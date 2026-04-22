Impactul asupra rafinăriei PCK Schwedt

Oprirea livrărilor, programată pentru 1 mai, va afecta rafinăria PCK Schwedt, situată aproape de granița cu Polonia.

Această unitate este operată de filiala germană a companiei petroliere de stat rusești Rosneft și are o importanță strategică, furnizând combustibil pentru o mare parte din regiunea Berlinului, inclusiv kerosen pentru aeroportul internațional al capitalei Germaniei.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că sistarea „nu va restricționa semnificativ operațiunile rafinăriei”, dar oficialii monitorizează cu atenție disponibilitatea kerosenului.

Ministerul Economiei din Germania a dat asigurări că securitatea aprovizionării nu este pusă în pericol, chiar dacă rafinăria ar funcționa la o capacitate redusă.

Există o soluție de rezervă printr-o conductă conectată la portul Rostock de la Marea Baltică, permițând potențiale livrări maritime de țiței. Între timp, filiala germană a Rosneft evaluează implicațiile și folosește toate opțiunile pentru a asigura necesarul pe piața internă.

Confirmarea de la Moscova

Decizia Moscovei vine pe fondul războiului din Ucraina și al unei crize energetice globale exacerbate de războiul americano-israelian împotriva Iranului, evenimente care au generat perturbări masive pe piețele internaționale de petrol și gaze.

Germania a devenit principalul susținător militar european al Ucrainei și își consolidează armata în fața unei Rusii pe care o acuză de atacuri „hibride”, sabotaj și spionaj.

La Kremlin, vicepremierul rus Alexander Novak a confirmat oprirea iminentă. „Începând cu 1 mai, volumele de petrol kazah transportate anterior prin conducta Drujba către Germania vor fi, într-adevăr, redirecționate către alte rute logistice disponibile. Acest lucru este cauzat de capacitățile tehnice actuale”, a precizat Alexander Novak.

Oficialul rus nu a oferit un orizont de timp pentru reluarea livrărilor, iar când a fost întrebat despre consecințele pentru Germania, a comentat ironic: „Germanii au refuzat petrolul rus, înseamnă că totul este bine pentru ei”.

Situația activelor rusești și sancțiunile

Invazia pe scară largă a Ucrainei a stopat fluxurile de energie rusească ieftină către Europa, afectând economia germană. Astfel, s-a ajuns la situația actuală.

În 2022, după aplicarea sancțiunilor UE, Berlinul a plasat filiala germană a Rosneft (acționarul majoritar al rafinăriei) sub tutela statului, iar petrolul din Kazahstan a fost adus special la rafinăria PCK pentru a înlocui importurile de țiței rusesc.

În acest timp, guvernul german caută un nou investitor pentru a prelua filiala. Anul trecut, Berlinul a obținut o derogare de la sancțiunile SUA pentru această rafinărie, demonstrând că unitatea germană a fost complet „decuplată” de compania-mamă din Rusia. (O măsură similară a fost luată anterior și cu filiala germană a Gazprom).

Conducta Drujba

În mod normal, petrolul kazah traversează teritoriul Rusiei prin conducta Drujba, care se ramifică. Ramura nordică trece prin Belarus și Polonia, ajungând în Germania, iar cea sudică traversează Ucraina, îndreptându-se spre Ungaria.

Recent, avariile suferite de secțiunea ucraineană din cauza războiului au declanșat un conflict diplomatic major între Kiev și Budapesta.

Premierul maghiar Viktor Orban amenințase că va bloca un împrumut vital al Uniunii Europene pentru Kiev până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conductă.

Disputa pare să se fi rezolvat săptămâna aceasta, când Ucraina a anunțat reluarea pompării petrolului rusesc, crescând șansele ca fondurile europene să fie deblocate.

5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Decizie istorică! După discuția cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a luat marea hotărâre
Viva.ro
Decizie istorică! După discuția cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a luat marea hotărâre
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Ancheta incendiului de la „Matei Balș” a fost finalizată: Focul care a ucis 9 oameni a pornit de la un radiator adus de rudele unui pacient
Știri România 20:20
Ancheta incendiului de la „Matei Balș” a fost finalizată: Focul care a ucis 9 oameni a pornit de la un radiator adus de rudele unui pacient
România nu are doctori la sate: 1.473 de medici de familie ar acoperi „gaura” din sistemul sanitar rural, unde a crescut mortalitatea infantilă
Știri România 19:22
România nu are doctori la sate: 1.473 de medici de familie ar acoperi „gaura” din sistemul sanitar rural, unde a crescut mortalitatea infantilă
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Adevarul.ro
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Fanatik.ro
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Stiri Mondene 20:38
5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
ObservatorNews.ro
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Mediafax.ro
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Mediafax.ro
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
BREAKING NEWS Incident grav la metroul din București! O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
KanalD.ro
BREAKING NEWS Incident grav la metroul din București! O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Politic

Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR
Politică 18:44
Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR
LIVE TEXT | Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele din coaliție. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
Politică 18:40
LIVE TEXT | Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele din coaliție. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
Parteneri
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
Fanatik.ro
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal