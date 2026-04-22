Succesul modelului de 10.000 de euro este crucial

Utilizarea noii arhitecturi CEA (dezvoltată împreună cu parteneri precum Xpeng) permite integrarea rapidă a tehnologiilor digitale cerute de tinerii cumpărători chinezi.

Pentru VW, China este cea mai importantă piață. Succesul acestui model de 10.000 de euro este crucial pentru a opri declinul vânzărilor în regiune și pentru a finanța tranziția globală către electricitate.

Producătorul auto a prezentat patru modele noi înainte de startul salonului Auto China 2026. Șeful VW, Oliver Blume, a oferit o avanpremieră asupra funcțiilor de inteligență artificială (IA) implementate în mașini.

„În China, pentru China”

În cadrul Auto China 2026, Volkswagen își reconfirmă strategia „În China, pentru China” prin lansarea unor noi vehicule electrice și tehnologii digitale dezvoltate local, relatează Automobil Industrie și Handelsblatt.

Punctele centrale sunt cele patru premiere mondiale și o nouă arhitectură electronică și software, numită CEA, creată special pentru piața chineză. Aceasta este menită să integreze funcții precum actualizările over-the-air, sisteme de asistență pentru șofer și servicii bazate pe inteligență artificială.

În paralel, concernul lucrează la extinderea gamei de mașini electrice: în anul 2026, aproximativ 20 de modele urmează să fie lansate în China, numărul acestora urmând să ajungă la circa 30 până în 2027 și la aproximativ 50 până în 2030 – dintre care circa 30 vor fi vehicule pur electrice.

Patru modele noi

Patru dintre acestea au fost prezentate de Volkswagen înaintea startului Auto China. Printre acestea se numără:

  • VW ID Aura T6 (FAW-Volkswagen): ID Aura T6 este primul model al noii serii ID Aura din segmentul SUV-urilor electrice de clasă medie. Acesta are la bază arhitectura China Electronic Architecture, dispune de funcții de asistență L2++ și actualizări OTA (over-the-air). Modelul a fost dezvoltat în doar 24 de luni, în colaborare cu Xpeng.
  • VW ID Unyx 09 (Volkswagen Anhui): ID Unyx 09 este o limuzină electrică cu o lungime de aproximativ cinci metri, axată pe dotări digitale. Mașina este echipată cu computere de înaltă performanță, asistent bazat pe inteligență artificială și sisteme avansate de asistență pentru șofer (L2++).
  • Jetta X (Concept): Jetta X reprezintă biletul de intrare în lumea electromobilității pentru sub-brandul care până acum s-a concentrat pe motoare cu ardere internă. Un nou design, denumit „Modern Robust”, precum și lansarea pe piață a primului model sunt planificate chiar pentru 2026. Până în 2028, gama va cuprinde patru modele electrificate.
  • AUDI E7X: E7X este un SUV complet electric al brandului exclusiv pentru China, dezvoltat împreună cu SAIC. Mașina va fi disponibilă cu două variante de motorizare (300 kW și 500 kW), tracțiune integrală și, pentru prima dată, funcții de condus autonom de nivel 3. Baza tehnică o reprezintă „Advanced Digitized Platform”.

Structurile de dezvoltare locală joacă un rol esențial. Centrul de competență al VW, Carizon, a lansat deja în producția de serie un sistem L2+ pentru autostrăzi, implementat, printre altele, pe modelul ID Unyx 07. Pentru anul 2026, Volkswagen a anunțat sisteme L2++ perfecționate, care includ navigația pe pilot automat în traficul urban și pe autostradă (Navigation on Autopilot), precum și parcarea automatizată.

Miniștrii PSD își dau demisia din Guvernul Bolojan, a decis partidul condus de Grindeanu. Cine sunt cei 6 care pleacă de la Palatul Victoria
