Derulat sub titulatura simbolică „Punem petale înapoi florilor” evenimentul va îmbrăca forma unei gale a recunoștinței, în care vor fi făcuți cunoscuți şi apreciați partenerii strategici care susțin accesul gratuit la terapii de recuperare, în cadrul proiectelor Asociaţiei Kinetobebe, printre care cele mai cunoscute sunt: „Dansul pașilor de catifea”  #StaiDrept  „Bucureștiul e și al lor” şi Salina Flori de sare.

Seara va fi completată artistic de tenorul Ștefan von Korch  și pianistul Alexandru Burcă care vor prezenta un recital sub simbolul florii, metafora fragilității și a renașterii copilăriei. 

​Pentru eveniment biletele, în număr limitat, se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro. 

Despre Asociația Kinetobebe – proiecte majore în 2025

#BurseleDeTerapie

Program unic ce oferă terapii gratuite copiilor cu afecțiuni neurologice, ortopedice, sindroame genetice sau TSA.
Impact: peste 30.000 de ședințe de terapie oferite gratuit.

„Dansul Pașilor de Catifea”

Primul spectacol incluziv adaptat copiilor cu dizabilități senzoriale sau motorii.
• 950 beneficiari
• 15 terapeuți implicați
• 43 voluntari
Proiectul demonstrează că arta poate deveni un instrument real de integrare.

„Bucureștiul e și al lor”

Program de acces la cultură pentru copii din medii vulnerabile sau cu dizabilități.
1.661 beneficiari în 2025.

„Salina Flori de Sare”

Amenajarea de saline artificiale în instituții pentru copii, pentru susținerea terapiilor respiratorii și îmbunătățirea calității vieții.

Despre Ștefan von Korch

Tenor cu o prezență constantă pe scenele naționale și internaționale, Ștefan von Korch este coordonatorul stagiunii Musical Extravaganza și interpret apreciat al lucrării „Carmina Burana”. A concertat pe scene precum Ateneul Român, Opera Națională București, dar și în Japonia, Germania, Italia și China.

