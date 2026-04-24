Alături de Tudor Gheorghe se afla fiul său, Adrian Tudor, care a sunat la ambulanță imediat ce artistului i s-a făcut rău, cel mai probabil de la o cădere bruscă de tensiune, după cum a afirmat Pepino Popescu, impresarul lui Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe a leșinat într-un hotel din Iași

Contactat de Libertatea, impresarul a precizat că Tudor Gheorghe a leșinat în camera de hotel, nu în baie, așa cum apăruseră primele informații.

„N-a pățit nimic, e OK. A venit aseară de la spital, n-a rămas internat. A avut o cădere de tensiune. A dormit la hotel aseară, mâine are spectacol în Bacău. A ajuns la spital, a făcut un control… A avut o cădere de tensiune, atâta tot. Mâine o să fie în Bacău. E în regulă! Mă rog, au zis că a băut… A băut un pahar de vin ziua, de Sfântul Gheorghe. Nici măcar nu a ieșit din hotel.

A avut cădere de tensiune și i s-a făcut rău. Am citit și eu că i s-a făcut rău în baie… Nu! În living… În living stătea pe canapea și atunci a simțit că leșină și a leșinat. Probabil o cădere bruscă de tensiune”, a afirmat Pepino Popescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Artistul are spectacol în Bacău pe 25 aprilie 2026

Impresarul lui Tudor Gheorghe a mai precizat că artistul va urca pe scena din Bacău pe 25 aprilie 2026, urmând ca spectacolul său să nu fie afectat de problema pe care a avut-o vedeta.

„Băiatul lui a chemat ambulanța, că s-a speriat. Era cu el acolo în cameră și da, s-a speriat. A chemat ambulanța, a venit, l-a dus la spital pentru un control mai amănunțit. S-a dus la control și apoi s-a întors la hotel.

Totul e în regulă, ți-am spus, nu e nicio problemă. Liniștiți-vă, că nu e nimic. E în regulă, mâine la ora 19.00 are spectacol în Bacău, va fi pe scenă”, a mai spus Pepino Popescu pentru Libertatea.

În dimineața zilei de 24 aprilie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Iași anunța că un bărbat a leșinat într-un hotel, iar după ce fiul acestuia a chemat ambulanța, bărbatul a fost transportat la spital.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, anunțau oamenii legii, bărbații despre care se vorbește fiind Tudor Gheorghe și Adrian Tudor.

