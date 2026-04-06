Gresia porțelanată este una dintre cele mai bune opțiuni pentru amenajările moderne. Este apreciată atât în locuințe, cât și în spații cu trafic intens, pentru că îmbină rezistența mecanică, absorbția foarte redusă de apă și diversitatea estetică. Este genul de finisaj care nu mizează doar pe impresia vizuală, ci și pe avantaje concrete pentru spațiul tău.

De ce rezistă mai bine gresia porțelanată decât multe alte finisaje

La bază, gresia porțelanată pornește din aceeași familie de materiale ca plăcile ceramice, dar diferența apare în procesul de fabricație. Este arsă la temperaturi mai ridicate, iar materialul rezultat este compact, durabil și mult mai puțin poros decât variantele ceramice obișnuite.

Gresiile cu absorbție de apă de maximum 0,5% sunt considerate porțelanate, iar această caracteristică le face mult mai rezistente la îngheț-dezgheț, umezeală și variații de temperatură. Tocmai de aceea, pot fi utilizate atât pentru pardoseli și pereți interiori, cât și pentru terase, balcoane sau alte zone exterioare. Se pot monta în siguranță și în spații cu încălzire în pardoseală.

Podeaua amenajată cu gresie porțelanată se potrivește foarte bine într-o familie dinamică, unde sunt copii, animale de companie sau expunere frecventă la apă. nu cere întreținere complicată și își păstrează aspectul stabil mult timp, fără tratamente speciale precum sigilare, lustruire sau refinisare.

Când igiena și designul contează în aceeași măsură

În amenajările actuale, nu mai contează doar cum arată o suprafață, ci și cât de bine răspunde în viața de zi cu zi. De aceea, pe lângă rezistență, tot mai mulți proprietari caută materiale care contribuie la un mediu mai curat și mai ușor de întreținut.

Întreținerea se realizează ușor, prin îndepărtarea prafului și ștergerea cu un mop sau o lavetă umedă. Se vor folosi detergenți neutri pentru pardoseli, respectând concentrațiile recomandate de producător.

Cum alegi mai sigur înainte să cumperi

Una dintre cele mai frecvente probleme într-un proiect de renovare este diferența dintre cum arată un material în catalog și cum se vede în spațiul real. Lumina, mobilierul, finisajele deja existente și trecerea dintre camere pot schimba complet percepția. Din acest motiv, instrumentele de vizualizare devin tot mai utile înainte de decizia finală.

AR Designer răspunde exact acestei nevoi, pentru că permite testarea plăcilor direct în contextul locuinței. Poți fotografia zona dintre două camere și poți crea zone de tranziție, ca să vezi cum funcționează vizual două stiluri diferite aflate în proximitate. Dacă nu ai o fotografie cu interiorul tău sau stadiul amenajării este unul incipient, poți încerca un model de spațiu prestabilit din colecția de pe site-ul CESAROM: interior sau exterior, baie cu duș, baie cu cadă, bucătărie clasică sau open space.

Este o soluție utilă mai ales dacă vrei să păstrezi coerența generală a amenajării, dar să oferi fiecărei încăperi o identitate distinctă. Tot astfel, aplicația poate ajuta când vrei să introduci contraste de culoare, fără să riști un rezultat prea încărcat.

Pe termen lung, cele mai bune alegeri sunt cele care combină estetica, rezistența și funcționalitatea. Iar când un finisaj poate face față umezelii, traficului intens și întreținerii zilnice, fără să-și piardă aspectul, investiția își confirmă rentabilitatea.

Foto: Freepik

