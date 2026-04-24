Celebra cântăreață a rezistat destul de mult în show, iar după ce a părăsit Thailanda și s-a întors în România a stat de vorbă cu Libertatea despre modul în care a văzut de acasă eliminarea ei.

„Sinceră să fiu, am fost surprinsă. Acolo nu am simțit frică, durere, dorință de a renunța, nimic din toate acestea. Pur și simplu voiam din răsputeri să lupt până la capăt și să fac un traseu frumos, demn. Însă trebuie să admit că, în momentul în care am privit duelul de acasă și am văzut cât de greu și dureros, la propriu, a fost, mi-au dat lacrimile pentru suferința mea, dar și pentru a lui Rafa.

N-a fost un joc ușor. Ne-am accidentat… Parcă mi-era dificil să cred că eu am tras atât de mult de mine și mi-am depășit limitele, real vorbind. Și dacă stau bine să mă gândesc la ceea ce am simțit atunci, cred că mai puteam face încă un traseu, dacă era nevoie. Sigur nu renunțam nici în acest caz!

Singurul lucru care m-a întristat și atunci, dar și acum, a fost faptul că am luptat cu Rafael Szabo, unul dintre concurenții cu care eu am rezonat de la bun început și pe care l-am considerat un frate mai mic. Știind situația lui și cât de tare își dorea să câștige această competiție, cumva m-a făcut să-mi fie și mai greu să duc acest duel cu el. Mă bucur mult că a rămas și că poate lupta în continuare pentru visul lui.

Pe de altă parte, regret și eu că am plecat, pentru că am muncit enorm în fiecare etapă a concursului, dar mă gândesc că așa a fost să fie și iau totul ca atare. Sunt doar extrem de recunoscătoare pentru întreaga experiență”, a spus Codruța Filip în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată cât de mult a schimbat-o participarea la „Desafio: Aventura”, frumoasa artistă a precizat că această provocare i-a confirmat ceea ce i-au spus mereu părinții ei: că dacă muncește, poate realiza orice!

„M-am schimbat în bine, zic eu! Sunt mult mai hotărâtă, determinată și mai stăpână pe mine, pe forțele proprii. Mi s-a confirmat ceea ce mi s-a zis de către părinții mei mereu: că pot realiza orice în viață, dacă muncesc suficient de mult! Nimic nu este imposibil”, a adăugat Codruța Filip.

Am fost curioși să aflăm dacă experiența din Thailanda a făcut-o pe cântăreață să-și dorească să meargă și la alte emisiuni de la PRO TV. Iar Codruța Filip a afirmat că s-ar vedea concurentă la MasterChef, dar și actriță într-un serial.

„Nu știu, nu m-am gândit… Dar m-aș implica și cu mult drag în orice proiect care aș considera că mi se potrivește! Poate un serial sau un show culinar, că tot îmi place să gătesc. Nu știu…”, a încheiat Codruța Filip interviul pentru Libertatea.

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Emisiunea de la PRO TV în care vrea să apară Codruța Filip: „M-aș implica cu mult drag”. Cântăreața se gândește și la un rol într-un serial
Exclusiv
Stiri Mondene 13:36
Emisiunea de la PRO TV în care vrea să apară Codruța Filip: „M-aș implica cu mult drag”. Cântăreața se gândește și la un rol într-un serial
