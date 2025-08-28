Cum îți poate sabota o entorsă ușoară antrenamentul – și ce poți face

Ai revenit cu chef, playlist-ul e perfect, sala e liberă, motivația e la cote maxime. Dar exact când te-ai conectat din nou cu rutina, corpul spune „stop”. Cum pui mâna pe greutăți, simți că nu-i ca înainte. Încă te doare glezna. Ai avut o entorsă ușoară, ai zis că e trecută, dar disconfortul e încă acolo. Ce faci? Ignori? Amâni? Sau alegi să acționezi corect?

La sală, totul ține de ritm. Ești în flow, știi exercițiile, știi greutățile. Simți cum efortul te curăță de stres și te aduce înapoi în corpul tău.

Dar dacă ai trecut recent printr-o entorsă ușoară – la fotbal, în oraș, sau chiar pe scări – știi sentimentul: vrei să te antrenezi, dar simți încheietura vulnerabilă.

Fiecare genuflexiune, fiecare pas mai apăsat, aduce o urmă de disconfort. Nu e durere acută, dar e acolo, ca o alarmă pe silențios.

Antrenamentul nu trebuie să doară. Nici în orgoliu, nici în glezne

Cei mai mulți dintre noi am făcut greșeala clasică: „e o durere minoră, trece ea”. Dar când vine vorba de entorse, chiar și ușoare, suprasolicitarea fără tratament poate prelungi disconfortul săptămâni.

Mai grav, poate transforma o simplă accidentare într-o problemă recurentă.

Ce poți face? Să îți respecți ritmul – și să intervii la timp

O soluție eficientă pentru durerea cauzată de entorse ușoare poate face diferența dintre un antrenament frustrant și unul reușit. Te ajută să te mobilizezi fără teama că forțezi, să-ți recapeți încrederea în corpul tău. În astfel de momente, e important să te asculți.

Asta nu înseamnă să sari peste pauze sau să devii super-erou. Înseamnă să ai grijă de ce contează: constanța, progresul, starea ta de bine. Durerea nu e un semn de slăbiciune. E un semn că ai nevoie de recuperare, nu de încă o serie.

Antrenamentul de mâine începe cu deciziile de azi

Când îți asculți corpul și intervii la timp, nu renunți la progres – ci îl protejezi.

Recuperează-ți echilibrul, energia și mobilitatea. Întoarce-te în sală, în forță. Nu cu ambiție oarbă, ci cu strategie.

E ușor să împingi limitele. Dar performanța reală începe când știi când și cum să le respecți.

Foto: Shutterstock