Desfășurată în perioada 11-13 noiembrie, campania Relaxing Friday @Therme constă în oferte avantajoase la voucherele One Day Holiday cu valabilitate 3 luni și se adresează tuturor vizitatorilor care vor să se bucure de o zi întreagă de vacanță sub palmieri, în cea mai exotică destinație din România.

Astfel, timp de 3 zile, de vineri, 11.11.2022 ora 00.00 si pana duminica, 13.11 ora 24:00 relaxarea și răsfățul se întâlnesc în cadrul ofertelor avantajoase la toate voucherele One Day Holiday achiziționate online, pe www.therme.ro, în aplicația myTherme sau de la casele de acces.

Voucherele de Relaxing Friday au valabilitate 3 luni, pentru vizite in orice zi a saptamanii și se împart în 4 categorii, in functie de zona preferata: Voucher One Day Holiday Galaxy 1 Adult; Voucher One Day Holiday Galaxy 1 Copil; Voucher One Day Holiday The Palm 1 Adult; Voucher One Day Holiday Elysium 1 Adult.

Mai multe detalii aici.

One Day Holiday: o zi întreagă de vacanță exotică la Therme cu zeci de experiențe unice pentru minte și trup

O baie revigorantă în piscina exterioară cu apă termală caldă de 33 de grade, în timp ce afară ninge, un cocktail tropical în jacuzzi pe timp de noapte, o sesiune de răsfăț sublim cu peeling-uri și măști de argilă printre aburi fierbinți în saune, un masaj premium profund relaxant din paleta exclusivistă Apothecary și o cină a la carte cu specific Thai sub palmieri – sunt experiențe și momente speciale pe care clienții le pot trăi într-o singură zi de vacanță exotică la Therme.

Recomandări Sănătatea românească depinde de firmele verișorilor? În loc să construim sute de spitale, noi promitem că zugrăvim câteva zeci

Astfel, Relaxing Friday este mai mult decât o ofertă specială avantajoasă. Este o oportunitate excelentă de a te răsfăța și relaxa la cele mai înalte standarde, într-o atmosferă perfectă de vacanță exotică cu palmieri și ape termale, de care vizitatorii se pot bucura – fără bagaje sau bilete de avion – la doar 10 minute de București.

Voucherele One Day Holiday – cel mai inspirat cadou de Crăciun

Potrivit statisticilor, în perioada sărbătorilor de iarnă oamenii petrec până la 20 de ore căutând cadoul perfect. Voucherele One Day Holiday, cu valabilitate 3 luni, vin în întâmpinarea celor care doresc să ofere un cadou inspirat de Crăciun, fără efort, stres sau ore întregi pierdute la cumpărături. O zi întreagă printre palmieri, piscine tropicale cu apă termală și saune cu aromaterapie reprezintă fără îndoială cadoul perfect.

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing la nivel european, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 plante vii, și dispune de cea mai mare plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare. Proiectul excelează prin magnitudine și unicitate, oferind clienților săi servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural, tehnic, sănătate și relaxare din lume.

