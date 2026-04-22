Administrația Trump a început întocmirea listei înainte de vizita efectuată la Washington D.C. în această lună de secretarul general al NATO Mark Rutte.

Conform surselor citate de Politico, și anume trei diplomați europeni și un oficial american din domeniul apărării, aliații din NATO sunt evaluați pe baza contribuțiilor, în special privind războiul din Iran. Acesta este un nou semnal că președintele american Donald Trump intenționează să își pună în practică amenințările la adresa aliaților care nu se aliniază dorințelor sale, notează Politico.

Conceptul „aliatului model”

O astfel de listă de împărțire a aliaților a fost propusă încă în decembrie anul trecut de secretarul apărării Pete Hegseth, în ideea ca țările care nu se aliniază administrației Trump să suporte consecințele.

„Aliații model, care își asumă responsabilități, precum Israel, Coreea de Sud, Polonia, Germania – din ce în ce mai mult, statele baltice și alții vor beneficia de tratament preferențial. Aliații care continuă să nu își îndeplinească rolul în apărarea colectivă vor suporta consecințe”, a declarat Hegseth.

Secretarul american al apărării a folosit conceptul de „aliat model” pentru a descrie partenerii din NATO care și-au majorat cheltuielile de apărare în conformitate cu ținta de 5% propusă de Donald Trump. Expresia de „aliat model” apare și în Strategia Națională de Apărare a SUA sub cea de-a doua administrație Trump, publicată în ianuarie.

„Băieții buni” vs „băieții răi”

Unul dintre diplomații europeni citați de Politico spune că lista pare să reflecte abordarea propusă de șeful de la Pentagon. „Casa Albă are un document de tip «băieți buni» și «băieți răi», așa că presupun că logica este similară”, a spus el.

Administrația Trump păstrează detaliile confidențiale în timp ce analizează eventualele opțiuni punitive și eventualele recompense. Deocamdată nu prea există elemente clare cu privire la natura sancțiunilor sau a favorurilor, remarcă sursele citate de Politico.

„Nu par să aibă idei foarte concrete când vine vorba de pedepsirea aliaților «răi». Mutarea trupelor este o opțiune, dar îi afectează tot pe americani”, a subliniat un alt oficial european, citat sub rezerva anonimatului.

Nu este clar ce țări se încadrează în fiecare categorie din listă sau dacă Mark Rutte este la curent cu acest plan. Contactată pentru comentarii, NATO nu a răspuns până la ora publicării articolului.

România, cel mai probabil pe lista „aliaților buni”

Donald Trump ar putea recurge la mai multe criterii de diferențiere, de exemplu între statele care au refuzat și cele care și-au oferit sprijinul pentru războiul pe care l-a declanșat în Iran, prin oferte de contribuții la deblocarea Strâmtorii Ormuz sau prin acces la utilizarea bazelor militare.

În timp ce Spania, Marea Britanie și Franța au respins sau au temporizat solicitările de sprijin, România și unele state mai mici au permis utilizarea bazelor aeriene de către forțele americane.

În aceste condiții, România, dar și Polonia ar putea fi printre aliații „buni”, ambele țări având parte de favorurile lui Trump și fiind dispuse să primească mai multe trupe americane.

Polonia, unul dintre cei mai mari contributori europeni din cadrul NATO, suportă deja aproape toate costurile pentru găzduirea celor 10.000 de militari americani staționați pe teritoriul său. În ceea ce privește România, baza aeriană Mihail Kogălniceanu, extinsă recent și pusă la dispoziția SUA pentru operațiuni aeriene defensive legate de Iran, are capacitatea de a primi mai multe trupe americane. De asemenea, Bulgaria a sprijinit discret logistica americană în Orientul Mijlociu.

Statele baltice – Lituania, Letonia, Estonia -, la fel ca Polonia, au fost lăudate pentru nivelul cheltuielilor lor de apărare.

Posibile repercusiuni

Conceptul de „aliat model” ar putea oferi administrației Trump pretextul de a reduce desfășurările de trupe, exercițiile comune sau vânzările de armament către statele NATO considerate „rele” și de a redirecționa inițiativele către statele „bune”, afirmă doi oficiali europeni.

Există puține precedente istorice pentru măsuri punitive împotriva aliaților, iar ideea este contestată în Congresul SUA, inclusiv din tabăra republicană, notează Politico.

„Nu este util atunci când liderii americani vorbesc despre alianțele noastre cu dispreț”, a declarat marți senatorul republican de Mississippi Roger Wicker înaintea unei audieri privind forțele americane din regiunea Indo-Pacific.

„Trebuie să fim clari cu privire la numeroasele beneficii politice, strategice și morale pe care țara le obține din alianțe”, a conchis senatorul republican.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE