Electrocasnice smart

În era digitală, electrocasnicele inteligente sunt din ce în ce mai accesibile. Frigiderul care îți monitorizează alimentele și îți trimite notificări atunci când expiră unele produse sau cuptorul care îți sugerează rețete pe baza ingredientelor disponibile nu mai sunt lucruri din filme SF. 

Prin intermediul aplicațiilor mobile, poți controla temperatura, timpul de coacere sau chiar programa comenzile vocale direct de pe smartphone.

Cafeaua perfectă, la tine acasă

Pentru iubitorii de cafea, un espressor automat cu râșniță integrată poate fi o investiție esențială. 

Îți permite să alegi temperatura apei, gradul de măcinare al cafelei și chiar ordinea în care se prepară băuturile, totul printr-o simplă atingere. Unele modele avansate pot fi controlate de la distanță, așa că te poți trezi cu cafeaua gata preparată.

Sistem modern de filtrare a apei

Calitatea apei pe care o consumi este la fel de importantă ca ingredientele pe care le folosești. Filtrarea apei direct de la sursă, dacă ai apă din foraj sau folosirea unui sistem de osmoză inversă la domiciliu devine o alegere din ce în ce mai populară, mai ales ca investiție pe termen lung.

Una dintre cele mai eficiente metode de purificare este osmoza inversă, o tehnologie prin care se elimină până la 99% din contaminanții de apă și este cel mai avansat sistem de purificare al apei, în sens chimic, prin care se elimină compușii indezirabili care fac apa nepotabilă. În plus, osmoza este ultimă etapă dintr-o serie de procese preliminare de tratare a apei. Odată ce înțelegi ce este osmoza inversa si cum poate influenta calitatea apei, vei putea face alegeri informate pentru consumul zilnic.

Aparat de vidat alimente

Un aparat de vidat extrage aerul din pungi sau recipiente și sigilează alimentele etanș. Astfel, produsele se păstrează mai bine și pentru o perioadă mai lungă, fără oxidare sau formarea bacteriilor. 

Este ideal pentru carne, legume, brânzeturi sau alimente gătite, și funcționează excelent în combinație cu gătirea sous-vide sau congelarea. În plus, reduce risipa alimentară și te ajută să faci ordine în frigider sau cămară.

Cântar smart de bucătărie 

Un cântar smart se conectează prin Bluetooth sau Wi-Fi la aplicații de nutriție și poate calcula în timp real valorile nutriționale – calorii, carbohidrați, proteine sau grăsimi. 

Poate fi util pentru cei care țin un jurnal alimentar, urmează o dietă specială sau doresc să aibă mai mult control asupra porțiilor. Unele modele recunosc automat alimentele și salvează rețetele.

Oală multifuncțională (multicooker)

Multicooker-ul este un aparat „all-in-one” care poate înlocui aragazul, cuptorul, friteuza și slow-cooker-ul. 

Gătește sub presiune, prăjește, fierbe sau coace, totul într-un singur vas. Este ideal pentru cei care vor să pregătească rapid mâncare sănătoasă, fără să fie nevoie de mai multe tigăi. Unele modele permit programarea de la distanță prin aplicații mobile, iar curățarea este ușoară.

Dispozitiv de gătit cu aburi

Gătitul la aburi este una dintre cele mai sănătoase metode de preparare. Legumele își păstrează culoarea, textura și vitaminele, iar carnea rămâne suculentă. Un steamer electric permite gătirea simultană a mai multor alimente, pe niveluri diferite. Astfel, vei putea pregăti o masă completă în mai puțin de 30 de minute, fără grăsimi adăugate.

Mașină de făcut paste proaspete

Acest gadget face aluatul și îl presează direct sub formă de tagliatelle, penne sau spaghete, în funcție de setările alese. Vei obține paste proaspete în 10–15 minute, din ingrediente controlate de tine.

Indiferent dacă îți dorești să economisești timp, să gătești mai sănătos sau să menții un spațiu organizat și igienic, există soluții inovatoare pentru fiecare nevoie. De la aparat de vidat la cântar smart sau filtru cu osmoză inversă, cele mai simple obiceiuri din bucătărie pot deveni mai ușoare, mai sigure și mai sustenabile. 

Sursa foto: Shutterstock

