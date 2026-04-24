Vestea bună este că, atunci când ai o lună mai grea, nu ești obligat să alegi între „plătesc factura” și „mănânc ok”. Există soluții de organizare și instrumente care îți pot oferi un pic de aer. Unul dintre ele poate fi un card de credit folosit responsabil.

De ce au crescut atât de mult facturile la energie?

Guvernul a prelungit plafonarea prețurilor la energie electrică până la final de iunie 2025. Apoi, de la 1 iulie 2025, piața a revenit la un regim mai liberalizat, iar pentru mulți consumatori diferența s-a simțit imediat în factură.

Concret, datele din zona de inflație au arătat un salt puternic: energia electrică a fost una dintre componentele cu cele mai mari creșteri de preț, cu un avans de +61,57% în iulie 2025 față de iunie 2025. În același context, inflația anuală a urcat semnificativ, iar presa economică a legat direct această evoluție de scumpirea energiei și de schimbările de reglementare.

Mai e și un efect psihologic: când costurile cresc „dintr-odată”, ai impresia că bugetul nu mai răspunde la regulile tale obișnuite. De aici apare stresul și tentația de a amâna plata. Doar că amânarea poate duce la penalități sau la acumulări care te lovesc și mai tare luna următoare. Ideea devine, deci, să câștigi timp fără să pierzi controlul.

Cum o duc românii și ce fac atunci când curentul se scumpește

În mod realist, majoritatea oamenilor nu au un buget pentru scumpiri. Ajustarea se vede în obiceiuri, în planuri și în decizii mici. Facturile la energie sunt un motiv major pentru care românii caută soluții de eficientizare, iar intențiile de investiții se duc frecvent spre lucruri concrete: electrocasnice mai eficiente, izolarea locuinței, termostate, becuri LED.

În paralel, apar și mișcări „din mers”: schimbarea furnizorului sau reanalizarea contractului. De exemplu, în jurul datei de 1 iulie 2025, au existat estimări și exemple de facturi care puteau crește semnificativ, inclusiv în funcție de județ și de oferta furnizorului.

Ce merită reținut este că, în perioadele astea, oamenii fac două lucruri în același timp:

reduc consumul unde pot (fără să trăiască în întuneric),

caută o soluție de cashflow ca să nu se blocheze la o singură factură mai mare.



Aici intră în scenă cardul de credit Axi folosit ca plan de rezervă.

Cum te poate ajuta AXI Card să îți stabilizezi bugetul, fără să intri în panică

Un card de credit e util mai ales când problema ta nu este lipsa totală de bani, ci decalajul dintre cheltuieli și momentul în care intră veniturile. AXI Card se poziționează fix pe zona asta de flexibilitate: ai o limită de credit care poate ajunge până la 4.000 lei (în funcție de eligibilitate) și o poți reutiliza pe măsură ce rambursezi.

Pentru AXI Card nu ai comision de emitere și nici comision anual de administrare, iar plățile la comercianți au comision 0 atât în România, cât și în străinătate (acolo unde este acceptat Mastercard).



Dobânda se aplică doar sumelor folosite și nerambursate din limită. Cu alte cuvinte, dacă nu folosești cardul, nu ai dobândă „pe pauză”.



Există o fereastră clară de plată a obligațiilor, în intervalul 1-5 al fiecărei luni, iar dacă nu poți achita integral într-o lună, rămâne important să acoperi cel puțin suma minimă datorată.



Un mini plan de urgență pentru următoarele 30 de zile

Ca să folosești un card de credit inteligent într-o perioadă cu facturi mari, ideea este să îl tratezi ca pe o punte, nu ca pe un venit.

Iată un plan simplu, aplicabil:

Pasul 1: stabilește pragul de siguranță în cont. De exemplu: „nu cobor sub X lei, ca să nu mă stresez”. Factura la curent nu are voie să îți mănânce complet plasa de siguranță.



De exemplu: „nu cobor sub X lei, ca să nu mă stresez”. Factura la curent nu are voie să îți mănânce complet plasa de siguranță. Pasul 2: plătește factura la timp, apoi blochează impulsul. Ai rezolvat urgența, nu mai adăuga cheltuieli.



Ai rezolvat urgența, nu mai adăuga cheltuieli. Pasul 3: fă o listă de 3 măsuri mici care scad consumul fără să îți strice confortul. Un exemplu realist: programarea boilerului, becuri LED în zonele folosite cel mai mult, oprirea stand-by la aparatele mari.



Un exemplu realist: programarea boilerului, becuri LED în zonele folosite cel mai mult, oprirea stand-by la aparatele mari. Pasul 4: programează rambursarea ca pe o factură. Dacă fereastra ta de plată este 1-5, gândește-te din timp cum acoperi suma utilizată, ca să nu se rostogolească stresul.



Dacă fereastra ta de plată este 1-5, gândește-te din timp cum acoperi suma utilizată, ca să nu se rostogolească stresul. Pasul 5: verifică o dată pe lună dacă poți îmbunătăți contractul sau oferta. Nu trebuie să devii expert în energie, doar consecvent.



Când energia se scumpește, controlul nu vine din perfecțiune, ci din pași mici și din instrumente folosite cu cap. AXI Card poate fi o opțiune bună ca rezervă pentru cheltuieli neașteptate, inclusiv facturi mai mari, atâta timp cât îl folosești ca soluție temporară și rămâi atent la rambursare și la buget.

