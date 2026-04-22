Anchetatorii exclud ipoteza unei sinucideri, concluziile preliminare indicând un accident nefericit. Tragedia s-a produs marți dimineață, în jurul orei 10:00, în timp ce tânărul de 21 de ani se deplasa spre școala de șoferi, având asupra sa dosarul necesar pentru înscriere, potrivit Observator News.

Drumul său spre stația de autobuz trecea peste o cale ferată recent modernizată, unde trenurile ating viteze foarte mari. Tânărul nu a observat garnitura care circula pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta și a fost lovit în plin.

Deși mecanicul locomotivei a declarat că a activat semnalele sonore în mod repetat, victima nu a avut nicio reacție, lăsând impresia că nu aude avertismentele.

Această ipoteză este susținută și de anchetatori, care au descoperit căștile telefonului lângă trupul tânărului. Cel mai probabil, acesta le purta în momentul impactului, fapt ce explică de ce nu a auzit avertismentele sonore ale trenului.

