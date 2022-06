VIVA! Party 2022. VIVA la VIDA! Imagini din culisele celei mai mari petreceri a anului

Numeroase vedete din televiziune, muzică, film și modă au călcat pe covorul roșu de la VIVA! Party 2022. Influenceri, cititori fideli și prieteni au ciocnit un pahar de șampanie și au adus un strop de culoare în peisajul gri al ultimei perioade pe care o traversăm cu toții, implicați fiind direct sau indirect.

Clubul Diplomatic din București a fost și de această dată gazda perfectă pentru petrecerea grandioasă pe care VIVA! a organizat-o pe 2 iunie, dress code-ul fiind „colours in your eyes”.

IQOS a amenajat un spațiu special la petrecerea VIVA! din acest an, iar invitații au fost încântați de camera foto 360 de grade și au plecat acasă cu amintiri de neuitat.

PANDORA – Its your story, wear it your way!

Fabulos cornerul pe care PANDORA l-a amenajat la VIVA! party 2022! O adevărată explozie de culoare, trei scene cu baloane multicolore, o ruletă care a oferit invitaților șansa de a câștiga talismane Pandora, un loc special așa cum ne-au obișnut prietenii de la Pandora în fiecare an.

Pandora este despre autoexprimare – despre libertatea de a-ți alege propriul look și a-ți spune propria poveste.

Iar pe covorul roșu de la VIVA Party 2022, prietenii VIVA! și-au exprimat stilul unic, au dus culoare și zâmbete, purtând ținute spectaculoase și accesorii minunate, care au recreat imaginea unei petreceri cu iz spaniol, în adevăratul sens al sloganului „VIVA! la VIDA”.

VICTORIAS SECRET – „a bombshell is having the courage to be who you are”

Unul dintre cele mai apreciate cornere de la petrecerea VIVA! a fost, fără îndoială, și cel al prietenilor de la Victorias Secret! Invitații au putut testa cele mai apreciate parfumuri Victorias Secret, inclusiv bestseller-ul Bombshell, în a cărui campanie de promovare este implicată superba Camila Cabello.

Campania este despre a îmbrățișa cine și ce sunteți și promovează angajamentul mărcii de a sărbători și de a susține toate femeile, consolidând faptul că există o Bombshell în fiecare.

„Pentru mine, a fi o Bombshell înseamnă a fi exact cine ești și a avea curajul să sărbătorești cine ești, în fiecare zi. Sunt încântată să mă alătur echipei Victorias Secret pentru a surprinde Bombshell-ul din fiecare femeie‘, spune Camila Cabello, mesaj care s-a potrivit mănușă sloganului petrecerii VIVA! din acest an – „VIVA LA VIDA”.

Bombshell este un mix atemporal de bujori proaspăt culeși și fructe exotice. Notele de citrice și fructul pasiunii violet brazilian încep parfumul cu o strălucire radiantă. Inima parfumului înflorește cu semnătura bujorului Shangri-la din Tibet și orhideea de vanilie din Madagascar, cremoasă și dulce, creând un amestec floral fructat.

DOPPELHERZ a adus daruri pentru invitații de la VIVA! party 2022

Cu o gamă largă de produse, care contribuie la întărirea sistemului imunitar, susțin metabolismul energetic și performanța, activează frumusețea din interior, mențin ochii sănătoși sau întăresc sistemul cardiovascular – cei de la Doppelherz promovează o viață sănătoasă și activă la orice vârstă.

În prezent, în România peste 85 de produse Doppelherz ajung în casa a milioane de români!

Doppelherz a pregătit punguțe cu suplimente alimentare pentru toți cei invitați la petrecerea VIVA! din acest an, vitamine esențiale pentru sistemul imunitar, păr, unghii și piele, inclusiv celebrul Kollagen Beauty! Acest produs conține peptide de colagen și are efect documentat asupra elasticității pielii și adâncimii ridurilor după 4 săptămâni de utilizare.

BEE HERE!

BEE HERE a adus limonadă delicioasă cu miere naturală și un mesaj important pentru toți invitații de la VIVA! party 2022: „Apicultura urbană nu a fost nicicând mai simplă!”.

„BeeHere e prieten cu toată familia! Creșterea albinelor este acum posibilă în curtea ta, iar beneficiile sunt nenumărate: atât pentru tine, cât și pentru cei mici.

Te aducem cu un pas mai aproape de natură și împreună contribuim la binele planetei. Totul în timp ce tu ai parte de lucrurile care contează: sănătate, relaxare și plăcerea unui hobby care te ajută să apreciezi micile bucurii.

Un lucru îți putem spune fără ezitare: albinele sunt gardienii planetei. Iar tu poți să le devii aliat, cu stupii BeeHere chiar la tine acasă” – beehereapi.com.

Grădina și zona piscinei au fost cadrul ideal pentru toți cei cărora le-a fost dor de distracție, muzică bună, socializare și un cocktail delicios pregătit de prietenii de la ALEXANDRION, care au fost prezenți cu brandurile Kingsbury – gin rafinat, vibrant şi contemporan, cu arome de ienupăr şi coriandru, Brâncoveanu, Kreskova, BYZANTIUM – o gamă de vinuri contemporane, autentice, elegante, nobile, „pentru sufletele tinere, din vechile oraşe’, Rhein Extra – cea mai veche marcă de vin spumant românesc, servit ȋn faimosul tren de lux Orient Express, care traversa România ȋn drumul său de la Paris spre Constantinopole.

Trebuie să știti că Vinurile The Iconic Estate, din portofoliul Alexandrion Group, au fost premiate cu medalii de aur şi argint la International Wine Contest Bucharest Vinarium 2021 (IWCB Vinarium 2021), una dintre cele mai importante competiţii internaţionale de vinuri din Europa de Est.

Iar alte trei dintre brandurile emblematice ale portofoliul Alexandrion Group, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion şi Kreskova Vodka, au fost distinse cu 5 medalii pentru calitatea gustului la cea de-a patra ediţie a competiţiei internaţionale Bartenders Brand Awards 2021 (Marea Britanie)!

Lets rock beauty together!

Colors Experience este conceptul creat de Mari Mosor, Nail Expert și Ambasador CND în anul 2020, într-o perioadă în care oamenii aveau nevoie de a se reinventa, de experiențe și de a purta culori.

Salonul Colors Experience, aflat în zona de nord a capitalei, oferă o diversitate de servicii premium de hair styling, nails, make-up, skincare, remodelare corporală, masaj, personal shopper și retail, prestate de o echipă de peste 40 de profesioniști din domeniu.

Salonul se pune in valoare prin colaborarea cu cele mai de top produse de beauty și se remarcă prin realizarea de look-uri inedite pentru persoane publice, influenceri și nu numai.

Colors Experience a participat și a fost premiat la numeroase proiecte din industria Beauty.

Înghețata LA STRADA a răcorit atmosfera de la VIVA! Party 2022

Ce-ar fi o petrecere la început de septembrie, când vara nu se dă plecată cu una, cu două, fără o înghețată delicioasă savurată lângă piscină?!

La Strada este un brand de înghețată inspirat de sofisticata lume a modei. Cu o colectie impresionanta de arome pret-a-porter si ingrediente autentice, La Strada fascineaza prin diversitate si inspiratie.

Invitații de la petrecerea VIVA! 2022 s-au putut delecta cu o delicioasă înghețată de vanilie, ciocolată sau fructe de pădure, sorbet de mango și înghețata de vanilie și cafea indiană. Un deliciu!

Mulțumiri speciale sponsorilor noștri

IQOS, VICTORIAS SECRETS, DOPPELHERZ, PANDORA și BEE HERE

Și partenerilor:

RHEIN EXTRA, KINGSBURY, BRÂNCOVEANU, BYZANTIUM, KRESKOVA, ALEXANDRION, PEPSI, LA STRADA, COLORS EXPERIENCE, AQUA CARPATICA, MUSIC SOUND și Kanal D

