În cei 11 ani de activitate proiectul a câștigat în permanență la capitolul notorietate și și-a adjudecat încrederea a peste 1.000.000 de clienți. Publicul Elefant.ro este format preponderent din persoane cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani.

Elefant.ro comercializează în momentul de față circa 110.000 de articole, repartizate în 11 categorii, fiecare cu o poziționare distinctă, și anume: Cărți în limba română, Carte stăină, Jucării, Copii & Bebe, Parfumuri, Cosmetice și Îngrijire personală, Ceasuri & Accesorii, Electro, Casă și Grădină, Nutriție, Supermarket, etc.

Clienții Elefant.ro beneficiază de numeroase promoții speciale și proiecte de awareness, iar campania din această săptămână se intitulează „Vânătoarea prețurilor mici” și include peste 150 de suplimente alimentare, vitamine, minerale și superfoods. Campania mai este valabilă doar până pe 6 noiembrie.

Supliment alimentar ChildLife Essential by Secom Vitamin D3 500 UI cu aromă de fructe, 30 ml este un protector osteo-articular pentru bebeluși, ajută la menținerea sănătății sistemelor osos, muscular și a dinților și se poate administra încă din prima zi de viață a copilului. De asemenea, menține concentrațiile normale de calciu din sânge și contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la procesul de diviziune celulară.

O formulă avansată care susține reducerea manifestărilor asociate ambelor tipuri de tuse este Supliment alimentar ChildLife Essential by Secom Cough Syrup cu aromă de Fructe, 118,50 ml. Contribuie la buna funcționare a sistemului respirator și la menținerea confortului la nivelul căilor respiratorii superioare și inferioare prin susținerea fluidificării secrețiilor și a eliminării mucusului din căile respiratorii, suport în cazul uscăciunii și a disconfortului de la nivelul gâtului și a bronhiilor și limitarea contracturilor involuntare de la nivelul mușchilor care înconjoară bronhiolele, oferind suport în reducerea tusei.

Un alt produs recomandat de medicii nutriționiști este Supliment alimentar ChildLife Essential by Secom Multi Vitamin & Mineral, 237 ml. Acesta contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar (vitaminele A, C, D3, B6, B12, acid folic, zinc, seleniu) și a sistemelor muscular (vitamina D3, calciu, magneziu, potasiu), nervos (vitaminele B1, B2, B3, B6, B12, C, K, crom), digestiv (calciu) și cardiovascular (vitamina B1).

Din categoria Superfoods recomandăm Miere de Manuka naturală, MGO 100+ Noua Zeelandă MANUKA LAB, 250 g. Este recoltată conform regulilor agriculturii sustenabile din zone izolate și greu accesibile ale regiunii East Cape din Noua Zeelandă pentru a asigura calitatea, factorul de bioactivitate și originea produsului. Susține buna funcționare a organismului, întărind sistemul imunitar și are puternice proprietăți antioxidante datorită cantității mari de compuși fenolici.

Recomandat ca adjuvant pentru tratarea durerilor în gât cauzate de răceală și gripă, în prevenția gripei, guturaiului, traheitei și laringitei cronice este Propolis Alevia cu Echinacea și stevie, 40 comprimate masticabile. Propolisul are o acțiune antibacteriană, antifungică și antivirală. Vitamina C mărește rezistența organismului față de infecții. Echinacea este una dintre cele mai cunoscute plante care stimulează sistemul imunitar al organismului și conține unele dintre cele mai eficiente substanțe active cu efect benefic în infecțiile virale și bacteriene.

Produs în Filipine, din pulpă proaspătă de nucă de cocos, organică, Ulei de Cocos Extravirgin și presat la rece Republica Bio, 280 ml este o sursă de grăsimi sănătoase saturate și este un înlocuitor ideal al uleiurilor procesate. Conține cu 10% mai puține calorii față de alte grăsimi vegetale, motiv pentru care este recomandat și in diete. De asemenea, mai conține polifenoli și antioxidanți naturali, vitaminele A, C și E, vitamina K, Fier și Calciu. Contribuie la întărirea sistemului imunitar, este ușor de digerat și ajută la asimilarea vitaminelor, mineralelor și aminoacizilor.

Vitaminele și mineralele sunt indispensabile pentru o sănătate de fier. Suplimentele alimentare vin în completarea unei diete sănătoase, însă nu compensează un regim alimentar nesănătos. De aceea, dacă ai discutat cu medicul tău despre obiectivele specifice și recomandările acestuia, dar și pentru a determina compatibilitatea suplimentelor cu orice medicamente pe care le iei, poți să cumperi vitaminele și suplimentele alimentare incluse în promoția „Vânătoarea prețurilor mici” de pe Elefant.ro.m Vei putea să achiziționezi cele mai bune articole incluse în campanie, care sunt disponibile la reduceri ce depășesc și 50%.

