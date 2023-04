Publicitate UE reglementează întreg ciclul de viață al bateriilor De Ringier Advertising, . Ultimul update Marți, 04 aprilie 2023, 17:20

Economia circulară este un alt mod de a ilustra Karma „What goes around, comes around” (Ce oferi aia primești). Toate greșelile pe care le facem, în mod voit sau nu, au consecințe. Tot ceea ce aruncăm în mod necontrolat „la gunoi” se întoarce într-un fel sau altul în ceea ce respirăm, în apa pe care o bem, în mâncarea pe care o punem pe masă.