Vinurile medaliate ale Cramei Gîrboiu: Şarba autentică printre preferatele clienților

Poate nu mulți dintre noi am avut ocazia să gustăm o Şarbă adevărată. O parte din noi abia acum facem cunoștință cu ea și îi descoperim secretele. Şarba produce vinuri delicioase, cu arome intense, proaspete și aciditate crocantă. Este versatilă, oferă complexitate atât olfactivă cât și gustativă și impresionează plăcut pe oricine. Pur și simplu, devine imposibil să-i reziști, gustul acesteia fiind memorabil. Datorită multitudinii de arome ce caracterizează soiul, aceasta poate fi asociată cu diverse preparate culinare. De asemenea, poate fi savurată la numeroase ocazii, fiind un vin ușor și savuros.

Deși se spune că Şarba nu produce vinuri de renume, Crama Gîrboiu a acceptat provocările impuse de acest soi și produce astăzi șarbă autentică premiată la nivel internațional. Mai mult de atât, crama deține cea mai întinsă suprafață de șarbă replantată din țară.

Înființată în anul 2005, Crama Gîrboiu este o afacere de familie, pasionată de tradiția vinului românesc. Situată în arealul viticol Cotești, crama are o suprafață viticola ce se întinde până la 170 de hectare. Zona are o vastă tradiţie în viticultură, cu un patrimoniu viticol format din viță de vie autohtonă și soiuri precum: Şarbă, Plăvaie, Fetească Regală, Fetească Albă Fetească Neagră. Via produce şi soiuri internaţionale, spre exemplu Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat Ottonel, Shiraz, Cabernet Sauvignon și Pinot Noir.

“Vrancea este un nume pe harta viticolă a țării și Crama Gîrboiu nu se dezminte de această filosofie, ci și-o asumă cu mult curaj și entuziasm. Nouă ne place să credem că în fiecare sticlă de vin care ne aparține se regăsește un mesaj de atenție și satisfacție a “vinului bine făcut”, spune Constantin Gîrboiu, fondatorul Cramei Gîrboiu.

De ce se numără Şarba autentică printre preferatele clienților?

Iubitorii de vinuri românești se identifică cu gustul aromelor de flori de cireş și petale de trandafiri prezente într-un pahar de vin șarbă. Apreciază culoarea, postgustul și aciditatea caracteristică soiului. Probabil nu știați dar Şarba s-a obținut în urma unui proces de încrucișare a celor două soiuri menționate mai sus la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificație Odobeşti. Deşi s-a răspândit și se cultivă în întreaga țară, Şarba rămâne o emblemă reprezentativă pentru zona Vrancea. Datorită potențialului și profilului aromatic unic, Crama Gîrboiu a aplicat tehnicile moderne de vinificaţie și a scos tot ce-i mai bun din acest soi.

Astăzi, la Crama Gîrboiu, soiul Şarbă este vinificat sec în stil reductiv, oxidativ, în cupaje sau dulce prin stafidire. Astfel, se obțin vinuri românești absolut delicioase, cu renume și medalii la competiţiile internaționale.

Dintre vinurile reprezentative soiului, Crama Gîrboiu de mândrește cu următoarele:

Livia Şarbă

Acest vin este, de fapt, primul realizat din acest soi și mai mult de atât, este unul din cele mai iubite vinuri ale cramei. Vinul este sec, cu parfum de flori de cireș, trandafiri și mango. Echilibrat, cu aciditate ridicată, Livia Şarbă are un postgust revigorant. Întocmai caracterul proaspăt al vinului a dus la adoptarea sistemului de închidere a sticlei screw-cap – sistem care menţine prospeţimea și fructuozitatea vinului mai mult timp.

Medaliile obţinute de acest vin sunt: Medalia de Aur la Concursul Internațional Mundus Vini, ediția 2014 și Medalia de Aur la Competiția Internațională Berliner Wein Trophy, ediţia 2019.

Epicentrum Şarbă & Plăvaie

Un cupaj vrâncean de excepție, acest vin se identifică printr-o combinaţie aromatică de fructe albe și flori de câmp, completată de o notă minerală discretă. Vinul este într-adevăr special deoarece reușește să dea naștere la unul dintre puținele cupaje autohtone românești cu gust excepțional.

Pentru acest vin, menționăm următoarele medalii: Medalia de Aur la Competiţia Internațională IWCB, ediția 2019 și Medalia de Aur la Competiția Internațională Mundus Vini, ediţia 2021.

Bacanta Şarbă Special Edition

Această ediție specială vă impresionează printr-o culoare galben-verzuie seducatoare și arome primare de fructe exotice precum lime, ananas, piersică albă și mango. Aciditatea obținută nu este deloc surprinzătoare dar cu siguranţă este binevenită. De data aceasta, sistemul de închidere folosit pentru sticlă este Vinolok, pentru un stil modern și minimalist, demn de un vin special. Poate fi oferit cadou sau savurat cu cei dragi.

Bacanta Şarbă Special Edition a obținut Medalia de Aur la Competiția Internațională Mundus Vini, ediţia 2021.

Bacanta Şarbă Barrique

Crama Gîrboiu se mândrește cu o inovație în domeniu: Bacanta Şarbă Barrique este prima Şarbă vinificată în stilul “Sur Lie”. Ce înseamnă acest lucru? Vinul este fermentat în baricuri de stejar franțuzesc la o temperatură controlată și apoi maturat pe depozit de drojdie pe o perioadă de 6-8 luni. În acest timp, vinul atinge complexitate maximă, câștigă în corpolenţă și onctuozitate. Aromele vinului includ petale de trandafir, piersică roșie, mango și papaya. Datorită maturării Sur Lie, apar note fine de condimente dulci și migdale.

Acest vin a obţinut în anul 2020, Medalia de Aur la Competiția Internațională IWCB VINARIUM.

Petite Helena Premium White Blend

O ediţie limitată de 6000 de sticle, acest cupaj unic de Chardonnay, Chardonnay Barrique și Şarbă este vinul super premium al Cramei Gîrboiu. Vorbim despre un vin corpolent, cu aciditate integrată și un post gust revigorant. Vinul are o aromă de fructe exotice, pere zemoase și coajă de lime. Sunt prezente și note fine de vanilie și scorțișoară, caracteristice vinurilor maturate în baricuri de stejar.

Acest vin premium a obținut Medalia de Aur la Concursul Internaţional Berliner Wein Trophy, ediţia 2020.

În acest moment, Crama Gîrboiu lucrează la obținerea unui vin potrivit pentru desert și anume, Şarba Dulce. Ne așteptăm la un vin de o culoare irezistibilă și un gust extrem de aromat.

