Companiile românești prezente expun colecții noi și inovatoare, care se disting prin creativitatea designerilor români și meșteșugul producătorilor locali, de la mobilier clasic și modern până la accesorii unice de design interior.

Pavilionul românesc la Salone del Mobile.Milano este susținut de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior și organizat în colaborare cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România.

De ce Salone del Mobile.Milano?

Salone del Mobile.Milano reprezintă cea mai importantă platformă internațională pentru industria de mobilier și design, oferind companiilor românești o oportunitate unică de vizibilitate pe piețele globale. La ediția cu numărul 64, peste 1.900 de expozanți din 32 de țări se reunesc pe o suprafață impresionantă de 169.000 mp, confirmând statutul târgului de lider mondial în designul de mobilier.

Pavilionul românesc – o vitrină a excelenței

România este prezentă cu Pavilion Național la Salone del Mobile.Milano pentru a 14-a oară, cu un spațiu expozițional de 650 mp. De-a lungul anilor, prezența României a devenit mai mult decât o tradiție, reflectând continuitate, evoluție, ambiție și capacitatea de a rămâne relevantă într-o industrie globală extrem de dinamică și competitivă.

România prezintă piese iconice de mobilier realizate din materiale naturale precum lemn masiv, dar și combinații cu piatră, metal, sticlă și alte materiale în tendințe. Aceste creații exprimă un echilibru între forță și eleganță, tradiție și contemporaneitate. O caracteristică definitorie a prezenței românești este capacitatea de a ține pasul cu tendințele globale și de a le integra autentic, fie că este vorba de sustenabilitate, minimalism, funcționalitate sau tehnologii noi, fără a pierde din identitate.

Acces direct la piețe internaționale de top – Târgul atrage cei mai importanți cumpărători, retaileri și importatori din întreaga lume, oferind un cadru ideal pentru stabilirea de noi parteneriate comerciale și extinderea exporturilor. Italia se numără printre piețele-cheie pentru exporturile românești de mobilier, situându-se pe locul 5, cu o valoare de 167 de milioane de euro în 2025.

Prezență globală și diversitate de produse

Produsele românești de mobilier ajung prin intermediul expunerii la Salone del Mobile.Milano pe piețe din întreaga lume. 83,3% din producția națională este destinată exportului, ceea ce confirmă orientarea puternică a sectorului spre piețele internaționale și competitivitatea produselor fabricate în România.

Portofoliul companiilor românești cuprinde soluții complete de mobilare pentru locuințe, spații de lucru, magazine, hoteluri, restaurante și instituții de învățământ, cu stiluri care variază de la linii contemporane la design-uri clasice și influențe vintage.

Participarea României la Salone del Mobile.Milano nu este doar o prezență anuală, ci o declarație de identitate: ancorată în tradiție, deschisă spre viitor și în continuă inovație, care confirmă că designul românesc ocupă un loc puternic pe scena internațională.

Foto: Salone Milano

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
gsp
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Superliga.ro (P)
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
