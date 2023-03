Summer in the City prezintă Robbie Williams și Sam Smith la București!

Headlinerii celor două seri sunt Robbie Williams și Sam Smith cărora li se alătură Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts și mulți alții care vor fi anunțați în curând. Abonamentele de două zile sunt disponibile de vineri 16 decembrie de la ora 14.00 pe summercity.ro și iaBilet.ro cu prețuri early bird pentru o perioadă limitată (nu vor exista bilete pentru o zi).

Cel mai mare entertainer al erei sale, Robbie Williams revine la București după show-ul sold out din aceeași locație din 2015. Hituri precum „Let Me Entertain You”, „Angels”, „Millenium”, „She’s the One”, „Ive Been Expecting You”, precum și multe altele vor fi cântate din nou în Piața Constituției într-un concert „full length”. Robbie deține și Guiness World Record pentru 1,6 milioane de bilete vândute într-o singură zi, pe lângă faptul că șase dintre albumele sale fac parte din top 100 cel mai bine vândute în Marea Britanie. Cu 7 single-uri numărul 1 în Marea Britanie și 14 albume de studio numărul 1, 18 Brit Awards și trei MTV European Music Awards, Robbie Williams este unul dintre cei mai mari artiști ai momentului, dar si din istorie.

Sam Smith este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari artiști britanici ai tuturor timpurilor. Cu un Oscar și patru premii Grammy, Sam a primit un American Music Award și un Glob de Aur. Un artist complex, ale cărui melodii au adunat miliarde de vizualizări pe platformele de streaming, vine pentru prima dată la București! Pe scena din Piata Constituției la Festivalul Summer in the City vor răsuna „I’m not the only one”, „Too Good at Goodbyes” sau „Dancing with a Stranger.” Cea mai recentă colaborare a sa cu Kim Petras pe piesa „Unholy”, i-a adus deja primul loc în topurile din Statele Unite, piesa urmând să fie prezentă pe următorul său album, „Gloria”, care va fi lansat în 2023 și de pe care vom auzi câteva piese la București. Sam Smith va oferi fanilor un concert complet „full length” la festivalul Summer in the City.

Biletele de două zile se găsesc pe summercity.ro și iabilet.ro, la următoarele prețuri:

Acces general (în picioare) Early Bird: 449 de lei, număr limitat de bilete. Ulterior prețurile vor creste de la 499 până la 669 de lei în ziua spectacolului.

Golden Circle (în picioare): 839 de lei, număr limitat de bilete. Ulterior prețurile vor creste de la 999 de lei până la 1.119 lei până în ziua spectacolului.

VIP (cu loc în tribună): 1.679 de lei – in Tribune – Doar 2.000 de locuri disponibile

Summer in the City este un festival prezentat de Marcel Avram în colaborare cu D&D, East European Production și Concerts East.

