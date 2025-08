Curățarea și tonifierea: fundația unei rutine eficiente

Orice ritual de îngrijire începe cu o curățare atentă a tenului. Eliminarea impurităților acumulate peste noapte și a excesului de sebum permite produselor aplicate ulterior să acționeze mai eficient. Alege un gel sau o spumă de curățare blândă, adaptată tipului tău de piele, și completează cu un toner calmant, care echilibrează pH-ul și pregătește tenul pentru hidratare.

Aplicarea tonerului prin tapotare ușoară stimulează circulația și oferă o senzație plăcută de prospețime, esențială pentru un start de zi energizant.

Hidratarea pielii cu formule potrivite

Pentru a te asigura că pielea ta rămâne elastică, luminoasă și protejată pe tot parcursul zilei, este important să alegi creme de zi adaptate nevoilor tenului tău. Aceste produse oferă un aport constant de hidratare și conțin, de obicei, antioxidanți și ingrediente active care combat efectele poluării și ale stresului urban.

Texturile lejere, non-grase, sunt ideale pentru a fi purtate sub machiaj și ajută la menținerea unei senzații de confort întreaga zi. În plus, multe dintre aceste creme conțin și filtre UV, aducând un plus de protecție fără a încărca tenul.

Recomandări Bătălia pentru aurul de la Roșia Montană. Statul român răspunde acuzațiilor Gabriel Resources care solicită anularea deciziei prin care au pierdut dreptul de exploatare

Protecția solară zilnică: un pas esențial

Unul dintre cele mai importante gesturi pe care le poți face pentru pielea ta este să aplici o crema SPF fata în fiecare dimineață, indiferent de sezon sau de nivelul de expunere la soare. Radiațiile UVA și UVB contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii și la apariția petelor pigmentare, așa că prevenția devine o prioritate.

Alege un produs cu SPF minim 30, care să se potrivească tipului tău de ten – uscat, mixt sau gras – și care să nu lase film alb sau să încarce. În plus, aplicarea SPF-ului după crema de zi și înainte de machiaj asigură o protecție eficientă fără a afecta estetica machiajului.

Îngrijirea părului – adesea neglijată, dar la fel de importantă

În rutina de dimineață, părul nu ar trebui neglijat, mai ales dacă te confrunți cu uscăciune, vârfuri despicate sau lipsă de volum. O masca par nutritivă aplicată cu regularitate, chiar și de două ori pe săptămână, poate face diferența dintre un păr tern și un păr sănătos, plin de strălucire.

Pentru diminețile agitate, optează pentru variante leave-in, care nu necesită clătire și oferă protecție termică în cazul folosirii plăcii sau a uscătorului. Astfel, îți salvezi timp și menții părul hidratat și ușor de coafat.

Recomandări Ministerul Dezvoltării, pușculița cu bani pentru aleșii locali: cine împarte fondurile de miliarde de lei

Finalizarea rutinei: un strop de organizare

O rutină completă nu trebuie să fie complicată sau să dureze ore întregi. Alegerea produselor potrivite, care acționează eficient și rapid, îți permite să începi ziua cu un boost de încredere. Așază-ți produsele în ordine logică, astfel încât să le ai la îndemână dimineața, și acordă-ți acel sfert de oră în care să ai grijă de tine cu intenție și calm. În timp, acest ritual se va transforma într-un moment de echilibru personal.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE