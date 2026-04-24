Mutarea într-un oraș mare vine cu multe lucruri de rezolvat: locuință, serviciu, școală pentru copii, acte, transport, programări. Sănătatea ajunge, de multe ori, pe lista de așteptare.

Mulți pacienți care locuiesc în București, dar au buletin în alt județ, păstrează medicul de familie din localitatea de origine. Problema apare atunci când au nevoie rapid de o rețetă, de un bilet de trimitere sau de o consultație de specialitate decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate.

În aceste situații, distanța până la vechiul medic de familie poate însemna timp pierdut, drumuri inutile și, uneori, consultații plătite din buzunar care ar fi putut fi accesate prin CAS.

Medicul de familie este primul pas în sistemul medical

Pentru majoritatea pacienților, medicul de familie este primul punct de contact cu sistemul medical. El poate evalua simptomele inițiale, poate recomanda tratament, poate elibera rețete compensate sau gratuite și poate orienta pacientul către un medic specialist.

Tot medicul de familie emite, în multe situații, biletul de trimitere necesar pentru consultații de specialitate decontate prin CAS. Fără acest document, pacientul poate ajunge să plătească o consultație care, în anumite condiții, ar fi putut fi decontată.

De aceea, pentru o persoană care locuiește efectiv în București, alegerea unui medic de familie accesibil poate deveni o decizie practică importantă, nu doar o formalitate administrativă.

Poți alege medicul de familie în orașul în care locuiești?

Pacientul are dreptul să își aleagă medicul de familie. În practică, acest lucru este important mai ales pentru persoanele care s-au mutat într-un alt oraș față de cel din actul de identitate.

Domiciliul din buletin nu ar trebui privit ca singurul criteriu care stabilește unde poți avea medic de familie. Contează ca medicul ales să fie în contract cu sistemul public de asigurări, să accepte înscrierea pe listă și să fie respectate condițiile administrative cerute.

Pentru pacienții care locuiesc în București, dar au rămas înscriși la un medic din alt județ, transferul poate simplifica mult accesul la servicii medicale. Devine mai ușor să obții o consultație, o rețetă, un bilet de trimitere sau un document medical atunci când medicul este în orașul în care trăiești efectiv.

În București, Clinica Prevencia oferă informații pentru pacienții care caută un medic de familie prin CAS în București, inclusiv pentru situații de înscriere, transfer și acces la servicii de medicină de familie.

Ce acte sunt necesare pentru înscriere sau transfer

În mod obișnuit, pentru înscrierea la un medic de familie sunt necesare actul de identitate, cardul național de sănătate și o cerere de înscriere. În cazul transferului de la un alt medic, pot exista și pași administrativi suplimentari, în funcție de situația pacientului și de cabinetul ales.

Pentru copii, pot fi necesare documente suplimentare, cum ar fi certificatul de naștere și actele părintelui sau reprezentantului legal.

Cel mai simplu este ca pacientul să contacteze cabinetul sau clinica înainte de prezentare, pentru a verifica exact ce documente trebuie să aducă. Astfel evită drumurile inutile și întârzierile.

De ce este important să nu amâni transferul

Mulți pacienți amână schimbarea medicului de familie pentru că nu au nevoie imediată de servicii medicale. Problema apare când intervine o situație acută: durere, febră, tuse persistentă, simptome digestive, tensiune mare, o problemă dermatologică sau necesitatea unei rețete.

Dacă medicul de familie este în alt oraș, pacientul poate fi nevoit să plătească o consultație privată sau să piardă timp încercând să obțină documente de la distanță.

Un medic de familie aproape de locul în care trăiești ajută mai ales în trei situații: monitorizarea problemelor cronice, accesul la rețete și obținerea biletelor de trimitere către specialiști.

Când ai nevoie de bilet de trimitere

Pentru multe consultații de specialitate decontate prin CAS, pacientul are nevoie de bilet de trimitere. Acesta este documentul prin care medicul de familie sau un alt medic abilitat recomandă consultul la o anumită specialitate.

Biletul de trimitere este important pentru specialități precum cardiologie, pneumologie, dermatologie, gastroenterologie, neurologie, endocrinologie sau ORL, atunci când pacientul vrea să acceseze consultația în regim de decontare prin CAS.

Documentul trebuie să fie emis pentru specialitatea corectă și să fie în perioada de valabilitate. Un bilet de trimitere emis pentru cardiologie nu poate fi folosit, de regulă, pentru pneumologie sau dermatologie.

Cum ajungi de la medicul de familie la specialist prin CAS

Traseul este, în principiu, simplu. Pacientul merge la medicul de familie, este evaluat, primește bilet de trimitere dacă este necesar, apoi se programează la un medic specialist aflat în contract CAS.

În realitate, lucrurile trebuie verificate cu atenție. Nu orice clinică are toate specialitățile în contract CAS. Nu orice medic are locuri disponibile imediat. Nu orice serviciu este decontat în orice moment.

De aceea, înainte de programare, pacientul trebuie să verifice dacă specialitatea dorită este disponibilă prin CAS, dacă are documentele necesare și dacă există locuri disponibile. Pentru pacienții din București, Clinica Prevencia centralizează informații despre consultații decontate prin CAS în București, inclusiv specialități disponibile și condiții generale de acces.

Cele mai frecvente greșeli ale pacienților

Prima greșeală este păstrarea medicului de familie într-un oraș în care pacientul nu mai locuiește efectiv. Atunci când apare o problemă medicală, accesul la documente devine mai dificil.

A doua greșeală este prezentarea directă la specialist fără bilet de trimitere, atunci când acesta este necesar. În această situație, consultația poate fi acordată doar cu plată.

A treia greșeală este folosirea unui bilet de trimitere expirat sau emis pentru altă specialitate. Pacientul trebuie să verifice data emiterii și specialitatea trecută pe document.

A patra greșeală este presupunerea că orice clinică privată poate acorda orice consultație prin CAS. Fiecare furnizor are propriul contract, cu anumite specialități și servicii.

Ce ar trebui să faci dacă te-ai mutat în București

Primul pas este să verifici unde ești înscris acum la medicul de familie și cât de ușor poți ajunge la acel cabinet. Dacă răspunsul este „greu”, transferul către un medic din București poate fi o soluție practică.

Al doilea pas este să verifici dacă medicul sau clinica aleasă are contract CAS și dacă acceptă înscrieri noi.

Al treilea pas este să pregătești actele necesare și să întrebi dinainte care este procedura exactă.

După înscriere, accesul la servicii medicale devine mai simplu: poți obține mai ușor rețete, bilete de trimitere, documente medicale și recomandări pentru consultații de specialitate.

Concluzie

Pentru pacienții care locuiesc în București, dar au rămas înscriși la un medic de familie din alt oraș, transferul poate elimina multe complicații. Medicul de familie este punctul de pornire pentru rețete, monitorizare, trimiteri și acces la multe servicii decontate prin CAS.

Alegerea unui medic de familie aproape de locul în care trăiești efectiv nu este doar o chestiune de confort. Poate însemna acces mai rapid la îngrijire medicală, mai puține drumuri inutile și mai puține costuri suportate din buzunar.

Sistemul CAS poate fi folosit mai eficient atunci când traseul este clar: medic de familie, documente corecte, bilet de trimitere atunci când este necesar și programare la un furnizor aflat în contract pentru serviciul dorit.

Foto: prevencia.ro

Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic. Discutăm și atâta tot”
