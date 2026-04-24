Germania pregătește tăieri la cursurile de integrare și scăderea nivelului de limbă

Românii stabiliți în Germania ar putea avea mai greu acces la cursurile de integrare, după ce guvernul federal analizează noi măsuri de reducere a acestor programe, potrivit publicației Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Autoritățile iau în calcul atât limitarea înscrierilor, dar și scăderea nivelului de pregătire oferit migranților, într-o încercare de a reduce cheltuielile bugetare.

Guvernul analizează și reducerea nivelului de limbă germană cerut la finalul cursurilor de integrare, de la B1 la A2 pentru cursanții considerați mai slabi. Specialiștii avertizează că o astfel de măsură ar putea afecta direct șansele de angajare ale migranților și integrarea lor reală în societatea germană.

Măsurile ar putea afecta șansele de angajare

Noile restricții i-ar afecta inclusiv pe români și bulgari, care trăiesc și muncesc în Germania. Pe listă se află și solicitanții de azil, persoanele tolerate temporar și refugiații din Ucraina, categorii deja vizate de unele limitări introduse la începutul acestui an.

Printre propuneri se numără și introducerea unor perioade de autoînvățare digitală fără profesori, reducerea orelor pentru cursurile de alfabetizare și chiar modificarea sau eliminarea testului final „Viața în Germania” („Leben in Deutschland”), test care verifică dacă participanții cunosc lucruri esențiale despre viața în Germania, de la sistemul politic până la regulile de bază ale societății.

Și cursurile de orientare civică ar putea fi reduse sau eliminate. Cu ajutorul lor, migranții învață despre drepturi, obligații și funcționarea sistemului juridic german. O parte dintre ore ar urma să fie mutate online, o soluție pe care profesorii o consideră ineficientă pentru integrarea reală.

Paradoxul Germaniei: vrea muncitori, dar taie integrarea

Criticii spun că aceste măsuri vin într-un moment contradictoriu. Germania vorbește tot mai des despre lipsa forței de muncă și despre nevoia de angajați străini, dar în același timp reduce programele care îi ajută pe migranți să se integreze și să își găsească un loc de muncă. Asta după ce mai mulți lucrători din Uniunea Europeană, inclusiv români, aleg să părăsească țara, acuzând că viața a devenit prea scumpă.

Reprezentanții centrelor de educație pentru adulți critică dur planurile guvernului și avertizează că măsurile pot avea efecte grave.

„Guvernul federal slăbește masiv structurile de integrare care și-au dovedit eficiența. Aceste restricții nu se potrivesc deloc cu ofensiva pentru atragerea forței de muncă promovată de autorități”, a transmis Klaus Hebborn, președintele Asociației Centrelor de Educație pentru Adulți din Renania de Nord-Westfalia,.

Guvernul justifică măsurile prin lipsa banilor și explică că bugetul federal nu mai permite finanțarea cursurilor la același nivel și că reducerile sunt o necesitate.

Pentru mulți români, aceste cursuri reprezintă primul pas către o viață stabilă în Germania, cu acces la un loc de muncă, relația cu instituțiile statului și adaptarea la societatea germană.

