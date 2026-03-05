ZU CAFE: Popescu, Cuza și Tea transmit, joi și vineri, din Tucano Coffee Academiei

Aproape 1.000 de cafele gratuite au ajuns în mâinile ascultătoarelor ZU

Pe 2 și 3 martie, Radio ZU a deschis microfoanele acolo unde ascultătorii iau prima gură de zi: la cafea. Tucano Coffee din Strada Academiei 11 s-a transformat în ZU CAFE, iar matinalul Morning ZU — difuzat în direct din locație între orele 7:00 și 10:00 — a adus energia studioului în mijlocul orașului.

Reacția a fost pe măsura așteptărilor. Și chiar peste. În cele două zile de Morning ZU transmis live din ZU CAFE, aproape 1.000 de cafele gratuite au ajuns în mâinile doamnelor și domnișoarelor prezente în locație — un număr care spune, mai bine decât orice, cum a primit Bucureștiul această campanie.

Dacă prima zi a venit cu emoția începutului, a doua zi a adus confirmarea: atunci când scoți radioul la cafea, orașul răspunde. Cu oameni, cu zâmbete, cu povești. Și cu aproape o mie de cafele băute în ritmul Radio ZU.

Joi și vineri: Popescu, Cuza și Tea preiau ZU CAFE

Campania continuă. Joi, 5 martie, și vineri, 6 martie, emisiunea realizată de Popescu, Cuza și Tea va fi transmisă în direct din Tucano Coffee, Academiei 11, între orele 16:00 și 19:00.

După amiaza devine, astfel, cel mai bun motiv să treci pe la Academiei 11. Microfoanele sunt deschise, atmosfera e vie, iar cafeaua — gratuită pentru toate doamnele și domnișoarele prezente în locație în timpul transmisiunilor live — vine din partea organizatorilor.

ZU CAFE rămâne deschis, în aceeași formulă: radio live, oameni reali și cafea bună, toate la aceeași masă. Sau, mai exact, la aceeași adresă: Tucano Coffee, Strada Academiei 11, București.

Despre ZU CAFE

ZU CAFE este un takeover în cadrul căruia Radio ZU și Tucano Coffee colaborează pe parcursul Săptămânii Femeii, în perioada 2–6 martie. Pe durata campaniei, Tucano Coffee din Strada Academiei 11 capătă identitatea ZU CAFE: branding, atmosferă și transmisii live zilnice. Doamnele și domnișoarele prezente în locație în intervalele de emisie live beneficiază de cafea gratuită din partea organizatorilor.

Cele mai importante momente vor fi difuzate pe Facebook și Youtube Radio ZU, precum și pe conturile de Instagram și Tik Tok Radio ZU si pe visual radio https://radiozu.ro/live.

Cât costă să devii mecanic de locomotivă la CFR. Cele mai căutate locuri de muncă, unde salariile pot trece de 10.000 de lei pe lună
Știri România 11:32
Cât costă să devii mecanic de locomotivă la CFR. Cele mai căutate locuri de muncă, unde salariile pot trece de 10.000 de lei pe lună
Alertă meteo de vânt puternic, cu rafale de 65 km/h. Harta zonelor vizate de cod galben
Știri România 10:32
Alertă meteo de vânt puternic, cu rafale de 65 km/h. Harta zonelor vizate de cod galben
