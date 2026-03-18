Durerile de mijloc sunt printre cele mai frecvente probleme ale stilului de viață modern. Statul prelungit la birou, lipsa mișcării, pozițiile incorecte sau efortul fizic intens pot duce la tensiuni musculare și la disconfort persistent. Din fericire, masajul terapeutic reprezintă una dintre cele mai eficiente metode naturale de ameliorare a durerii și de redobândire a mobilității.

Alegerea tipului potrivit de masaj poate însemna o ameliorare temporară a problemei și, pe termen lung, o îmbunătățire reală a stării. Iată câteva dintre cele mai recomandate variante pentru durerile de mijloc.

Masajul terapeutic este soluția clasică pentru tensiune musculară

Masajul terapeutic este una dintre cele mai populare opțiuni pentru persoanele care se confruntă cu dureri lombare. Acesta presupune aplicarea unor tehnici specifice de frământare, presiune și mobilizare a țesuturilor moi pentru a reduce tensiunea acumulată și poate fi realizată și cu roboți de masaj, astfel că soluția pentru problemă îți este la îndemână.

Prin stimularea circulației sangvine, masajul terapeutic ajută la oxigenarea mușchilor și la eliminarea toxinelor. Rezultatul este o senzație de relaxare profundă și diminuarea rigidității din zona mijlocului.

Este recomandat în special celor care petrec multe ore pe scaun sau au un stil de viață sedentar, dar și persoanelor care resimt dureri după efort fizic.

Masajul decontracturant, pentru blocaje și rigiditate

Atunci când durerea este însoțită de senzația de „spate înțepenit”, masajul decontracturant poate fi o alegere potrivită. Acest tip de masaj se concentrează pe zonele tensionate, aplicând presiune mai intensă pentru a elibera contracturile musculare.

Tehnicile utilizate ajută la detensionarea fibrelor musculare și la îmbunătățirea mobilității coloanei lombare. De multe ori, după câteva ședințe, pacienții observă o reducere semnificativă a durerii și o flexibilitate crescută.

Este important ca acest masaj să fie realizat de un terapeut cu experiență, pentru a evita aplicarea unei presiuni nepotrivite care ar putea agrava disconfortul.

Masajul cu pietre calde 

Masajul cu pietre calde combină tehnicile clasice de masaj cu efectul terapeutic al căldurii. Pietrele vulcanice încălzite sunt plasate pe zonele tensionate din zona lombară, favorizând relaxarea musculară profundă.

Căldura contribuie la dilatarea vaselor de sânge, ceea ce duce la o mai bună circulație și la reducerea inflamației locale. Acest tip de masaj este recomandat în special persoanelor care resimt dureri persistente, asociate cu stres sau tensiune acumulată.

În plus, experiența este una extrem de plăcută, având și un puternic efect antistres.

Masajul deep tissue, pentru dureri cronice

În cazul durerilor cronice de mijloc, masajul deep tissue poate oferi rezultate remarcabile. Acesta vizează straturile profunde ale mușchilor și țesuturilor conjunctive, prin mișcări lente și presiune fermă.

Scopul este eliberarea tensiunii acumulate în profunzime și reducerea aderențelor musculare care pot limita mobilitatea. Deși poate fi ușor inconfortabil în timpul ședinței, beneficiile pe termen lung sunt considerabile.

Masajul deep tissue este adesea recomandat persoanelor active sau celor care se confruntă cu dureri recurente și, potrivit HealthLine, ar trebui realizat de un specialist.

Masajul reflexoterapeutic 

Reflexoterapia pornește de la ideea că anumite puncte reflexe din talpă sau din alte zone ale corpului corespund organelor și structurilor interne, inclusiv coloanei vertebrale. Prin stimularea acestor puncte, se poate obține o ameliorare indirectă a durerilor de mijloc.

Deși nu acționează direct asupra zonei lombare, reflexoterapia poate contribui la relaxarea generală a organismului și la reducerea tensiunii sistemice.

Este o opțiune potrivită pentru cei care preferă o abordare holistică și doresc să combine terapia locală cu echilibrarea întregului corp.

Cum alegi tipul potrivit de masaj

Fiecare persoană este diferită, iar cauza durerii de mijloc poate varia: postură incorectă, suprasolicitare, stres sau afecțiuni preexistente. De aceea, este important să alegi tipul de masaj în funcție de nevoile tale specifice.

Înainte de a începe terapia, este recomandat să discuți cu un specialist, mai ales dacă durerea este intensă sau persistentă. În unele cazuri, masajul poate fi combinat cu exerciții de kinetoterapie sau cu alte forme de tratament pentru rezultate optime.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un remorcher s-a scufundat în Portul Midia din Constanța, după ce ar fi lovit o mină marină. Un marinar a murit, alți patru sunt dispăruți
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Unica.ro
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
GSP.RO
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Avantaje.ro
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
Tvmania.ro
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

Alte știri

Miliardarul israelian Teddy Sagi vinde toate clădirile de birouri din Pipera. Ce se întâmplă cu Swan Office
Știri România 11:51
Miliardarul israelian Teddy Sagi vinde toate clădirile de birouri din Pipera. Ce se întâmplă cu Swan Office
O româncă din Italia s-a deghizat în călugăriță, i-a câștigat încrederea unei femei și a păcălit-o să îi dea mii de euro
Știri România 11:41
O româncă din Italia s-a deghizat în călugăriță, i-a câștigat încrederea unei femei și a păcălit-o să îi dea mii de euro
Parteneri
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul.ro
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Fanatik.ro
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Dorian Popa și-a creat propria ținută pentru munca în folosul comunității. Acesta a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. „Am fost prost, acum plătesc”
Stiri Mondene 12:24
Dorian Popa și-a creat propria ținută pentru munca în folosul comunității. Acesta a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. „Am fost prost, acum plătesc”
Ce spune Haddaway înaintea concertului din București: „Nu mai sar ca un nebun”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 11:59
Ce spune Haddaway înaintea concertului din București: „Nu mai sar ca un nebun”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
ObservatorNews.ro
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Libertateapentrufemei.ro
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
Parteneri
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Mediafax.ro
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Wowbiz.ro
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Pensiile ajung mai devreme în aprilie. O anumită categorie de pensionari vor primi bani în plus înainte de sărbătorile pascale 
KanalD.ro
Pensiile ajung mai devreme în aprilie. O anumită categorie de pensionari vor primi bani în plus înainte de sărbătorile pascale 

Politic

Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Politică 17 mart.
Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Reacția lui Adrian Câciu după ce a țipat și i-a dat peste mână senatoarei Gabriela Horga, iar PNL a anunțat că va sesiza CNCD
Politică 17 mart.
Reacția lui Adrian Câciu după ce a țipat și i-a dat peste mână senatoarei Gabriela Horga, iar PNL a anunțat că va sesiza CNCD
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Vasile Dîncu: „Bă, panaramo! Nu ți-e rușine? E ceva să fii prost și să recunoști”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Vasile Dîncu: „Bă, panaramo! Nu ți-e rușine? E ceva să fii prost și să recunoști”
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete