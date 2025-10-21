Evenimentul a fost dedicat clienților loiali care aleg constant platforma Zbor24.ro pentru călătoriile lor. Atmosfera a fost completată de tombole cu premii, subliniind aprecierea companiei pentru încrederea și fidelitatea manifestată de clienți.

Un moment special al serii a fost discursul Co-fondatorului Zbor24.ro, Victor Afteni, care a adresat un mesaj de recunoștință clienților pentru loialitatea și încrederea acordată. El a vorbit despre direcțiile strategice de dezvoltare ale companiei, subliniind inovațiile ce vor contribui la îmbunătățirea experienței de călătorie oferite de Zbor24.ro.

De asemenea, o parte din echipa Zbor24.ro a fost prezentă la eveniment, interacționând direct cu clienții, ascultând poveștile lor, oferind sfaturi și recomandări pentru viitoarele călătorii. Această prezență a adus un plus de apropiere și autenticitate serii.

Printre momentele serii, extragerea marelui premiu — un voucher de 500€ — a fost cel mai așteptat. Pentru a adăuga spontaneitate, un copil din public a fost invitat să extragă bilețelul câștigător din bol. Surpriza a fost cu atât mai mare când s-a anunțat că premiul a fost câștigat chiar de mama sa, un moment emoționant care a stârnit aplauze și bucurie în rândul participanților.

Zbor24.ro: Oferă premii clienților săi
Foto: Zbor24

Câștigătoarea și-a exprimat recunoștința și entuziasmul pentru oportunitatea oferită. Totodată, fiecare participant a primit o atenție specială, gest care a subliniat grija și aprecierea pe care Zbor24.ro le poartă față de fidelitatea clienților săi.

Întâlnirea a inclus momente interactive care au stimulat socializarea și discuțiile despre experiențele de călătorie ale participanților. Platforma își propune să continue astfel de întâlniri, consolidând o comunitate de călători loiali și un partener de încredere pentru fiecare utilizator.

Zbor24.ro oferă asistență completă la organizarea călătoriilor de grup (de la 10 persoane în sus), având o experiență deosebită în acest domeniu. Fie că este vorba despre un grup de afaceri sau unul sportiv, echipa garantează siguranță maximă, suport dedicat și servicii gratuite, precum perfectarea check-in-ului și asistență 24/7 pe întreaga durată a călătoriei.

Echipa Zbor24.ro este mereu la dispoziția ta, 24/7, gata să îți ofere suportul necesar:
Site: https://www.zbor24.ro/
Telefon: +40 31 781 1110

Foto: Zbor24

