes Lassen a fost nominalizat la C21’s International Drama Awards în 2021, la categoria Cel mai bun actor într-un serial TV, pentru rolul loialului ofițer Philip Nørgaard, pe care îl investește cu subtilități mai puțin obișnuite în cazul eroilor pe care îi vedem în producții de acțiune.

Paprika Steen este una dintre cele mai interesante actrițe daneze (laureată, de-a lungul timpului, cu numeroase premii Bodil – principalele premii cinematografice daneze – și premiată la Festivalurile de la San Sebastián și Karlovy Vary).

Pentru rolul de aici, al curajoasei jurnaliste Naja Toft, ea a fost, de asemenea, nominalizată la Golden Nymph, la categoria Cea mai bună actriță într-un serial TV – dramă, la ediția din 2018 a Festivalului de televiziune de la Monte-Carlo TV.

În rolul tinerei și inocentei Marie, care se pregătește să devină asistentă medicală, o vedem pe foarte talentata Alba August (fiica celebrului și îndrăgitului cineast danez Bille August și a actriței și regizoarei suedeze Pernilla August).

Actrița a fost, de asemenea, nominalizată la prestigiosul premiu danez Robert, în 2018, la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial TV, pentru modul extrem de emoționant în care a portretizat-o pe tânăra luată ostatică.

