Toscana, acolo unde s-a inventat turismul, în Europa, acum aproape 400 de ani

A urmat o perioadă de mai bine de un mileniu în care turismul a fost afectat de Mileniul Întunecat al Europei, de năvala popoarelor migratoare și prăbușirea Imperiului Roman, dar după încheierea Războiului de 30 de ani și semnarea păcii de la Munster (1648) a apărut din nou. Se numea „Grand Tour” și a devenit la modă ca tinerii aristocrați și burghezi din țările nordice, precum Anglia, Germania sau țările scandinave, să călătorească pe o perioadă mai lungă și să viziteze urmele civilizațiilor clasice și renascentiste. Așa că, începând cu anii 1650, Toscana, o zonă cunoscută pentru frumusețe, orașe renascentiste și vin, a cunoscut o nouă specie – turiștii! Iar de 400 de ani, turiștii vin încontinuu și pleacă încântați de comorile naturale și arhitecturale ale Toscanei. Iar Europa Travel vă invită să vă alăturați lor!

Dar iată care sunt principalele puncte de atracție:

Florența – considerată „leagănul Renașterii italiene”, Florența este un oraș-muzeu. Luând la pas orașul vechi, aproape orice clădire este un adevărat monument care ar fi fala multor altor orașe – aici poate fi doar una dintre multe altele. Indiscutabil, și Florența are „stelele” sale, dar sunt teribil de multe. Dacă vorbim de un oraș-muzeu, nu se putea să nu fie și un muzeu de artă în urbe, și acesta este, iar indiscutabil, unul dintre cele mai importante ale Planetei, dar și unul dintre cele mai „dense” – muzeul Uffizi nu este mare, dar are o „concentrație” excepțională de opere care au avut impact asupra artei universale – de la „Primăvara” lui Botticelli la „Buna vestire” ale lui Leonardo da Vinci, trecând prin opera semnată de Raffaello, Tiziano, Caravaggio și mulți alții. Celebra statuie „David” a lui Michelangelo, un adevărat simbol al Renașterii, nu este în Uffizi, ci în Galleria dellAccademia, unde sunt expuse o mulțime de alte statui spectaculoase ale epocii. Nu rata Palazzo Vecchio, sediul signoriei Republicii Firenze, și să iei la pas istoricul Ponte Vecchio, plin de magazine, așa cum a fost dintotdeauna. Urcă-te în clopotnița Domului, numită Campanile di Giotto, pentru o panoramă extraordinară a orașului.

(Florența- Sursă foto: arhiva Europa Travel)

Siena – mai puțin cunoscută decât Florența, Siena este, de asemenea, o perlă a Toscanei. Învinsă și cucerită de Florența acum multe secole, a crescut și a dezvoltat în umbră mari metropole, astăzi fiind un oraș la fel de spectaculos și artistic, dar cu mult mai puțini turiști. În Siena, de două ori pe an are loc o cursă nebună de cai cu călăreți îmbrăcați în costume tradiționale – o adevărată călătorie în timp. Evenimentul, numit Palio, are loc de peste 700 de ani, iar piața unde are loc a cunoscut și coride de-a lungul istoriei – au fost interzise însă în 1590.

Pisa – de departe, principalul magnet este celebrul turn înclinat. Devenit faimos „datorită” unor erori de construcție, așteptat de sute de ani să cadă, iată, nu numai că nu s-a prăbușit, dar, încet, încet, pare să se îndrepte. Deși turiștii vin să îl vadă că este înclinat, turnul din Pisa este și o capodoperă arhitecturală – este pur și simplu frumos. Și este parte a unui întreg complex, numit Piazza dei Miracoli, format din biserică, baptiserium și turn. Urcați-vă în turn pentru cea mai frumoasă panoramă a orașului. Merită!

(Pisa – Sursă foto: arhiva Europa Travel)

Cinqueterre – deși, tehnic, nu se află în Toscana, este practic la doi pași și ar fi mare păcat să nu mergi și până acolo. Cinqueterre este, de fapt, o zonă cu cinci sate, extrem de pitorești și de colorate, cocoțate pe coasta Mării Ligurice. Între ele există și o potecă care le leagă pe toate și este una dintre cele mai atractive zone de drumeție din Italia – unde marea și munții se întâlnesc, vegetație mediteraneeană și sate colorate splendid, strălucind în soarele italian. Fiecare sat este însă o mică bijuterie, cu străduțe înguste, alambicate, dar vesele și pline de flori, iar unele dintre ele oferă și câte o mică plajă.

(Cinqueterre – Sursă foto: arhiva Europa Travel)

Bologna – nici Bologna nu este tehnic în Toscana, dar practic este o poartă de intrare, iar Bologna este o altă adevărată bijuterie. Pentru ca stimații cetățeni ai Bolognei de Ev Mediu să nu sufere de la căldură, autoritățile au construit orașul roz, cu zeci de kilometri de arcade umbroase. Ca orice oraș istoric, Bologna are o piață centrală, în care tronează o statuie a lui Neptun – mă rog, nu este la fel de norocoasă precum cea a Julietei, dar este unul dintre simbolurile orașului. Cele mai importante simboluri sunt cele două turnuri. În perioada medievală, familiile bogate din orașele Italiei centrale se întreceau în opulență, iar unul dintre semnele bogăției era dat de turnuri – cu cât erau mai înalte, cu atât familia era mai bogată. Atât Bologna, cât și Florența și alte orașe apropiate aveau o adevărată „pădure” de astfel de turnuri, dar cele mai multe nu au rezistat timpurilor. În Bologna, deși înclinate, mai sunt două – Assinelli, care are aproape 100 de metri (inițial avea 70, dar a fost supraînălțat), celălalt, Garisenda, de „doar” 48 de metri. Ambele au fost construite în urmă cu 900 de ani. Actualmente, se poate urca doar în turnul Assinelli pentru o superbă panoramă a orașului.

Circuitul Italia Renașterii – Toscana – tarif de la 469 de euro pentru 8 zile (7 nopți de cazare la hoteluri de 3 stele cu mic dejun), transport cu autocar clasificat și asistență turistică în limba română pentru întreaga perioadă – este oferit de agenția Europa Travel de trei ori în 2023, cu plecări pe 29 aprilie, 29 mai și 18 august. De reținut, nu se vor vizita doar obiectivele turistice din Toscana, ci și unele locuri interesante de pe drum: Belgrad, Zagreb, peștera Postojna (Slovenia), Budapesta, Verona, Padova și Mantova. Detalii pe site-ul https://europatravel.ro/ sau la telefon 021.9407.

