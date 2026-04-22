Într-un decret prezidențial, care a intrat în vigoare miercuri, Putin menționează „contribuția remarcabilă a lui Dzerjinski la asigurarea securității statului”, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Predecesoarea Academiei FSB, Școala superioară a KGB-ului din URSS, a purtat numele Felix Dzerjinski din 1962 până în 1992. Vladimir Putin (73 de ani) a studiat la Școala superioară a KGB în anii ’70, notează publicația rusă din exil Mediazona.

Regimul de la Moscova încearcă de mai mulți ani să-i reabiliteze pe fostul dictator Iosif Visarionovici Stalin și pe Felix Dzerjinski, considerați responsabili direct și indirect de moartea a milioane de oameni.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a amplasat în fața sediului său din Moscova o statuie a lui Dzerjinski, al cărui monument din fața clădirii KGB din Lubianka (în centrul Moscovei) fusese demontat în august 1991, cu câteva luni înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice.

Felix Dzerjinski (1877-1926) este înmormântat alături de Stalin în necropola situată în spatele mausoleului lui Lenin.

Între timp, regimul de la Moscova a declarat „extremistă” și a interzis organizația pentru drepturile omului Memorial, care se ocupă de aproximativ trei decenii de reabilitarea victimelor represiunilor din Uniunea Sovietică.

Mai mult, în weekend a fost demontat un complex memorial din orașul Tomsk dedicat victimelor represiunii staliniste, fapt ce a stârnit indignarea activiștilor și opozanților, remarcă EFE, potrivit Agerpres.

