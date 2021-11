Dincolo de intriga polițistă, al cărei blazon este sesizabil încă de la primele cadre, miniseria britanică realizată în 2016 dezvoltă o dramă puternică, ale cărei resorturi tulbură privitorul de la bun început.

Construită în jurul cazului niciodată simplu al dispariției unui copil, povestea de față începe cu câteva imagini greu de uitat. Jesse Wells (Alfie Bloor), un băiețel de cinci ani, este trimis acasă, prin pădure, de fratele mai mare și de prietenii lui, cărora le stânjenește complicitatea adolescentină.

După acest moment, micul Jesse dispare pentru totdeauna. Acțiunea sare peste două decenii, când Mark Wells (Tom Cullen), fratele lui Jesse, și amicii lui de atunci, Danny (O-T Fagbenle), Pru (Sarah Solemani) și Slade (Lee Ingleby), au crescut și par să-și fi continuat viața în chip firesc.

Numai că o anchetă condusă de Danny, acum polițist, indică prezența amprentelor lui Jesse Wells la locul unei crime, iar trecutul năvălește fulgerător peste toți cei patru prieteni.

Imaginea micului Jesse, îndepărtându-se în hăinuța lui roșie, cu lacrimi de teamă curgând pe obraji și implorându-i pe copiii mai mari să nu îl lase acolo, devine tot mai acaparatoare, dominând întregul spirit al acestei povești emoționante.

Un puzzle polițist cu profunzimi neașteptate

Miniseria „Secretul celor cinci” este creată de scriitorul american Harlan Coben, unul dintre maeștrii thriller-ului contemporan.

Infuzată cu nemaipomenitul fler al acestuia, povestea are momente de suspans amețitor, declanșat de ancheta propriu-zisă, dar lasă loc și pentru o narațiune de largă respirație, proprie mai curând stilului englezesc, cu personaje solid construite, ramificații credibile ale intrigii și momente de calm perfect plasate.

Departe de producțiile americane similare, ticsite cu urmăriri și explozii, „Secretul celor cinci” construiește cu migală piste, interogații și revelații provizorii, pentru a le deconstrui în etapa următoare.

Scenariul șlefuit al lui Coben avansează treptat, insinuând în spatele investigației polițiste excelent susținute drama teribilă a pierderii unui copil. Spectrul dispariției lui Jesse devine și mai pregnant la apariția părinților săi.

După două decenii de jale insuportabilă, aceștia sunt răscoliți de speranța nebunească a posibilității ca el să mai fie în viață. Toată durerea acestei pierderi, la care se adaugă, în acest caz, o chinuitoare incertitudine, se degajă din privirile acestor doi oameni, în ciuda atitudinii lor perfect demne.

Conștienți că destinul copilului lor a fost marcat definitiv, ca în neuitata baladă a trupei Soul Asylum dedicată copiilor dispăruți, „Runaway Train, never going back / Wrong way on a one-way track”, Alan Wells (Michael Maloney) și soția lui, Julie (Geraldine James), impregnează povestea cu duioșie și căldură, cu frământări și motivații plauzibile, care intensifică miza polițistă.

Nici tinerii care împărtășesc vinovăția greșelii făcute cu două decenii în urmă nu sunt mai prejos.

Polițistul Danny Kenwood, care află primul despre existența amprentelor, avocatul Mark Wells, fratele micului Jesse, care pornește o cercetare pe cont propriu, chinuit de remușcări, enigmatica Pru, care s-a întors cu soțul și fiica din Statele Unite, unde a locuit două decenii, și flegmaticul Slade, care conduce un adăpost pentru copiii orfani, sunt zguduiți de posibilitatea supraviețuirii lui Jesse, reacționând în cele mai diferite moduri.

Pe parcurs apar tatăl lui Danny (Don Warrington), fost polițist care a condus cândva ancheta cu privire la Jesse, acum bolnav de Alzheimer, dar și multe alte personaje care dau relief poveștii și adâncesc un mister condus cu extraordinară abilitate, care nu te lasă să te desprinzi din fața ecranului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Arta gradării infinitezimale

La scenariul ingenios al lui Harlan Coben, autor aflat în clubul select al celor care „nu pot dezamăgi”, se adaugă regia inspirată a britanicului Mark Tonderai, exersat în producții precum „Castle Rock” sau „Lock & Key”.

Miniseria are și o coloană sonoră extrem de ingenioasă, care conferă energie poveștii – o alegere cu totul surprinzătoare, de altfel, pentru genul serialului.

Cu o mulțime de elemente care îmbracă intriga polițistă într-o mantie narativă mult mai largă și cu o distribuție de clasă, „Secretul celor cinci” se detașează net de producțiile obișnuite de gen.

Miniseria ne livrează o mulțime de prezențe atașante, de la expresivul Tom Cullen, pe care îl știm din „Weekend”, „Oglinda neagră” și „Misiune pe Marte” la charismaticul O-T Fagbenle („Văduva neagră”), pe care îl vom vedea în 2022 în rolul președintelui Obama, în serialul „The First Lady”, și până la Lee Ingleby, perfect în rolul alunecosului Slade.

Două prezențe extraordinare sunt interpreții părinților lui Jesse, Alan și Julie Wells, personaje cheie atât pentru evoluția anchetei, cât și pentru încărcătura dramatică a poveștii.

Pe remarcabilul Michael Maloney îl știm nu doar din superba versiune din 2003 a celebrului „The Forsyte Saga”, ci și din „Jurnalul unui scandal” sau „Tânăra Victoria”. Cât despre Geraldine James, interpreta lui Julie Wells, am văzut-o în „Apărarea Luzhin”, „Fetele din calendar”, dar și în recentul film „Downton Abbey”, unde a interpretat-o pe regina Mary.

În fine, dar nu în cele din urmă, excelenta Hannah Arterton, interpreta polițistei Ally, partenera lui Danny, își sustrage personajul oricăror clișee, oferind vitalitate și șarm tuturor scenelor în care apare.

Cei care l-au citit deja pe Harlan Coben ori i-au urmărit poveștile aduse pe ecran știu însă că toate cele de mai sus sunt doar preambulul oricărei aventuri pursânge pe care ne-o propune, cu intriga îndelung elaborată, indiciile desecretizate cu zgârcenie și deznodământul răvășitor. Prin urmare, Enjoy the Show!

Cu premiera acestei producții, canalul Focus Sat TV continuă să ofere publicului din România de seriale europene de calitate fiind disponibil gratuit pentru toți clienții Focus Sat.

Focus Sat TV este inclus în toate pachetele TV satelit Acces precum și în aplicația Focus Sat cu pachetele TV online Play TV. Încearcă aplicația Focus Sat gratuit 7 zile și vezi oricând miniseria „Secretul celor cinci” disponibil în biblioteca VOD, alături de alte producții de succes Canal+, precum „Paris Police 1900”, „Baron Noir” (3 sezoane), „Pedagogul” (2 sezoane), „ZeroZeroZero”, „Moscow Noir” sau „Nox”.

