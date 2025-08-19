Oxygen devine agenția de comunicare integrată a brandului digital de asigurări Anytime

Oxygen va oferi servicii integrate pentru Anytime România, incluzând dezvoltarea de strategie, poziționare și campanii integrate (TTL, ATL, BTL, PR, social media, digital), precum și media buying, prin intermediul diviziei nou lansate, Oxygen Media.

„Ne onorează să fim partenerul strategic al Anytime încă de la lansarea brandului pe piață și să contribuim la creșterea vizibilității sale. Credem în parteneriate de lungă durată, avem clienți în portofoliu de peste 10-15 ani, alături de care am crescut. Aceeași misiune o avem si alături de Anytime, transformarea acestui parteneriat într-un reper de comunicare, care să consolideze prezența și relevanța brandului pe termen lung, într-o piață dinamică și competitivă”, a declarat Andreea Filip, New Business Director, Oxygen.

„La Anytime ne dorim să aducem siguranță reală în viața oamenilor, prin produse și experiențe digitale simple, transparente și ușor de folosit. Am ales Oxygen pentru că împărtășește valorile noastre și pentru experiența dovedită în comunicare. Suntem încrezători că, împreună, vom crește vizibilitatea brandului și vom comunica clar beneficiile soluțiilor noastre către clienți”, a declarat Ioana Comaniciu, Head of Marketing, Anytime.

Materialul video care marchează începutul colaborării poate fi vizionat aici – https://www.instagram.com/p/DNh00hORMhL/

Despre OXYGEN

Cu birouri în București și Cluj-Napoca și o echipă de peste 100 de profesioniști, Oxygen este una dintre cele mai mari agenții independente de publicitate și cea mai mare agenție de comunicare independentă din România. Cu o experiență de peste 17 ani și un portofoliu extins de clienți locali și internaționali, Oxygen are misiunea de a susține dezvoltarea sustenabilă a brandurilor și businessurilor prin creativitate, strategie și campanii integrate axate pe rezultate. În 2025, Oxygen a lansat Oxygen Media, o agenție specializată în media planning & buying, cu identitate și operațiuni proprii.

Portofoliul de clienți ai Oxygen reunește companii precum: Vodafone, PPC, BYD, Globalworth, BEKO Romania, Avon, STRABAG, Băneasa Shopping City, Olympus, Betano, Garanti BBVA, VEKA Romania, Selgros, Xiaomi, Antenna Group și Hesburger. Pentru mai multe informații, vizitați oxygencomms.ro.

Despre Anytime

Anytime este brandul de asigurări digitale al Interamerican, membru al grupului olandez de asigurări Achmea. Cu o cotă de piață de peste 45% atât în Grecia cât și în Cipru, Anytime a devenit sinonim cu excelența în servicii și inovația în domeniul asigurărilor paperless directe.

Din 2019, Anytime se află într-o nouă etapă de dezvoltare, adoptând filosofia „mai multă siguranță, mai puțină birocrație”. Brandul se concentrează pe simplificarea experienței în domeniul asigurărilor și pe extinderea dincolo de serviciile tradiționale, pentru a susține un stil de viață mai sigur și mai previzibil.

Prin misiunea „every moment, more” („în fiecare moment, mai mult”), Anytime își exprimă clar strategia de brand, axată pe accesibilitate, simplitate și orientare către client, printr-un model complet digital de asigurare directă, oferind siguranță, simplitate și protecție în viața de zi cu zi.

Sursa foto: oxygencomms.ro

