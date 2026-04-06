Gresia porțelanată este una dintre cele mai bune opțiuni pentru amenajările moderne. Este apreciată atât în locuințe, cât și în spații cu trafic intens, pentru că îmbină rezistența mecanică, absorbția foarte redusă de apă și diversitatea estetică. Este genul de finisaj care nu mizează doar pe impresia vizuală, ci și pe avantaje concrete pentru spațiul tău.

De ce rezistă mai bine gresia porțelanată decât multe alte finisaje

La bază, gresia porțelanată pornește din aceeași familie de materiale ca plăcile ceramice, dar diferența apare în procesul de fabricație. Este arsă la temperaturi mai ridicate, iar materialul rezultat este compact, durabil și mult mai puțin poros decât variantele ceramice obișnuite.

Gresiile cu absorbție de apă de maximum 0,5% sunt considerate porțelanate, iar această caracteristică le face mult mai rezistente la îngheț-dezgheț, umezeală și variații de temperatură. Tocmai de aceea, pot fi utilizate atât pentru pardoseli și pereți interiori, cât și pentru terase, balcoane sau alte zone exterioare. Se pot monta în siguranță și în spații cu încălzire în pardoseală.

Podeaua amenajată cu gresie porțelanată se potrivește foarte bine într-o familie dinamică, unde sunt copii, animale de companie sau expunere frecventă la apă. nu cere întreținere complicată și își păstrează aspectul stabil mult timp, fără tratamente speciale precum sigilare, lustruire sau refinisare.

Când igiena și designul contează în aceeași măsură

În amenajările actuale, nu mai contează doar cum arată o suprafață, ci și cât de bine răspunde în viața de zi cu zi. De aceea, pe lângă rezistență, tot mai mulți proprietari caută materiale care contribuie la un mediu mai curat și mai ușor de întreținut. 

Întreținerea se realizează ușor, prin îndepărtarea prafului și ștergerea cu un mop sau o lavetă umedă. Se vor folosi detergenți neutri pentru pardoseli, respectând concentrațiile recomandate de producător.

Cum alegi mai sigur înainte să cumperi

Una dintre cele mai frecvente probleme într-un proiect de renovare este diferența dintre cum arată un material în catalog și cum se vede în spațiul real. Lumina, mobilierul, finisajele deja existente și trecerea dintre camere pot schimba complet percepția. Din acest motiv, instrumentele de vizualizare devin tot mai utile înainte de decizia finală.

AR Designer răspunde exact acestei nevoi, pentru că permite testarea plăcilor direct în contextul locuinței. Poți fotografia zona dintre două camere și poți crea zone de tranziție, ca să vezi cum funcționează vizual două stiluri diferite aflate în proximitate. Dacă nu ai o fotografie cu interiorul tău sau stadiul amenajării este unul incipient, poți încerca un model de spațiu prestabilit din colecția de pe site-ul CESAROM: interior sau exterior, baie cu duș, baie cu cadă, bucătărie clasică sau open space.

Este o soluție utilă mai ales dacă vrei să păstrezi coerența generală a amenajării, dar să oferi fiecărei încăperi o identitate distinctă. Tot astfel, aplicația poate ajuta când vrei să introduci contraste de culoare, fără să riști un rezultat prea încărcat.

Pe termen lung, cele mai bune alegeri sunt cele care combină estetica, rezistența și funcționalitatea. Iar când un finisaj poate face față umezelii, traficului intens și întreținerii zilnice, fără să-și piardă aspectul, investiția își confirmă rentabilitatea.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Unica.ro
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
GSP.RO
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
Cum se mai simte Cornel Dinu, legenda lui Dinamo » Mesajul scurt pe care îl transmite apropiaților
GSP.RO
Cum se mai simte Cornel Dinu, legenda lui Dinamo » Mesajul scurt pe care îl transmite apropiaților
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
Avantaje.ro
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Alte știri

Ionuț Lupescu i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu, aflat la Spitalul Universitar în stare critică
Știri România 19:42
Ionuț Lupescu i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu, aflat la Spitalul Universitar în stare critică
„Tuta absoluta” a apărut neobișnuit de devreme și atacă roșiile din sere: „avalanșă” de dăunători din cauza căldurii
Știri România 19:40
„Tuta absoluta” a apărut neobișnuit de devreme și atacă roșiile din sere: „avalanșă” de dăunători din cauza căldurii
Parteneri
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Fanatik.ro
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Actorul de la PRO TV care o vede pe Dinamo în cupele europene în 2026: „Am avut mare noroc cu acest antrenor. Zeljko Kopic e un tip mișto”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
Actorul de la PRO TV care o vede pe Dinamo în cupele europene în 2026: „Am avut mare noroc cu acest antrenor. Zeljko Kopic e un tip mișto”
Momente grele pentru Alexandra Stan la începutul sarcinii. Când se va naște fetița ei. „A fost traumatizant, m-am îngrășat”
Stiri Mondene 16:49
Momente grele pentru Alexandra Stan la începutul sarcinii. Când se va naște fetița ei. „A fost traumatizant, m-am îngrășat”
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
ObservatorNews.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
Mediafax.ro
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Redactia.ro
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Vom avea sau nu Lumină Sfântă de la Ierusalim, de Paște? Anunțul făcut de BOR
KanalD.ro
Vom avea sau nu Lumină Sfântă de la Ierusalim, de Paște? Anunțul făcut de BOR

Politic

Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan sunt așteptați în România în perioada summitului B9
Politică 19:29
Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan sunt așteptați în România în perioada summitului B9
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Politică 18:35
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Momentul în care Mircea Lucescu a leșinat în fața jucătorilor. Primul tricolor care povestește totul: „Cel mai înspăimântător moment trăit în fotbal”
Fanatik.ro
Momentul în care Mircea Lucescu a leșinat în fața jucătorilor. Primul tricolor care povestește totul: „Cel mai înspăimântător moment trăit în fotbal”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit