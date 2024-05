Publicitate Studiu eJobs: România se află pe locul 89 în clasamentul celor mai atrăgătoare țări pentru cei care vor să lucreze în străinătate Publicitate . Actualizat Miercuri, 08 mai 2024, 16:36

România se află pe locul al 89-lea în topul celor mai atrăgătoare destinații de relocare profesională, crescând în clasament față de 2020, când se afla pe locul 92, dar sub ratingul din 2018, când atinsese poziția 78. Bucureștiul în schimb, obține un scor mai scăzut decât cel de la nivel de țară, fiind plasat pe locul 118, potrivit studiului anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group și eJobs.ro, unicul partener The Network pe piața din România. Candidații care ar fi cel mai tentați să accepte o ofertă de job din România sunt cei din Pakistan, Italia, Elveția, Ungaria și Austria, urmați de cei din Tunisia, Marea Britanie, Olanda, Serbia și Irlanda.