Impactul asupra rafinăriei PCK Schwedt

Oprirea livrărilor, programată pentru 1 mai, va afecta rafinăria PCK Schwedt, situată aproape de granița cu Polonia.

Această unitate este operată de filiala germană a companiei petroliere de stat rusești Rosneft și are o importanță strategică, furnizând combustibil pentru o mare parte din regiunea Berlinului, inclusiv kerosen pentru aeroportul internațional al capitalei Germaniei.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că sistarea „nu va restricționa semnificativ operațiunile rafinăriei”, dar oficialii monitorizează cu atenție disponibilitatea kerosenului.

Ministerul Economiei din Germania a dat asigurări că securitatea aprovizionării nu este pusă în pericol, chiar dacă rafinăria ar funcționa la o capacitate redusă.

Există o soluție de rezervă printr-o conductă conectată la portul Rostock de la Marea Baltică, permițând potențiale livrări maritime de țiței. Între timp, filiala germană a Rosneft evaluează implicațiile și folosește toate opțiunile pentru a asigura necesarul pe piața internă.

Confirmarea de la Moscova

Decizia Moscovei vine pe fondul războiului din Ucraina și al unei crize energetice globale exacerbate de războiul americano-israelian împotriva Iranului, evenimente care au generat perturbări masive pe piețele internaționale de petrol și gaze.

Germania a devenit principalul susținător militar european al Ucrainei și își consolidează armata în fața unei Rusii pe care o acuză de atacuri „hibride”, sabotaj și spionaj.

La Kremlin, vicepremierul rus Alexander Novak a confirmat oprirea iminentă. „Începând cu 1 mai, volumele de petrol kazah transportate anterior prin conducta Drujba către Germania vor fi, într-adevăr, redirecționate către alte rute logistice disponibile. Acest lucru este cauzat de capacitățile tehnice actuale”, a precizat Alexander Novak.

Oficialul rus nu a oferit un orizont de timp pentru reluarea livrărilor, iar când a fost întrebat despre consecințele pentru Germania, a comentat ironic: „Germanii au refuzat petrolul rus, înseamnă că totul este bine pentru ei”.

Situația activelor rusești și sancțiunile

Invazia pe scară largă a Ucrainei a stopat fluxurile de energie rusească ieftină către Europa, afectând economia germană. Astfel, s-a ajuns la situația actuală.

În 2022, după aplicarea sancțiunilor UE, Berlinul a plasat filiala germană a Rosneft (acționarul majoritar al rafinăriei) sub tutela statului, iar petrolul din Kazahstan a fost adus special la rafinăria PCK pentru a înlocui importurile de țiței rusesc.

În acest timp, guvernul german caută un nou investitor pentru a prelua filiala. Anul trecut, Berlinul a obținut o derogare de la sancțiunile SUA pentru această rafinărie, demonstrând că unitatea germană a fost complet „decuplată” de compania-mamă din Rusia. (O măsură similară a fost luată anterior și cu filiala germană a Gazprom).

Conducta Drujba

În mod normal, petrolul kazah traversează teritoriul Rusiei prin conducta Drujba, care se ramifică. Ramura nordică trece prin Belarus și Polonia, ajungând în Germania, iar cea sudică traversează Ucraina, îndreptându-se spre Ungaria.

Recent, avariile suferite de secțiunea ucraineană din cauza războiului au declanșat un conflict diplomatic major între Kiev și Budapesta.

Premierul maghiar Viktor Orban amenințase că va bloca un împrumut vital al Uniunii Europene pentru Kiev până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conductă.

Disputa pare să se fi rezolvat săptămâna aceasta, când Ucraina a anunțat reluarea pompării petrolului rusesc, crescând șansele ca fondurile europene să fie deblocate.

