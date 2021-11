În cadrul acestor live-uri, Cuza va modera trei panel-uri, invitații fiind unii dintre cei mai urmăriți creatori de conținut pe TikTok din România:

Șerban Lorena , membră din Team Galaxy, echipa de ambasadori Samsung, creatoare de conținut și TikTok-er, orientată spre zona de lifestyle & beauty

, membră din Team Galaxy, echipa de ambasadori Samsung, creatoare de conținut și TikTok-er, orientată spre zona de lifestyle & beauty Maximilian Ioan , membru din Team Galaxy, creator de conținut și TikTok-er, orientat spre zona de gaming

, membru din Team Galaxy, creator de conținut și TikTok-er, orientat spre zona de gaming Iuliana Beregoi, artistă, creatoare de conținut și TikTok-er, orientată spre zona muzicală

Trăim într-o eră a tehnologiei, iar noua generație de creatori de conținut are nevoie de sprijin. Tocmai de aceea, Samsung a decis să lanseze unul dintre cele mai curajoase proiecte de pe piață: Stream Your Dream.

Stream Your Dream – cel mai tare eveniment pentru tânăra generație pasionată de online

Evenimentul a fost lansat în anul 2017, iar ediția din 2019-2020 a fost realizată de Samsung în colaborare cu Youtube România. În cadrul evenimentului s-au strâns laolaltă cinci super creatori de conținut, vloggeri celebri din țara noastră în domenii variate de activitate: George Buhnici, Andreea Balaban, Radu Constantin, Maximilian Ioan și Noaptea Târziu.

Acum, Cuza revine și în cadrul celei de-a șaptea ediții, fiind gata să facă echipă cu ceilalți tiktok-eri de succes. Dacă îți dorești să pornești pe drumul unei cariere în online, dar nu știi ce pași să urmezi sau de ce resurse ai nevoie, intră și urmărește cele trei panel-uri live pe TikTok, în data de 3 decembrie, începând cu ora 18:00.

Samsung crede cu tărie în acest proiect, dar și în importanța dezvoltării unei noi generații de creatori de conținut. Tehnologia poate fi cel mai util instrument atunci când este utilizată în mod corect. Tocmai de aceea își doresc să contribuie la îndrumarea tinerilor care vor să cunoască succesul în online și să îi ajute să își găsească drumul potrivit.

Generația Z – influencerii viitorului

Generația Z a luat prin surprindere întreaga planetă în ultimii ani. Tinerii sunt conectați la tot ce ține de nou și de rețelele de socializare, dar își pun și amprenta proprie asupra conținutului creat. Noii influenceri au potențialul de a schimba lumea prin acțiunile lor, ei fiind cei care prevăd deja viitorul.

Ediția de anul acesta stă sub semnul autenticității și este inspirată chiar din impactul pe care Generația Z l-a adus în ultimii ani în ceea ce privește crearea de conținut. Datorită accesului la gadgeturi și la internet de la vârste fragede, cei din Generaţia Z sunt mai creativi, folosesc aplicaţii pentru a se exprima și creează mereu conținut nou, de la meme-uri la artă digitală. „Ne dorim să susținem această generație și să-i ajutăm să înțeleagă cum pot folosi cât mai util tehnologia, asemenea unui facilitator pentru ideile si visurile lor. De aceea, am reunit unii dintre cei mai relevanți specialiști din online în cea de-a șaptea ediție Stream Your Dream – programul nostru dedicat viitoarei generatii de creatori de continut. Odată cu această ediție avem și susținerea TikTok, platforma care a lansat celebrități și a depășit multe recorduri în ultimii ani. Generația Z vrea să facă parte din ceva care contează cu adevărat, ceva măreț, și ne-am propus ca ediția aceasta să îndeplinească aceste așteptări și să aducă relevanță și inspirație viitorilor creatori”, declară Simona Panait, Director de Marketing și Online, Samsung România & Bulgaria.

Samsung Stream Your Dream ediția a 7-a – dedicată creatorilor de conținut de pe TikTok

Toți cei prezenți, mentori, jurați și influenceri Team Galaxy, vor povesti cum au reușit să își construiască o carieră de succes în online, dar și ce strategii de conținut și de promovare aplică în social media, mai ales pe TikTok.

Pe lângă aceste discuții utile, conferința include și o provocare specială. Îți dorești să faci parte din Team Galaxy 2022? Atunci poți încărca un video pe TikTok, inspirat din discuțiile cu invitații speciali, cu hashtag-ul #SamsungStreamYouDream. Echipa Samsung va juriza toți participanții, după încheierea perioadei de înscrieri, care durează până pe 31 decembrie 2021.

Mai multe detalii despre conferință puteți găsi aici: https://www.samsung.com/ro/explore/experiences/stream-your-dream-2021/ sau pe canalele oficiale de TikTok ale invitaților:

