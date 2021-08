Însă, pentru a te putea bucura din plin de toate acestea, nu este suficientă o cremă-minune. Stilul de viață își spune cuvântul și pune amprenta pe felul în care arată pielea ta, din cap până-n picioare. Iată ce trebuie să faci, pentru ca tenul tău, dar și pielea de pe corp să își păstreze fermitatea și frumusețea naturală:

Hidratează-te corespunzător

Apa este esența vieții. Și, completăm noi, și a frumuseții. Atunci când consumi lichide în cantități insuficiente, acest lucru se reflectă din plin la nivelul pielii. Aceasta capătă un aspect tern și mat, se deshuamează și lasă loc apariției ridurilor. Buzele și pielea de pe mâini și picioare se pot usca excesiv și capătă un aspect solzos, neplăcut. Tenul își pierde din elasticitate și din fermitate. Dacă nu vrei asta, consumă suficientă apă, dar și fructe și legume proaspete, supe sau alte alimente care au un aport important de apă, precum castraveții.

Răsfață-ți pielea în mod regulat

Din rutina ta zilnică de îngrijire nu ar trebui să lipsească crema de fata hidratanta, indiferent dacă ai tenul uscat, mixt sau gras. Pentru cele două tipuri din urmă, există formule pe bază de apă, în detrimentul uleiurilor, care hidratează pielea corespunzător, fără a stimula producția de sebum în exces. Nu uita să aplici, periodic, o masca pentru fata potrivita tenului tau, indiferent dacă este una matifiantă, una de curățare sau una hrănitoare. Masajul este, de asemenea, recomandat, atât în cazul tenului, cât și pentru pielea corpului. Execută-l cu mișcări blânde și folosește o cremă sau un ulei de masaj special concepute în acest scop. Vizitele la salonul de cosmetică intră în aceeași categorie a răsfățului, așa că nu le evita.

Acordă atenție alimentației

Alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății pielii. Prăjelile, alimentele procesate, dulciurile și zahărul, alcoolul, dar și alimentele provenite din carne sau plante tratate cu diferite substanțe sau hormoni de creștere îți pot afecta epiderma, trecând peste toate celelalte efecte nocive pe care le au asupra sănătății tale. Evită-le, așadar.



În plus, caută să ai o alimentație variată și ține cont de proprietățile alimentelor și de calitatea lor nutrițională. Fructele roșii, de exemplu, sunt bogate în antioxidanți și luptă activ împotriva radicalilor liberi. Supa de vită, bogată în colagen, stimulează și producția naturală a acestuia. Fructele de avocado sunt bogate în grăsimi sănătoase, iar peștele gras are un aport important de Omega 3, ambele contribuind la integritatea barierei de fosfolipide a pielii și la menținerea hidratării în interiorul acesteia. Mușețelul are proprietăți antiinflamatoare și antiseptice. Nucile, alunele și semințele sunt bogate în zinc, vitamina E și seleniu, elemente vitale pentru aceeași barieră naturală de protecție a pielii. Legumele portocalii precum morcovii și cartofii dulci conțin beta caroten și îți protejează pielea de arsuri solare. Informează-te în detaliu cu privire la alimentele pe care le consumi cu plăcere și alege să le incluzi mai des în meniu, dacă aduc beneficii pielii și sănătății tale.

Nu uita de protecția solară

Expunerea la soare este responsabilă de apariția a 90% dintre semnele vizibile de îmbătrânire. Pe de altă parte, este esențială pentru obținerea vitaminei D3, atât de importantă pentru sistemul imunitar. Poți găsi un echilibru între cele două, alegând să nu te expui la soare în intervalul orar cel mai periculos – 10:00 – 16:00 – și să folosești mereu o cremă cu factor de protecție solară. Ține cont de faptul că aceasta trebuie reaplicată periodic, în funcție de factorul de protecție ales. Crema cu SPF te va feri atât de arsuri solare, cât și de îmbătrânirea prematură a tenului, apariția ridurilor și a petelor pigmentare.



Prevenție, înaintea tratării: alege să ai un stil de viață sănătos, o alimentație echilibrată, un somn odihnitor și o hidratare corespunzătoare, pentru a-ți menține pielea curată, netedă, fermă și elastică. În completare, alege produse cosmetice potrivite tipului tău de ten și nu uita de protecția solară. În acest fel, te vei bucura de o piele frumoasă și sănătoasă pentru mai mult timp.



Sursă foto: Pexels



