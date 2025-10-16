Raftul cu Bunătăți Locale este de acum și în București

Capitala este de acum parte a celui mai amplu program național de susținere a micilor producători locali. Profi deschide oficial Raftul cu Bunătăți Locale în magazine selectate din București, oferind producătorilor din mai multe regiuni ale țării posibilitatea să aducă în retailul modern bunătățile făcute după rețete tradiționale.

De la produse de băcănie, lactate, produse apicole, de panificație și de carmangegerie și până la vinuri speciale, Raftul cu Bunătăți Locale oferă gustul inconfundabil al unor produse proaspete pregătite de peste 40 de mici producători din toată țara. Bucureștiul se alătură astfel celor 13 județe în care deja a fost deschis Raftul cu Bunătăți Locale în magazine selectate. În total, peste 2.000 de produse de la peste 250 de mici producători locali ajung în 71 de magazine Profi. Toate produsele sunt puse la vânzare în cantități limitate și doar în magazine selectate pentru a permite producătorilor să își păstreze modul de preparare tradițional, fără a insista pe cantitate. Accentul este pus pe prospețime și producția artizanală specifică fiecărei localități sau zone.

Profi susținute micii producători locali pentru a se prezenta cu cele mai bune produse ale lor respectând toate normele sanitare, cu o etichetare corectă și într-o formă care să le pună în evidență conținutul valoros.

În București, Raftul cu Bunătăți Locale își întâmpină cu prețuri mici în cinci magazine: Profi Super – Bulevardul Timișoara, Nr. 73, Sect. 6, Profi Super – Bulevardul Libertății, Nr. 1A, bl. A1, Sect. 4, Profi Super – Prelungirea Ghencea, Nr. 36, sect. 6, Profi Super – Strada Orșova, Nr. 9A, Sect. 6 , Profi Super – Strada Pajura, Nr. 7, Sector 1.

„Pentru a asigura viitorul gusturilor autentice românești și a încuraja micii producători locali să facă ceea ce știu ei cel mai bine, vă invităm să descoperiți Raftul cu Bunătăți Locale. Am căutat să aducem în București cât mai multe gusturi bune din toată țara și vom continua să extindem lista producătorilor și a produselor disponibile, fără o presiune legată de volume, doar o grijă maximă pentru ingrediente și rețete curate”, declară Călin Costinaș, Director General adjunct Profi.

Călin Costinaș, Director General adjunct Profi

Programul de susținere a producătorilor locali inițiat de Profi prin Raftul cu Bunătăți Locale a fost prezentat prima dată în septembrie 2022, la festivalul pe care l-a organizat la Apoș. De atunci, acesta s-a extins cuprinzând tot mai multe județe și va continua expansiunea și pe parcursul acestui an. În 2023, el a cuprins 120 de furnizori locali artizanali, cu peste 800 de articole tradiționale, prezenți în 25 de magazine Profi din 21 de localități; în 2024 harta a fost completată cu județele Timiș, Sibiu și Olt, iar anul acesta programul a fost extins și în județele Iași, Bihor și Brașov. În prezent, prin Raftul cu Bunătăți Locale, în magazinele selectate din țară, sunt peste 2000 de produse ale micilor producători români.

Dincolo de prezența în magazinele Profi, micii producători locali își spun poveștile și își prezintă oferta și pe cea mai amplă și premiată platformă națională de promovare a lor, Via-Profi.ro, prin intermediul căreia oricine poate porni într-o călătorie plină de savoare a gusturilor din România.Prin numărul angajaților celor mai bine de 1.700 de magazine proprii și partenere din peste 890 de localități urbane și rurale, Profi, parte din grupul Ahold Delhaize, este în topul angajatorilor privați din România. PROFI SUPER, PROFI GO și PROFI LOCO, formatele de magazin ale rețelei, au o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,6 milioane de clienți care zilnic își fac aici cumpărăturile. Mai bine de 94% dintre aceste produse provin de la parteneri din România.

Sursa foto: profi.ro

