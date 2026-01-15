Într-un context mediatic competitiv şi marcat de provocările noilor tehnologii şi obiceiuri de consum, Stirile Kanal D au devenit un reper pentru un public uriaş. Kanal D a fost lider de audienţă anul trecut, la nivel National, cu grupajul informativ din Day Time, şi pe locul secund cu Ştirile din Prime Time. Această performanță susținută reflectă relevanța editorială și încrederea de care se bucură Kanal D în rândul publicului.

Prima pozitiţie în clasamentul preferinţelor publicului a fost adjudecată de Ştirile Kanal D prezentate de Cristina Dorobanţu de luni până vineri şi de Christian Sabbagh în wekeend, în intervalul 12:00-13:00, cu 12,1% cotă de piaţă şi 2,0% Rating, pe durata întregului an care tocmai s-a incheiat. 9, 2 milioane de telespectatori din întreaga ţară au urmărit cel puţin o dată Ştirile Kanal D de 12:00, în perioada ianuarie-decembrie 2025, conform datelor oferite de Kantar Media România.

Şi în Prime Time, Știrile Kanal D si-au consolidat, pe parcursul anului trecut, statutul de reper informațional pentru publicul din întreaga țară. În 2025, în fiecare lună și pe întreaga durată a săptămânii, Știrile Kanal D de seară au plasat postul Kanal D pe locul doi în clasamentul audiențelor la nivel național, potrivit datelor furnizate de Kantar Media România.

Principalul grupaj informativ al serii, prezentat de Cosmin Cernat de luni până joi, de la 19:00, și de Christian Sabbagh vinerea de la ora 19:00, respectiv sâmbăta și duminica de la ora 18:00, a reprezentat o opţiune importantă pentru telespectatorii din România. Pe parcursul anului recent încheiat, Știrile Kanal D din Prime Time au înregistrat o cotă de piață de 11,0%, cu o medie de 599.000 de telespectatori pentru fiecare ediție, pe tot parcursul săptămânii. De luni pana vineri, de la 19:00, Stirile Kanal D au cumulat o cota de piata de 10,2% si 3,3% Rating, iar in weekend, in intervalul 18:00-19:00, 13,0% cota de piata, cu 3,8% Rating, la foarte mică distanţă de primul clasat.

Prin profesionalism, relevanță și echidistanță editorială, echipa Știrilor Kanal D continuă să ofere publicului informații esențiale de pe agenda publică și să își consolideze poziția in topul preferintelor publicului, pe tronsoane strategice ale consumului de televiziune din România.

Stiri Day Time

Timebands » News Daytime 12:00-13:00 Channels Rtg(000) Rtg% Share 1 Kanal D 347 2.0 12.1 2 Antena 1 314 1.8 10.9 3 Romania TV 303 1.7 10.6 4 Pro TV 293 1.7 10.2 5 Antena 3 CNN 165 0.9 5.7

Stiri Prime Time

Timebands » News AllWeek

Weekday 19-20 Weekend 18-19 Channels Rtg(000) Rtg% Share 1 Pro TV 1,164 6.7 21.3 2 Kanal D 599 3.4 11.0 3 Antena 1 515 3.0 9.4 4 Romania TV 324 1.9 5.9 5 Realitatea Plus 205 1.2 3.7

Timebands » News Weekday 19:00-20:00 Channels Rtg(000) Rtg% Share 1 Pro TV 1,365 7.8 24.2 2 Kanal D 576 3.3 10.2 3 Antena 1 560 3.2 9.9 4 Romania TV 302 1.7 5.4 5 Happy Channel 235 1.4 4.2

Timebands » News Weekend 18:00-19:00 Channels Rtg(000) Rtg% Share 1 Pro TV 658 3.8 13.1 2 Kanal D 655 3.8 13.0 3 Antena 1 401 2.3 8.0 4 Romania TV 379 2.2 7.5 5 Realitatea Plus 229 1.3 4.5

Sursa foto: Kanal D

