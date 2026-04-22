Obiceiul de a economisi nu este adoptat de prea multe persoane, însă interesul pentru această practică este într-o continuă creștere în această perioadă.

Pentru acestea, în rândurile următoare am pregătit mai multe strategii care pot fi foarte utile pentru a face economii.

Evaluează-ți cheltuielile

Cheltuielile sunt amenințarea principală a veniturilor pe care le obținem, iar de aceea este important să le ținem sub control.

Analizarea cheltuielilor reprezintă o primă măsură pe care trebuie să o iei atunci când îți propui să economisești. Pentru a face asta, sunt multe strategii pe care le poți aplica.

În primul rând, ar trebui să ții o evidență a tuturor cheltuielilor tale.

Pentru a face asta, poți folosi diverse instrumente, așa cum sunt aplicațiile pentru telefon, programe precum Excel sau chiar un banal carnețel.

Cu o evidență a cheltuielilor, vei ști unde se duc banii tăi. Mai apoi, vei putea lua anumite măsuri pentru a putea economisi mai ușor bani. Vei reduce cheltuielile, ceea ce înseamnă că vei avea mai mulți bani pe care îi vei economisi.

Creează un buget clar

Este foarte important să ai un buget clar pe care să îl stabilești într-un mod cât se poate de realist. Metoda 50/30/20 poate fi cea mai bună alegere din acest punct de vedere!

Cu alte cuvinte, va trebui să aloci 50% din venituri pentru necesități, 30% pentru dorințe, iar procentul de 20% din veniturile tale ar trebui să ajungă la economii.

Având un buget clar, riscul de a risipi banii va fi în mod considerabil redus. De asemenea, metoda aceasta va funcționa fără probleme chiar și în cazul în care veniturile tale sunt variabile.

Totodată, ai putea să îți propui anumite obiective financiare în ceea ce privește economiile pe care vrei să le faci. Stabilește suma pe care vrei să o economisești lunar și îți va fi mai ușor să economisești, având un obiectiv clar în față.

Redu facturile și cheltuielile fixe

Un alt lucru pe care trebuie să îl faci atunci când îți propui să economisești este să reduci facturile și cheltuielile fixe. Mereu există posibilitatea de a renegocia un anumit contract, așa că ar trebui să apelezi și tu la acest truc.

De exemplu, în cazul în care vei solicita rezilierea contractului de internet, operatorul îți va propune o ofertă mai avantajoasă, doar pentru a te răzgândi în ceea ce privește rezilierea.

De asemenea, cheltuielile fixe ar putea fi și ele revizuite. Sunt multe lucruri pe care le poți face pentru a reduce costurile pentru energie, transport și alimentație, așa că ar trebui să revizuiești toate aceste cheltuieli.

Experimentează strategiile de economisire și sigur vei descoperi multe practici care ți se potrivesc. 

Totodată, dacă obișnuiești să joci la pariuri și să depui frecvent, ai putea alege să joci mai calculat, folosind strategii pentru pariuri sportive cu ajutorul cărora vei putea câștiga mai des, iar astfel vei depune mai rar. În schimb, vei face mai multe retrageri.

Trăiește minimalist

Stilul minimalist se bucură de tot mai multă popularitate în ultima vreme, oferind avantaje foarte atractive. 

De exemplu, un stil minimalist poate presupune amânarea cumpărăturilor cu cel puțin 24 de ore, pentru a reflecta dacă ai reală nevoie de acel produs sau nu.

În acest fel, vei face mai puține achiziții, așa că vei economisi mai mult.

Este important să scapi de obiceiul de a miza pe satisfacțiile de moment, înlocuindu-le cu investițiile pe termen lung. 

Cumpără conștient și în acest fel sigur vei reuși să adaugi mai des bani la pușculiță, pentru a-ți putea îndeplini astfel obiectivele de economisire.

Obține noi surse de venit

Atunci când pur și simplu nu reușești să economisești, cel mai probabil că veniturile tale nu sunt suficiente. 

Dacă te regăsești în această situație, atunci nu îți mai rămâne decât un singur lucru de făcut: găsește noi surse de venit.

Niciodată nu este prea târziu pentru a găsi surse suplimentare de venit, iar opțiunile sunt nenumărate.

Indiferent că vei alege să obții venituri suplimentare din freelancing sau vei descoperi noi hobby-uri pe care să le monetizezi, orice sumă suplimentară care ajunge în contul tău bancar va fi primită cu brațele deschise, fără îndoială.

Cu doar câteva ore pe zi, vei putea obține mai mulți bani pe care să îi pui mai apoi la pușculiță.

Chiar dacă va trebui să depui mai mult efort și să îți sacrifici timpul liber, satisfacția pe care o vei simți ori de câte ori vei adăuga noi sume de bani în contul de economii îți va demonstra că a meritat să iei această decizie.

Automatizează economisirea

În final, mai există doar o singură strategie pe care trebuie să o ai în vedere atunci când îți propui să economisești. 

Tot ce trebuie să faci pentru ca suma din contul de economii să crească este să automatizezi economisirea.

Majoritatea aplicațiilor bancare îți oferă acces la astfel de funcții, așa că le poți oferi și tu o șansă.

Poți programa transferuri automate în contul de economii și totodată există posibilitatea de a redirecționa mărunțișul către același cont.

La final de lună, vei fi foarte mulțumit de economiile pe care le-ai făcut cu ajutorul acestei funcții, așa că nu vei mai renunța la acest obicei.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dio Boacă de la Phoenix Media, despre digitalizarea care salvează vieți: de la panouri publicitare la „scut digital” pentru MAI și IGSU
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

