Destinațiile turistice foarte promovate care nu-și merită banii

Christian Bauer, redactor de călătorii pentru Blick, parte a grupului Ringier Media Internațional, împărtășește experiențele sale despre destinații populare care nu au reușit să-și îndeplinească promisiunile.

De la plajele supraevaluate la orașele înțesate de turiști, iată o privire critică asupra unor locații îndrăgite. Redactorul de călătorii a ales câteva locuri pe care mulți le-ar numi perfecte dacă nu le-au vizitat niciodată.

De la Grand Canaria și până în Cancun, la Veneția și Egipt, acestea sunt doar câteva dintre locurile care nu l-au impresionat și despre care spune că nu îți terită banii.

Hotelurile și resorturile domină peisajul, iar atmosfera plajei lipsește de farmec.

De ce a fost considerată stațiunea Maspalomas din Grand Canaria o dezamăgire

Gran Canaria atrage milioane de turiști cu dunele sale spectaculoase din Maspalomas, asemănătoare Saharei. Cu toate acestea, Bauer descrie orașul ca fiind „o expresie a construirii necontrolate, specifică destinațiilor turistice spaniole”.

„Deși insula oferă sate fermecătoare, golfuri ascunse și trasee de drumeții, Maspalomas rămâne o destinație dezamăgitoare pentru vacanțele la plajă”, afirmă Bauer, potrivit sursei citate mai sus.

Veneția este descrisă ca un „oraș pierdut între turism și autenticitate”

Veneția, cu piețele sale elegante și canalele pitorești, continuă să fascineze, dar devine din ce în ce mai mult un muzeu în aer liber.

În 2025, populația centrului istoric a scăzut sub 50.000 de locuitori, în timp ce numărul turiștilor crește constant.

„La Serenissima s-a transformat într-un Disney World, unde pulsul autentic al vieții venețiene este greu de găsit”, observă Bauer și notează în articolul pentru publicația cehă. El recomandă totuși orașe din nordul Italiei precum Verona, Padova sau Bologna, care oferă o combinație de cultură, artă și dolce vita.

Turiștii care merg în Cancun au la dispoziție o zonă hotelieră de aproximativ 20 de kilometri.

Motivul pentru care nu i-a plăcut în Cancun

Cancún, Mexic, atrage sute de mii de turiști anual, dar zona hotelieră de 20 km lungime este descrisă ca „o junglă de beton”.

În ciuda plajelor frumoase, problemele precum acumularea de alge și atmosfera excesiv de comercială distrug farmecul. Bauer sugerează Playa del Carmen ca alternativă, subliniind în același timp atractivitatea peninsulei Yucatán pentru ruinele Maya și orașele coloniale.

Bauer subliniază probleme precum supra-aglomerarea, turismul comercial excesiv și degradarea peisajelor naturale, oferind alternative mai atractive ca Playa del Carmen sau Maroc.

Jamaica este considerată o destinație care nu oferă prea multe variante turistice

Deși muzica lui Bob Marley continuă să inspire, Bauer consideră că Jamaica nu oferă destul pentru o călătorie de lungă distanță.

„Plajele sunt frumoase, dar nu extraordinare, iar mâncarea tradițională precum jerk chicken dezamăgește”, explică el. Bauer propune Cuba ca alternativă, lăudând istoria fascinantă, cultura unică și atmosfera retro a insulei.

Vânzătorii ambulanți din Egipt sunt cunoscuți pentru faptul că pot devenit insistenți și hărțuiesc turiștii ca să cumpere diferite suveniruri.

Egiptul este considerat „o destinație cu capcane turistice la tot pasul”

Piramidele și templele Egiptului sunt impresionante, dar Bauer avertizează asupra comportamentului agresiv al vânzătorilor și taximetriștilor. Când mergi pentru prima dată, ar fi bine să știi câteva reguli de bună purtare pentru turiști în Egipt.

„Este dificil să te bucuri de frumusețea locului când ești constant presat să cumperi sau să plătești prețuri exagerate”, spune el, citând chiar și observațiile din romanul „Moarte pe Nil” al Agathei Christie.

Pentru o experiență mai relaxantă în cultura arabă, Bauer recomandă Marocul, unde legislația locală a redus considerabil hărțuirea turiștilor.

