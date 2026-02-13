Într-un domeniu în continuă evoluție, în care procedurile estetice sunt tot mai căutate, clinica R1 Aesthetic a ales încă de la început să pună accent pe sănătatea pielii ca fundament al oricărui rezultat estetic durabil. Această abordare integrată a contribuit la construirea unei reputații solide în rândul pacienților care caută un dermatolog în București cu experiență și viziune medicală completă.

Dermatologie medicală – baza sănătății pielii

Consultația dermatologică reprezintă primul pas pentru orice pacient care ajunge în clinică. Afecțiuni frecvente precum acneea, rozaceea, dermatita atopică, hiperpigmentarea sau problemele scalpului sunt evaluate atent, iar tratamentele sunt adaptate fiecărui tip de piele.

Un serviciu esențial oferit în cadrul clinicii este controlul alunițelor prin dermatoscopie digitală, metodă modernă de monitorizare a leziunilor pigmentare. Atunci când există suspiciuni, se realizează excizia alunițelor periculoase în condiții medicale sigure, contribuind activ la prevenția cancerului de piele.

Prin aceste servicii de dermatologie medicală, R1 Aesthetic Clinic oferă pacienților nu doar soluții estetice, ci și îngrijire completă pentru sănătatea pielii.

Dermatologie estetică – tratamente moderne pentru rezultate naturale

În ceea ce privește dermatologia estetică, clinica pune accent pe proceduri minim invazive care stimulează regenerarea pielii și îmbunătățesc aspectul fără a altera trăsăturile naturale.

Printre cele mai solicitate tratamente se numără:

injectările cu acid hialuronic pentru volumizare, hidratare și contur facial, inclusiv augmentarea buzelor

tratamentele cu botox pentru ridurile de expresie

skinboostere și terapii de biorevitalizare pentru fermitate și luminozitate

biostimulatoare de colagen pentru rejuvenare progresivă

tratamente faciale moderne cu tehnologii precum laser fracționat CO₂ și Tixel

proceduri de curățare profundă și revitalizare, precum HydraFacial

Fiecare plan de tratament este realizat personalizat, în urma unei evaluări dermatologice amănunțite.

Rejuvenare facială cu tehnologii avansate

Rejuvenarea facială este una dintre cele mai căutate direcții ale esteticii moderne. La R1 Aesthetic Clinic, aceasta presupune combinarea inteligentă a tehnologiilor cu terapiile injectabile pentru rezultate naturale și de durată.

Laserul Co2 stimulează producția de colagen, reduce cicatricile și îmbunătățește textura pielii, în timp ce proceduri precum Sculptra și skinboosterele susțin regenerarea profundă. Rezultatul este o piele mai fermă, mai netedă și vizibil întinerită.

Remodelare corporală non-invazivă – contur și fermitate

Pe lângă tratamentele faciale, R1 Aesthetic Clinic oferă și soluții moderne de remodelare corporală non-invazivă dedicate pacienților care doresc îmbunătățirea siluetei fără intervenții chirurgicale.

Tehnologiile precum Onda Coolwaves, Schwarzy și NuEra sunt utilizate pentru reducerea țesutului adipos localizat, tonifierea pielii și stimularea circulației, având rezultate vizibile asupra fermității și conturului corporal. Aceste proceduri completează perfect abordarea holistică a clinicii asupra esteticii și îngrijirii corporale.

O clinică de dermatologie de top în sector 1, București

Localizată într-una dintre cele mai accesibile zone ale capitalei, R1 Aesthetic Clinic este recunoscută pentru standardele medicale ridicate, tehnologia modernă și echipa specializată. Experiența acumulată în cei 6 ani de activitate se reflectă în rezultatele obținute și în nivelul ridicat de satisfacție al pacienților.

Sub coordonarea Dr. Raluca Harnagea, clinica continuă să investească în educație medicală continuă și în cele mai noi metode de tratament dermatologic, oferind soluții sigure și eficiente pentru toate tipurile de piele.

6 ani de performanță și încredere

Aniversarea celor 6 ani de R1 Aesthetic Clinic marchează o etapă importantă în dezvoltarea unei clinici care a reușit să îmbine armonios dermatologia estetică cu cea medicală. Cu mii de pacienți tratați și o reputație solidă în București, clinica rămâne un punct de referință pentru cei care caută servicii dermatologice complete, realizate cu profesionalism și responsabilitate.

