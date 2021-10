Peste 20.000 de persoane au testat filtrele AR din cadrul XR Month în primele două săptămâni de festival

Între 30 septembrie și 18 octombrie 2021, 20.400 de persoane au interacționat cu cele 48 de filtre de AR realizate de către 40 de artiști vizuali și de new media special pentru XR Month, cu scopul de a transforma plimbările în centrul orașului în experiențe artistice și de a încuraja explorarea creativă a spațiului urban printr-o expoziție interactivă în aer liber. Amplasarea totemurilor în spațiile publice, care semnalizeaza categoria Augmented Heritage, a fost facilitată de către Primăria Municipiului București, Partener Strategic XR Month.

Astfel, topul celor mai apreciate filtre din cadrul festivalului, de la începutul acestuia până în prezent, cuprinde lucrările Tangible_City, semnată de Noetic, urmată de Sky Snake, lucrarea Irinei Bako, Accident in….., colaborarea dintre Roman Tolici și Mihai Cojocaru, Rebirthing The Universe, semnată de Tammy Lovin și Abstract Identity, ilustrația semnată de Kitră și comisionată de George. Primul banking inteligent. În categoria Freestyle, cel mai accesat filtru este an XR Dream, creat de Augmented Space Agency și comisionat de Pepsi. Acestea au adunat peste 291.300 de vizualizări din partea publicului.

Traseul XR Month unește 36 de locuri emblematice din centrul orașului, precum Arcul de Triumf, Muzeul Grigore Antipa, Teatrul Odeon, Casa Mița Biciclista, Palatul Oscar Maugsch, Goethe Institut sau Institutul Francez ce sunt augmentate prin intermediul filtrelor disponibile în aplicația Instagram. Fanii XR pot accesa conținutul cu propriul telefon mobil care trebuie să aibă o conexiune bună la internet și aplicația Instagram instalată.

Începând cu data de 30 septembrie, prin filtrele AR publicate pe pagina Instagram @xrmonth și lucrările digitale create de 40 de artiști, centrul orașului a devenit o expoziție interactivă în aer liber. Persoanele care doresc să experimenteze realitatea augmentată pot încerca filtrele Instagram din cadrul Festivalului XR Month și să descopere lucrările artiștilor până la finalul lunii octombrie.

Artiștii participanți

Augmented Heritage – Aural Eye, Astrowizard, Augmented Space Agency, Cote, Cuscrew, Les Ateliers Nomad, Noetic, Hybrid Lab, Mindscape Studio, RIZI, Irina Bako, Tammy Lovin.

Freestyle – Aural Eye, Astrowizard, Reniform, Kuba Nawrocki & Daniel Gontz & Marta Mattioli, RIZI, Dan Pecete, Irina Bako, Dilmana Yordanova & Ovidiu Eftimie.

Open Gallery – Ana Bănică, Alina Marinescu, Andreea Dumuța, Daniel Strugariu, Bianca Jelezniac, Diana Barbu, Loreta Isac, Flip Robert, Roxana Benea, Ioana Trușcă, Sasha Lazăr, Coon One, Vlad Dumitrescu, Stella Caraman, Teodora Gavrilă, Irina Perju, Tammy Lovin.

Locațiile partenere

Arcul de Triumf, Ateneul Român, Hotel Intercontinental, Universitatea de Arhitectră si Urbanism “Ion Mincu”, Hotel Novotel, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Teatrul Național I.L. Caragiale București, Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Casa Mița Biciclista, Muzeul Național de Istorie a României București, Palatul Oscar Maugsch, Palatul Parlamentului, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, Podul peste Dâmbovița din Piața Operei, Bar A1, M60, Mercato Kultur, Cărturești Modul, Cărturești Carusel, Cărturești Verona, Refugiu Urban @ Palatul Universul, Grădina Dorobanți, Goethe Institut, Institutul Francez, Palatul Șurțu – Muzeul Municipiului București, Magazinul Muzica, Teatrelli & Creart, MARe, Institutul Cultural Român, H Victoriei 139, Galateca, Casa Filipescu-Cesianu, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Biutiful By The Lake, George Victoriei, Zăganu Bistro and Romanian Craft Beer Bar.

Partener principal: George. Primul banking Inteligent

Parteneri: Pepsi, ARCEN, Augmented Space Agency , Color Studio, Radio Guerrilla, Multi Media Est, Est.Now, Zenith Media.

Partener strategic: Primăria Municipiului București

Proiect realizat sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.xrmonth.com și FB event link, iar filtrele pot fi accesate pe pagina de Instagram XR Month.

