5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România este în criză politică, dar cine plătește nota de plată?

După 10 ore de consultări informale cu partidele pro-europene, Nicușor Dan a ieșit într-o declarație de presă vizibil frământat de criza politică. Transmite că partidele pro-occidentale exclud colaborarea cu AUR, dar postura rămâne rigidă, cu privirea în gol și un ritm lent al vorbirii. A încheiat cu fraza: Calm și vom trece prin asta” – mesaj liniștitor, dar livrat fără energie. Nonverbal, e vizibil afectat de manevrele PSD, pus sub presiune și decis să țină echilibrul Executivului într- coaliție care face implozie.

La consultările de Cotroceni, în plină criză generată de PSD, Grindeanu, Neacșu și Manda au apărut relaxați: chicotesc, zâmbesc larg, se bat pe umăr – semne de satisfacție că planul lor de debarcare a lui Bolojan avansează. Când dă mâna cu ei, Nicușor Dan înclină capul diferențiat în fața lor, într-un gest de politețe formală: înclină capul la maximum în fața lui Grindeanu, puțin în fața lui Neacșu, și mai puțin în fața lui Manda. Zâmbetul forțat al lui Grindeanu dispare imediat după strângerea mâinii. Nonverbal, PSD domină scena, iar președintele joacă defensiv: semn că se muncește să descifreze ecuația guvernării.

După ce PSD și-a retras sprijinul, Bolojan refuză demisia: „vom continua să asigurăm guvernarea”. Tonul e apăsat, frazele lungi, livrate încruntat. Nu negociază, nu cedează, merge pe varianta kamikaze a guvernului minoritar. Nonverbal, e determinare până la încăpățânare: lider decis să meargă singur împotriva tuturor, concentrat pe reforme, reducerea deficitului și banii din PNRR, în ciuda crizei politice.

Liderul UDMR, Kelemn Hunor vede un guvern minoritar „pentru o perioadă” și sugerează termenul: 45 de zile pentru o soluție. Refuză însă orice susținere din partea AUR. Ton calm, dar ferm, fără gesturi de concesie. În opoziție, George Simion amenință: „votăm orice moțiune”. Paraverbal agresiv, o poziționare de forță a liderului suveranist care simte oportunitatea de a-și doborî adversarii.

După consultări și USR și-a exprimat susținerea pentru Bolojan, dar a ridicat tonul: „Dacă PSD va vota o moțiune cu AUR, nu mai pot fi parteneri de guvernare”. Paraverbal, mesajul lui Fritz e clar și tăios. Gestica, deși calmă, rămâne rigidă: ezită când e întrebat despre un eventual sprijin de la parlamentari AUR. Nonverbal, USR susține ferm guvernul reformist Bolojan, dar e ambiguu când e obligat matematic la compromis cu AUR în parlament.

