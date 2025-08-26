Peru – o aventură de 11 zile pe urmele incașilor

Detaliile complete le poți vedea aici: Circuit Peru – Nazca & Machu Picchu .

De ce să alegi această experiență

vei explora Machu Picchu, una dintre cele 7 minuni ale Lumii Noi;

vei zbura deasupra enigmaticelor Linii de la Nazca, încă învăluite în mister;

vei descoperi orașe coloniale pline de farmec precum Arequipa și Lima;

vei naviga pe Lacul Titicaca și vei vizita comunitățile care trăiesc pe insulele plutitoare din stuf;

vei păși în Cuzco, fosta capitală a Imperiului Inca.

Programul pe scurt

Lima – tur panoramic cu Plaza de Armas, Palatul Guvernului, Catedrala și Muzeul de Antropologie.

Paracas & Nazca – excursie cu barca la Insulele Ballestas și zbor opțional peste celebrele geoglife.

Arequipa – „orașul alb”, dominat de Manastirea Santa Catalina și arhitectura colonială.

Puno & Lacul Titicaca – vizită la insulele plutitoare Uros și Insula Taquile.

Cuzco – turul orașului și excursie pe Valea Sacră a Incașilor.

Machu Picchu – punctul culminant al circuitului, vizitarea celebrului oraș ascuns printre munți.

Muntele Curcubeu (opțional) – o experiență spectaculoasă la altitudini de peste 5000 m.

Lacul Titicaca. Foto: Unsplash

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Preț și beneficii

Excursia beneficiază de o reducere Last Minute.

În preț sunt incluse:

zboruri internaționale București – Lima și retur (via Amsterdam);

zbor intern Cuzco – Lima;

10 nopți cazare la hoteluri de 3-4* cu mic dejun;

mesele prevăzute în program;

croazieră pe Lacul Titicaca;

tururi panoramice în Lima și Cuzco;

ghid local și ghid român însoțitor de grup.

De ce e unic Peru

De la enigmele Nazca la misterul Machu Picchu, de la cultura incașilor la atmosfera colonială din orașe vibrante, Peru e o destinație în care fiecare zi aduce altă surpriză. Este o călătorie intensă, unde vei trăi experiențe pe care nu le vei uita niciodată.

Alte destinații de vis

Dacă iubești ideea de circuite exotice, poți consulta și alte circuite cu avionul , în Asia, Orientul Apropiat sau America Latină. Fiecare aduce povești și culturi unice.

Cum faci rezervarea

Tot ce trebuie să faci este să scrii direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau să verifici detaliile complete pe europatravel.ro.

Peru nu este doar o destinație, ci o aventură. Una care îți arată că trecutul poate fi la fel de viu ca prezentul, iar natura – mai spectaculoasă decât orice poveste.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE