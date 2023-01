Zâmbet nou, în doar o zi? Specialistul de la House Of Beauty Clinic, Carl Moussa, vă dezvăluie paşii procedurii revoluţionare

CEA MAI CONFORTABILĂ VARIANTĂ PENTRU UN ZÂMBET PERFECT:

MAI PUŢINE IMPLANTURI, ACEEAŞI SATISFACŢIE

O procedură chirurgicală relativ complexă, „Dinţi ficşi în 24 de ore” a reuşit să schimbe rapid în bine viaţa pacienţilor care au pierdut dinţi ori care aveau dantura compromisă din diverse motive. Predictibil, sistemul revoluţionar a devenit tot mai popular în rândul celor care au nevoie de o reabilitare totală a danturii. Cu peste 12.000 de implanturi inserate cu succes, doctorul Carl Moussa, de la House of Beauty Clinic, unul dintre cei mai buni medici în domeniul reabilitării orale totale, ne explică ce presupune procedura.

Dr. CARL MOUSSA, MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE ORALĂ ŞI IMPLANTOLOGIE AVANSATĂ: „Prin această tehnică reuşim să inserăm implanturi speciale, angulate, care beneficiază la maximum de oferta osoasă a pacientului. În general, în maxilar se inserează 6 implanturi, în vreme ce la nivelul mandibulei optăm pentru un număr de 4 implanturi, adică mai puţine, comparativ cu metoda tradiţională, care are nevoie chiar şi de 10 implanturi pe fiecare maxilar.”

Extrem de eficientă, procedura nu are o limită de vârstă. Într-un timp record, practic în doar câteva ore, pacientul pleacă de la cabinet cu o dantură fixă, care nu doar arată bine, dar reface şi funcţiile masticatorii. În plus, intervenţia este şi extrem de confortabilă: la House of Beauty Clinic medicii apelează, pe lângă anestezia locală, şi la sedarea conştientă a pacientului. Practic, persoana respectivă îşi păstrează toate funcţiile vitale, dar capătă o stare completă de confort.

Dr. CARL MOUSSA, MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE ORALĂ ŞI IMPLANTOLOGIE AVANSATĂ: „Realizarea dinţilor ficşi pe implanturi necesită respectarea mai multor etape. Prima dintre ele, consultaţia, este cea în cadrul căreia realizăm toate investigaţiile necesare pentru găsirea celei mai bune soluţii de refacere a zâmbetului pentru fiecare pacient în parte. Ulterior, vom stabili un plan de tratament. În cadrul procedurii Dinţi ficşi în 24 de ore, implanturile sunt puse în poziţii strategice din punct de vedere anatomic.”

În unele cazuri, poate fi nevoie de o etapă suplimentară care asigură reuşita intervenţiei: adiţia de os!

DE CE ESTE ESENŢIAL SĂ INTERVENIM RAPID DUPĂ PIERDEREA UNUI DINTE?

O intervenţie de tip ultimă-soluţie, adiţia de os sau agumentarea osoasă, aşa cum mai este ea cunoscută, presupune refacerea cantităţii de os necesară inserării implantului. În momentul în care pierdem un dinte, osul maxilar are tendinţa să se resoarbă, adică să se macine, fapt care aduce cu sine un lung şir de probleme, printre care şi modificarea trăsăturilor faciale. Desigur că totul poate fi prevenit, dacă programăm rapid o vizită la stomatolog.

Dr. CARL MOUSSA, MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE ORALĂ ŞI IMPLANTOLOGIE AVANSATĂ: „Pentru a nu pierde volumul osos, recomandăm ca în cadrul aceleiaşi şedinţe în care planificăm extracţia, să aibă loc şi inserarea implantului dentar. În acest fel, micşorăm timpul de aşteptare şi reducem necesitatea adiţiei de os. Dacă totuşi va fi nevoie şi de acest pas, trebuie să ştiţi că procedura este rapidă şi nedureroasă. Tehnica de ultimă oră pe care o folosim stimulează creşterea masei osoase. Putem apela atât la osul recoltat direct de la pacient, cât şi la material sintetic.”

Adiţia de os aduce cu sine o creştere a longevităţii implantului, crearea unui aspect gingival natural şi o îmbunătăţire a rezultatului final. Ca să înţelegeţi cât de importantă este această etapă, imaginaţi-vă că implantul dentar este rădăcina care trebuie inserată în osul mandibulei ori maxilarului, os care joacă rolul unei baze. În lipsa unui anumit volum şi a unei anumite densităţi osoase, cum ar putea rezista viitoarea dantură?

DINŢI PROVIZORII VERSUS DINŢI DEFINITIVI

Imediat după inserarea implanturilor, vor fi ataşate şi bonturile protetice, adică legătura dintre implantul dentar şi lucrarea dentară.

Dr. CARL MOUSSA, MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE ORALĂ ŞI IMPLANTOLOGIE AVANSATĂ: „După intervenţia chirurgicală, pacientul va primi, în maximum 24 de ore, un set de dinţi, atenţie, provizorii. Noua dantură poate fi folosită imediat, dar cu multă grijă. Ea va masca lipsa dinţilor naturali, va ajuta pacientul în procesul vorbirii, dar şi al masticaţiei pe tot parcursul vindecării, adică vreme de 4, 6 luni de la intervenția inițială. În toată această perioadă, recomandarea noastră este ca pacientul să opteze pentru lichide şi pentru alimente moi, dar şi să aibă mare grijă la periaj, fără însă a exclude atenția pentru igiena orală strictă.”

Această perioadă de jumătate de an mai este cunoscută şi ca etapa de osteointegrare: osul se va depune pe suprafeţele implanturilor, ca să le asigure stabilitate. Ulterior, se va ataşa şi lucrarea definitivă! Doctorul Carl Moussa ne lămureşte care este diferenţa dintre dinţii provizorii şi cei permanenţi.

Dr. CARL MOUSSA, MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE ORALĂ ŞI IMPLANTOLOGIE AVANSATĂ: „Dinţii provizorii sunt realizaţi din compozit, adică dintr-un material care are o rezistenţă limitată. Fiind puşi imediat după inserarea implanturilor, atunci când gingiile şi buzele sunt umflate, nu vom putea lua total în considerare aspectul danturii şi nici caracteristicile care ţin de fizionomia pacientului. În ceea ce priveşte dantura definitivă, ea este gândită altfel din punct de vedere estetic, dar şi ca rezistenţă pe termen lung. Fiind realizată în urma mai multor probe şi dintr-un materiat performant, frezat până la cele mai mici detalii, dantura definitivă va crea un efect estetic spectaculos, dar în același timp natural, adaptat anatomiei chipului.”

Dantura definitivă poate rezista o viaţă, dacă pacientul are grijă să respecte indicaţiile medicului şi, implicit, să se prezinte regulat la control.

UN ZÂMBET PERFECT,

PLĂTIT ÎN RATE LA HOUSE OF BEAUTY CLINIC

Pentru că ştiu cât de importantă este promptitudinea în tratarea problemelor dentare, specialiştii de la House of Beauty Clinic, un centru de excelenţă dedicat stomatologiei, care beneficiază de două locaţii de lux în Capitală, vă pun la dispoziţie mai multe tipuri de implant dentar, care diferă în funcţie de brand, de ţară şi, desigur, de necesitate. Implanturile dentare sunt cuprinse în pachete diferite, care pot fi plătite şi în 60 de rate fixe, direct la clinică.

Dr. CARL MOUSSA, MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE ORALĂ ŞI IMPLANTOLOGIE AVANSATĂ: „Este foarte important ca pacienţii să ştie că doar în urma unei evaluări, medicul specialist decide care este varianta cea mai potrivită pentru fiecare caz în parte. În funcţie de anatomia osoasă a persoanei respective, ne orientăm către un anumit tip de implant dentar. Important de menţionat este că, la nevoie, putem îmbina mai multe tipuri. La House of Beauty Clinic lucrăm cu brand-uri precum Straumann din Elveţia, lider mondial pe domeniu, Bredent, din Germania şi Inno, din Coreea.”

Specialiştii House of Beauty Clinic atrag atenţia, pe această cale, că pentru rezultate excelente, intervenţia „Dinţi ficşi în 24 de ore” trebuie realizată de medici cu experienţă, în condiţii de maximă siguranţă şi într-un mediu dotat cu aparatură de ultimă generaţie.

Dr. CARL MOUSSA, MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE ORALĂ ŞI IMPLANTOLOGIE AVANSATĂ: „La House of Beauty Clinic, echipa noastră multidisciplinară vă aşteaptă într-o atmosferă confortabilă, care vă va face să uitaţi de ceea ce înseamnă, în sensul clasic al termenului, o clinică dentară. Cu ajutorul departamentului de radiologie reuşim să salvăm timp preţios şi, totodată, să începem cât mai repede tratamentele necesare, iar cu ajutorul tehnologiei premium facem pacienţii să uite de procedurile dureroase, întinse pe perioade lungi de timp.”

Doctorul Carl Moussa este unul dintre profesioniştii de top care s-au alăturat recent conceptului House of Beauty Clinic, aducând și mai multă valoare echipei, în beneficiul imediat al pacienților. Cu numeroase conferinţe şi workshop-uri urmate atât în ţară, cât şi în străinătate, doctorul Carl Moussa se poate lăuda cu reușite impresionante: peste 1.600 de arcade reabilitate cu succes, cu ajutorul noilor sisteme care ne redau zâmbetul, peste 10.000 de molari de minte și dinți incluși îndepărtați chirurgical, peste 6.000 de Sinus Lift Extern realizate de-a lungul carierei.

Echipa House of Beauty Clinic este onorată să răspundă așteptărilor voastre, în materie de estetică dentară. Pentru detalii suplimentare și programări, puteți apela numărul de telefon: +40 755 354 555. Pe site-ul oficial al House of Beauty Clinic regăsiți lista completă de servicii: https://www.hobclinic.ro/.

Găsiţi House of Beauty Clinic în două locaţii din Bucureşti: la Piaţa Alba Iulia, numărul 1, dar şi pe Bulevardul Pipera, la numărul 59b.

