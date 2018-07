Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Am 18 ani și trec printr-o situație destul de gravă. Am fantezii cu iubita prietenului meu. Nu știu dacă o iubesc sau doar vreau să fac sex cu ea, însă niciodată, până acum, nu mi-am dorit atât de mult o persoană. De fiecare dată, când sunt cu ea și ne atingem din greșeală, mi se face pielea de găină. Am tot felul de senzații, doar când mă atinge pe braț. Are un trup perfect și este … foarte, foarte frumoasă. Problema e că pe zi ce trece sentimenele mele sunt tot mai puternice. Noaptea visez că fac dragoste cu ea, că facem sex. Mă simt vinovat față de prietenul meu pentru toate aceste gânduri, chiar dacă nu am făcut nimic. Nu știu ce să mai fac, simt că totul o să devină o obsesie, iar eu risc să îmi pierd prietenul.